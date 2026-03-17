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Saftige Gebühren drohen
Diese Karten zückst du im Ausland besser nicht

Wer in den Ferien im Ausland mit der Karte bezahlt, kann sein blaues Wunder erleben. Am besten fährt man mit der Debitkarte. Doch auch dort gibt es massive Unterschiede. Eine neue Analyse zeigt, welche Anbieter die besten Konditionen bieten.
Publiziert: 16:01 Uhr
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Aktualisiert: 16:04 Uhr
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Wer im Ausland mit der Karte zahlt, bleibt oft auf zusätzlichen Gebühren sitzen.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Wer im Ausland mit der Debitkarte zahlt, fährt deutlich günstiger als mit der Kreditkarte
  • Bei Debitkarten bewegen sich Zusatzgebühren zwischen 1 und 170 Franken
  • Die besten Kreditkarten-Konditionen bietet Swisscard Visa und UBS Key4
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Nathalie BennRedaktorin Wirtschaft

Ferien im Ausland bieten viele Erlebnisse, neue Eindrücke und schöne Erinnerungen. Manchmal folgt zu Hause aber eine böse Überraschung. Nämlich dann, wenn die Kreditkartenrechnung in den Briefkasten flattert. Je nach Anbieter können beim Bezahlen im Ausland saftige Gebühren anfallen. Es lohnt sich also, vorab die jeweiligen Konditionen anzuschauen. Denn wer bei einem Ferienbudget von 3000 Franken auf die richtige Karte setzt, kann bis zu 180 Franken sparen, wie eine neue Analyse des Vergleichsdienstes Moneyland zeigt.

Grundsätzlich gilt: Mit einer Debitkarte fährt man im Ausland immer günstiger als mit der Kreditkarte – egal, ob Banken eine Grundgebühr verlangen oder nicht. Aber auch bei den Debitkarten sind die Unterschiede erheblich. Die Zusatzkosten belaufen sich je nach Karte auf bis zu 170 Franken! 

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Als Testsieger unter den Debit-Anbietern, die keine Grundgebühr verlangen, geht die Basler Genossenschaftsbank WIR hervor. Dort zahlt man bei Ausgaben von 3000 Franken nur einen Franken obendrauf – sofern man in Euro bezahlt. Beim Bezahlen in Dollar oder dem thailändischen Baht fallen keine Zusatzkosten an. Aufs Podest schaffen es zudem die Neobanken Alpian und Wise. Richtig teuer wirds bei der Basler Kantonalbank, der UBS und der Migros-Bank.

So viel Franken zahlst du drauf, wenn du die Debitkarte zückst*

Ohne Grundgebühr 

Anbieter Wenn du in Euro zahlst Wenn du in US-Dollar zahlst Wenn du in thailändischen Baht zahlst
1. Bank WIR100
2. Alpian6628
3. Wise8815
4. Neon Free202338
5. Revolut Free242331
6. Swissquote292973
7. Yuh292728
8. ZKB485065
9. Zak59100118
10. Valiant7073118
11. Basler Kantonalbank111153170
12. UBS113118144
13. Migros-Bank125128164

* gerechnet wird stets mit Ausgaben von 3000 Franken

Manche Banken bieten für Einkäufe im Ausland günstigere Konditionen an. Voraussetzung dafür ist aber eine Grundgebühr, die je nach Anbieter über 200 Franken im Jahr betragen kann. Am wenigsten zahlt man bei diesem Debitkarten-Modell bei der Luzerner Kantonalbank und den Neobanken Revolut und Neon. Teuer wirds bei der Raiffeisen und der Bank Cler. Wichtig: Die jeweiligen Grundgebühren sind in der Analyse nicht enthalten.

Mit Grundgebühr 

Anbieter Wenn du in Euro zahlst Wenn du in US-Dollar zahlst Wenn du in thailändischen Baht zahlst
1. Luzerner Kantonalbank (Debit Black)3423
2. Revolut (Plus, Premium, Standard)7514
3. Neon (Plus, Global, Metal)101327
4. Luzerner Kantonalbank (Debit Prime)404558
5. Luzerner Kantonalbank (Debit Classic)747692
6. Postfinance8282100
7. Raiffeisen104107103
8. Bank Cler111153170

Deutlich stärker wird man beim Bezahlen mit der Kreditkarte zur Kasse gebeten. Doch nicht selten akzeptieren Geschäfte, Hotels oder Autovermieter im Ausland nur solche. Darum lohnt sich auch hier ein Blick auf die Gebühren. Gemäss Analyse hat die Key4-Karte der UBS die besten Konditionen unter Kreditkarten, die eine Jahresgebühr verlangen. Bei den Gratis-Karten ist die Swisscard von Visa Spitzenreiterin.

So viel Franken zahlst du drauf, wenn du die Kreditkarte zückst

Gratis-Karten 

Anbieter Wenn du in Euro zahlst Wenn du in US-Dollar zahlst Wenn du in thailändischen Baht zahlst
1. Swisscard Visa5561105
2. Migros Cumulus9497112
3. Manor World10011087
4. Simply Card Smart10299132
5. Coop Supercard (Mastercard)106109145
6. Coop Supercard (Visa)109111149
7. Certo One & Ikea Family126131158
8. Cashback Card & Poinz Card146136180

Standard-Karten 

Anbieter Wenn du in Euro zahlst Wenn du in US-Dollar zahlst Wenn du in thailändischen Baht zahlst
1. UBS Key4 Kreditkarten252842
2. Raiffeisen9810099
3. Bank Cler & Kantonalbanken10811795
4. Postfinance Mastercard112115151
5. UBS Mastercard113117152
6. Postfinance Visa115117155
7. UBS Visa117119156
8. Valiant122125170
9. Cornercard123120153
10. Swiss Miles & More & American Express130136180
11. Cembra Mastercard143146173
12. Liberty Card147144177
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