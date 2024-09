Oktoberfest-Preise sorgen für rote Köpfe

Der Münchner Oberbürgermeister spricht von einem «Traumstart» in die Wiesn. Viele Besucher sehen das offenbar anders – sie prangern die hohen Preise fürs Trinken und Essen an.

Kurz zusammengefasst Übernachtungspreise in München um 300 Prozent gestiegen

Wütende Besucher wegen 10-Euro-Pommes

Das Oktoberfest 2024 geht so richtig ins Geld. Die Übernachtungspreise in München sind um 300 Prozent angestiegen. Und die Bierpreise sind teurer als je zuvor: Eine Mass kostet zwischen 13.60 bis 15.30 Euro. Das sorgte bereits vor dem offiziellen Wiesn-Startschuss am vergangenen Wochenende für Aufregung. Die Veranstalter begründeten die gestiegenen Preise mit der hohen Inflation.

Alles gegessen, jetzt wo das Oktoberfest im Gang ist? Mitnichten! In den sozialen Medien wie Tiktok machen unzählige Videos die Runde, wo die hohen Preise auf der Wiesn angeprangert werden. «10 Euro für eine Portion Pommes … die Wiesnwirte ham doch einen an der Mammel, wie geldgeil kann man nur sein», schreibt einer in den Kommentaren.

38 Euro für das Wiener Schnitzel

Tatsächlich sind die Preise für deutsche Verhältnisse sehr teuer. «Focus.de» listet einige Beispiele auf: Die Portion Schweinebraten gibts für 27.80 Euro, das Wiener Schnitzel für 38 Euro und das halbe Poulet für 16.90 Euro. «Also sorry, ein Schweinsbraten für fast 30 Euro», fasst eine weitere wütende Wiesn-Besucherin die aktuelle Situation zusammen.

In den Kommentaren zu den Videos finden sich teilweise auch andere Meinungen. «Die Wiesn sind etwas Besonderes, da muss man auch bereit sein, etwas mehr zu zahlen.»

Und tatsächlich lassen sich die Deutschen und ausländischen Besucher offenbar nicht von den hohen Preisen abschrecken. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (66) sprach am Montag von einem «Traumstart». Am Samstag und Sonntag haben seinen Schätzungen zufolge bereits eine Million Menschen die Wiesn besucht.