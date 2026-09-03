Weisswurst, Blasmusik und Trachten: Die bayerische Tradition des Oktoberfests ist schon länger bei uns angekommen und das Prosit der Gemütlichkeit wird heutzutage auch auf Schweizer Wiesn zünftig gefeiert. Die schönsten Fest-Orte deiner Region verraten wir hier:

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Oktoberfeste spriessen auch in der Schweiz allerorts aus dem Boden

Die Schweiz feiert diese Tradition mit Bier, Weisswürsten und bayerischen Trachten

Blick zeigt die 10 schönsten Oktoberfeste der Schweiz

Nicht nur für die Münchner ist die Oktoberfest-Zeit die «fünfte Jahreszeit», denn diese ist definitiv auch hierzulande angekommen: Bald werden wieder die Masskrüge werden gestemmt, Weisswurst gezuzelt und zu Blasmusik geschunkelt. So lässt sich manch Schweizer in diesen Tagen in den weiss-blauen Himmel emportragen und freut sich über das importierte Kulturgut unseres Nachbarlandes.

Das erste Schweizer Oktoberfest fand 1995 auf dem Zürcher Bauschänzli statt: Der Zürcher Gastronom Fred Tschanz veranstaltete dort erstmals ein original-bayerisch ausgerichtetes Oktoberfest. Mit bayerischem Bier, Essen, Musik und Personal von der Münchner Wiesn wurde damit der Grundstein für die Schweizer Oktoberfest-Tradition gelegt.

Es kam, um zu bleiben. Und inzwischen hat jede Schweizer Stadt, die etwas auf sich hält, ihr eigenes bayerisches Gelage.

Die bayerische Kultur hält Einzug

Auf der Woge der Oktoberfest-Seligkeit schwimmt auch der Handel. Mittlerweile führt in der Schweiz jede Lebensmittelabteilung den süssen Senf, der zur Weisswurst gehört, und wir alle wissen, dass die Münchner Traditionswurst korrekterweise «gezuzelt» wird, das heisst, aus der Pelle gesaugt. «Obazda», ein Aufstrich mit Camembert, ist genauso fester Bestandteil des Supermarkt-Sortiments wie der «Radi», der in Spiralen geschnittene Rettich. Sogar Lederhosen und Dirndl in allen Preislagen sind hierzulande inzwischen problemlos zu finden. Und da zeigt sich: Die Schweizer sind sehr affin für Trachten, insofern es um diejenigen aus Bayern geht.

Spontaner Besuch auf der Wiesn?

Die Plätze in den Schweizer Festzelten sind inzwischen genau so begehrt, wie diejenigen auf der Münchner Wiesn. Den zünftigen Abend im Voraus zu planen, und sich das Ticket noch schnell im Vorverkauf zu sichern, lohnt sich an den meisten Orten.

Hier die 10 schönsten Oktoberfeste der Schweiz:

1 Züri Wiesn

Das grösste Oktoberfest der Schweiz befindet sich überdacht in der grossen Halle des Zürcher Hauptbahnhofs und bietet original bayerischen Rummel mit passender Musik, von Ballermann-Hits bis Oldies ist alles dabei.

24. September bis 17. Oktober, Zürich Hauptbahnhof

Eintritt: mit Reservation oder mit Glück an der Abendkasse

2 Oktoberfest in Ennetbürgen

Auch am Vierwaldstättersee werden Dirndl und Lederhosn aus dem Schrank geholt: Ein Geheimtipp ist das Oktoberfest in Ennetbürgen. Für zünftiges Schunkeln sorgen verschiedenen Partybands und DJs.

25. und 26. September, Schiessstand Ennetbürgen

3 Lozärner Oktoberfest

Bier, Obatzda, Weisswürstl und Blasmusik bringen rüüdig bayerische Gemütlichkeit in die Messehalle in Luzern. Die original Rhesis und Seppis aus Erding garantieren einen authentisch bayerischen Service.

11. 9. /12. und 18./19. und 25. /26. September

4 Calanda Oktoberfest

Auch in der Stadthalle Chur hält die bayerische Gemütlichkeit Einzug. Serviert werden Produkte der regionalen Bäckereien und Metzger – aber ganz im Zeichen des Münchner Originals. Und dass die Bündner gut feiern können, ist ja bekannt.

23. /24. Oktober und 30./31. Oktober, Stadthalle Chur

Eintritt: mit Reservation, mit Glück Tickets an der Abendkasse

5 Bauschänzli Oktoberfest, Zürich

Das älteste Oktoberfest der Schweiz geht traditionell in sehr schönem Ambiente auf dem Bauschänzli über die Bühne. Es ist übrigens das einzige Fest mit einem schwul-lesbischen Abend, dem Pink Monday.

8. Oktober bis 7. November, Zürich Bauschänzli

Eintritt: mit Reservation, Einzeltickets mit Glück an der Abendkasse. Für die Spezialabende am Donnerstag, 15.10. (Hanselmann Wiesn) und den Montag, 19.10. (Pink Monday) stehen keine Walk-in/Einzeltickets zur Verfügung.

6 Oktoberfest Winterthur

Auch in Winterthur wird seit 1999 zu Haxen und Hähnchen gefeiert: Der Aussenbereich Alpengaudi bietet Barbetrieb mit Partysound, im Stadl wird schon ab 10.30 Uhr anständig zur Blaskapelle geschunkelt. Das Gute: Der Alpengaudi ist immer zugänglich, auch bei ausverkaufter Halle.

8. Oktober bis 31. Oktober, Zeughausstrasse, Winterthur

7 Oktoberfest Baden

Im schönen Städtchen an der Limmat kann man das Dirndl schnüren und bayerische Spezialitäten, Bier und ein unterhaltsames Programm geniessen. Heuer geschieht das zum ersten Mal auf dem Brown Boweri Platz, der mit einem grossen Festzelt, Dirndlverleih und passender Kulinarik aufwartet.

16. Oktober bis 31. Oktober, Brown Boweri Platz, Baden

Eintritt: mit Reservation, Einzeltickets mit Glück an der Abendkasse

8 Oktoberfest Solothurn

Auch die Solothurner Madln und Buam sind wieder bereit, die Masskrüge zu heben und die fünfte Saison mit einem lauten Prosit zu eröffnen. Die Rythalle zeigt sich traditionell und auch die Musik und das Unterhaltungsprogramm passt sich dem Anlass an.

23./24. und 30./31. Oktober, Rythalle Solothurn

Eintritt: nur mit Reservation

9 Oktoberfest Züri Oberland (Uster)

Im Züri-Oberland wird seit 2010 auf den Bänken getanzt, mit tausenden Wiesn-Besucher zählt die Gaudi in Uster zu den grössten Oktoberfesten der Schweiz. Den Fassanstich am 25. September übernimmt übrigens Linda Fäh höchstpersönlich.

25. September bis 10. Oktober, Landihalle Uster, immer Freitag und Samstag

Eintritt: nur mit Reservation, Einzeltickets an der Abendkasse

10 Oktoberfest Thun

Bayerische Spezialitäten, orginial Rhesis und Seppis aus Erding, die den Service übernehmen und das authentisch dekorierte Festzelt bringen bayerische Stimmung vor die Thuner Stockhorn Arena. Mit 1400 Plätzen im Zelt kommt ganz bestimmt gehörig Wiesnstimmung auf.

15. bis 17. und 23. bis 24. Oktober, bei der Stockhorn-Arena

Eintritt: Reservation, Einzeltickets an der Abendkasse erhältlich