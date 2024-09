Das Oktoberfest 2024 in München läuft bis zum 6. Oktober. Aus der Schweiz ist es in wenigen Stunden erreichbar. Doch welches Verkehrsmittel ist am besten? Zug, Auto oder Bus – wir zeigen dir, wie du am schnellsten und am günstigsten ans Fest kommst.

So kommst du am schnellsten ans Oktoberfest

Kurz zusammengefasst Beste Anreise zum Oktoberfest von Zürich aus

Parkplatzsuche mit dem Auto kann mühsam sein

Zugfahrt von Zürich nach München dauert 3 Stunden 31 Minuten

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Die nächsten zwei Wochen heisst es für viele wieder: Ins Dirndl schlüpfen, die Lederhose anziehen und sich auf Weisswürste, Brezeln mit Obazda und jede Menge Bier stürzen. Denn bis zum 6. Oktober findet das Oktoberfest in München statt. Und auch aus der Schweiz ist die Wiesn in wenigen Stunden gut erreichbar. Doch welches Verkehrsmittel wählt man am besten für die Anreise?

Zug





Wer mit dem Zug ans Oktoberfest reisen will, ist ab Zürich gut bedient: Pro Tag gibts sieben Verbindungen nach München, die Fahrzeit beträgt 3 Stunden und 31 Minuten. Ganz günstig ist diese Sache aber nicht. Ohne Halbtax kostet ein Weg knapp 100 Franken, mit Halbtax nur etwas weniger. Reisende, die ein GA besitzen, bezahlen noch etwa 65 Franken. Bei einem geplanten Ausflug nach München lohnt es sich auf jeden Fall, das Zugbillett so früh wie möglich zu kaufen. So kann man von Spartarifen profitieren und den einen oder anderen Franken sparen.

Mit dem Zug kommt man pünktlich und ohne nervigen Stau auf der Wiesn an.

Auch von den meisten anderen Schweizer Orten führt der schnellste Weg über Zürich. So beträgt die Fahrzeit von Basel aus je nach Verbindung 4 Stunden und 31 Minuten. Der Direktzug von Zürich nach München hält zudem am Flughafen Zürich, in Winterthur, St. Gallen und St. Margrethen SG.

Ein Vorteil bei der Anreise mit dem Zug: Die Theresienwiese, das Festgelände des Oktoberfests, ist vom Bahnhof aus in 15 bis 20 Minuten zu Fuss erreichbar. Alternativ fährt die S-Bahn fast im Minutentakt direkt vor die Wiesn.





Auto

Die Fahrzeit mit dem Auto unterscheidet sich kaum von der Anreise mit dem Zug. So fährt man von Zürich etwas mehr als 3 Stunden und 30 Minuten und von Basel gut 4 Stunden und 30 Minuten. Ein mühsames Problem stellt jedoch die Parkplatzsuche vor Ort dar: Weitläufig um das Festgelände herum herrscht strenges Parkverbot. Die Stadt empfiehlt, entweder ausserhalb Münchens zu parkieren oder das Auto in einem Parkhaus in der Innenstadt abzustellen, um von dort aus die S- oder U-Bahn zu nehmen. Dies verlängert die Anreise um etwa 20 bis 30 zusätzliche Minuten. Ausserdem benötigt man in deutschen Städten die obligatorische Umweltplakette. Diesen Aufkleber kannst du beispielsweise beim TCS bestellen. Falls du ihn vergisst, drohen Bussgelder von 100 Euro. Auch das Parken in der Umweltzone ohne entsprechende Plakette ist nicht erlaubt.

Zu guter Letzt: Es braucht einen Fahrer, der sich dazu bereit erklärt, einen klaren Kopf zu bewahren. Ob das an einem derartigen Festanlass leicht fällt, sei dahin gestellt.

Als Fahrer muss man sich an den alkoholfreien Gerstensaft halten. Foto: KEYSTONE/dpa/Matthias Balk

Bus

Die wohl preiswerteste Reise ans Oktoberfest gelingt mit dem Bus. Flixbus bietet von Zürich aus etwa zehn Verbindungen pro Tag, die je nach Abfahrtszeit und der Anzahl der Stopps unterwegs etwa vier bis fünf Stunden in Anspruch nehmen. Kostenpunkt: um die 20 Franken.

Und auch von Basel ist das Oktoberfest per Flixbus erreichbar. Zeitlich ist man ein wenig eingeschränkt, da es nur zwei oder drei Verbindungen pro Tag gibt. Auch hier kostet die Fahrt nur etwa 20 Franken, sie dauert etwa fünfeinhalb Stunden. Mit Zwischenstopps in Winterthur und St. Gallen ist diese Verbindung auch für Reisende aus der Ostschweiz interessant.

Da stellt sich die Frage, wie man am besten nach München kommt. Flixbus bietet attraktive Konditionen. Foto: Matthias Kempf