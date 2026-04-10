Umweltfreundlich, günstig und schnell: Reisen mit dem Zug bringt so manche Vorteile mit sich. In diesen europäischen Städten solltet ihr unbedingt einen Halt einlegen.

Die 7 besten Städte für eine Reise mit dem Zug

Die 7 besten Städte für eine Reise mit dem Zug

Lara Zehnder

Zu Lande, zu Wasser und in der Luft steigen derzeit die Preise. Ob teurer Treibstoff an den Zapfsäulen oder höhere Kerosinkosten, die sich direkt auf Flugtickets auswirken – Reisen wird zunehmend kostspieliger. Auch steigende Dieselpreise machen sich für Reisende immer stärker bemerkbar. Geopolitische Spannungen im Nahen Osten, der Konflikt mit dem Iran sowie blockierte Seewege treiben insbesondere die Preise im Flugverkehr in die Höhe. Hinzu kommen Streiks an Flughäfen und eine allgemeine Unsicherheit, die die Reiseplanung erschweren.

Doch nicht jede Reise muss während der Frühlingsferien in die Ferne führen. Wer sich für den Zug entscheidet, reist oft entspannter: Es gibt keine Gepäckbeschränkungen, und auch Staus oder Parkplatzsuche entfallen. Zudem ist die Bahn umweltfreundlicher und häufig günstiger als das Flugzeug.

Eine Zugreise bietet darüber hinaus ein hohes Mass an Flexibilität – man kann spontan aussteigen und neue Orte entdecken. Europa hält zahlreiche Destinationen bereit, die sich ideal mit öffentlichen Verkehrsmitteln erkunden lassen. Die folgenden Städte sollten bei einer Bahnreise daher nicht fehlen.

1 Paris, Frankreich

Die französische Hauptstadt ist mit dem TGV und zwei Hauptbahnhöfen in kürzester Zeit erreichbar. Ausserdem hat die Stadt der Liebe ein umfangreiches Metro-Netz. Entlang der Champs-Élysées lohnt sich ein Fussmarsch, denn wo sonst könnte man besser shoppen, als in der Nähe des Arc de Triomphe?

Reisedauer von Zürich: rund vier Stunden

Informationen: sncf.com

2 Amsterdam, Niederlande

Eine Reise mit dem ÖV ist in der niederländischen Stadt beinahe ein Muss, denn die unzähligen Velos, blockieren so ziemlich jeden Durchgang und Parkplatz. Ausserdem sind viele Sehenswürdigkeiten, wie das Anne-Frank-Haus oder das Reichsmuseum, zu Fuss nur etwa eine halbe Stunde vom Hauptbahnhof entfernt.

Dauer von Zürich: rund acht Stunden

Informationen: sbb.ch

3 Hamburg, Deutschland

Auf gehts nach Hamburg. Hier liegt der Hauptbahnhof mitten im Stadtzentrum, weshalb viele Attraktionen in Gehnähe sind. Somit können das Rathaus oder auch die Shoppingmeile auf der Mönckebergstrasse prima zu Fuss erreicht werden. Ausserdem gelangt man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln schnell und einfach in andere Stadtteile.

Dauer von Zürich: rund siebeneinhalb Stunden

Informationen: bahn.de

4 Wien, Österreich

Bei einem Städtetrip nach Wien mit der Bahn fahren Sie durch die schöne Berglandschaft Österreichs. Danach wartet auch gleich die erste Attraktion: Der Hauptbahnhof ist modern-futuristisch designt und das Viertel drumherum im trendigen Aufschwung. Die anderen Sehenswürdigkeiten der kaiserlichen Stadt sind nur einen Katzensprung entfernt.

Dauer von Zürich: rund sieben Stunden und 50 Minuten

Informationen: tickets.oebb.at

5 Mailand, Italien

«Shoppen bis zum Umfallen», lautet das Motto in der italienischen Mode-Metropole. Der Mailänder Hauptbahnhof ist ein beliebtes Fotomotiv. Ist man einmal im Zentrum, findet man sich zu Fuss bestens zurecht und der Dom ist nicht zu übersehen.

Dauer von Zürich: rund dreieinhalb Stunden

Informationen: sbb.ch

6 Brüssel, Belgien

Die belgische Hauptstadt zeigt atemberaubende Kunstwerke auf den Strassen und ist dank EU- und Nato-Hauptsitzen auch ein spannender Ort für Politik-Interessierte. Brüssel verfügt über drei Hauptbahnhöfe und das ÖV-Netz der Stadt ist stark ausgebaut.

Dauer von Zürich: rund sechs Stunden

Informationen: ch.oui.sncf

7 Luxemburg, Luxemburg

Ebenfalls gut erreichbar ist die Stadt Luxemburg. Sie ist ein Zeichen für Diversität: Hier leben Menschen aus über 160 Nationen. Ausserdem kommen Tausende Pendler aus den umliegenden Ländern täglich in die Stadt, weswegen häufig Stau herrscht. Achtet deshalb auch im Bahnverkehr darauf, dass ihr nicht morgens zwischen sieben und neun Uhr oder abends zwischen 17 und 19 Uhr an den Bahnhöfen verkehrt.

Dauer von Zürich: rund vier Stunden und 50 Minuten

Informationen: sbb.ch