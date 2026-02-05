Lange Schlangen und Stau auf der Piste prägen oftmals beliebte Skigebiete. Doch es gibt Skigebiete, die mit wenigen Pistenkilometer Herzen erobern. Diese sucht Blick bei den Blick Winter Awards in der Kategorie «klitzeklein».

Die Schweiz liebt den Wintersport: Rund 2,6 Millionen Menschen stehen hierzulande regelmässig auf Skiern oder dem Snowboard. Das sorgt in bekannten Skigebieten oft für Gedränge auf Pisten und an Liften. Wer es hingegen klein, fein und familiär mag, findet sie noch – die klitzekleinen Skigebiete, die mit Charme statt Masse überzeugen.

Biel-Kinzig UR

Umgeben von einer herrlichen Bergkulisse befindet sich das charmante Skigebiet Biel-Kinzig. Entspannt und ohne Gedränge geniessen Wintersportlerinnen und Wintersportler die ausgezeichnet präparierten Pisten. Der direkte Kontakt mit den Skilift-Mitarbeitenden und der familiäre Umgang sind ein Wohlfühlfaktor. Wer es actionreicher mag, nutzt die zahlreichen Freeride-Möglichkeiten direkt neben den Pisten. Zudem schätzen Winterwanderer und Schneeschuhläuferinnen die vielseitigen Möglichkeiten, auf dem Biel Energie zu tanken.

Brambrüesch GR

Direkt über Chur gelegen, bietet Brambrüesch 20 Kilometer Pisten für Familien, Einsteiger und Genussfahrerinnen. Neben Abfahrten laden ein fünf Kilometer langer Schlittelweg, Schneeschuhtrails durch verschneite Wälder sowie Winterwanderwege zum Entdecken ein. Die Mischung aus gemütlichen Bergrestaurants und der Nähe zur Stadt macht das Gebiet zum idealen Ziel für Tagesausflüge.

Brunni-Alpthal SZ

Der Skilift Brunni im idyllischen Brunni-Alpthal ist ideal für Familien mit Kindern. Auf dem übersichtlichen Hang geht niemand verloren. Blaue Pisten, Anbügelservice und ein kinderfreundliches Lift-Tempo sind perfekte Voraussetzungen für einen erholsamen Skiausflug. Mit Zauberteppich, Schneetöff-Park, Winterspielplatz und Familienrestaurant ist alles für einen entspannten Ausflug bereit.

La Forclaz VS

Im Herzen des charmanten Bergdorfs bietet der Babylift das ideale Gelände für die ersten Erfahrungen im Schnee oder für eine kleine Auffrischung der Technik. Der Gipfel der Pisten ist sowohl mit dem Skilift als auch mit Schneeschuhen oder Tourenski erreichbar. Oben lädt die Buvette du Tsaté dazu ein, köstliche regionale Spezialitäten auf ihrer herrlichen Sonnenterrasse zu geniessen.

Sainte-Croix / Les Rasses VD

Ein Traum für Fans der typischen Jura-Landschaft: Das spektakuläre Alpenpanorama in Sainte-Croix/Les Rasses ist das ideale Ziel für entspanntes Skifahren mit Familie oder Freunden. Das Gebiet begeistert auch Liebhaber der Natur mit seinen Langlauf- und Schneeschuhstrecken, die die Schönheit der Region offenbaren. Und zum Tagesabschluss lädt eine der zahlreichen Alphütten zum Geniessen regionaler Spezialitäten ein.

Sattel-Hochstuckli SZ

Der Familienberg begeistert mit einer Vielzahl an Erlebnissen fernab des Skifahrens. Auf gemütlichen Winterwanderwegen und dem Themenweg Rondos Rätselpfad lässt sich die verschneite Bergwelt spielerisch entdecken. Ein besonderes Vergnügen ist die 3,5 Kilometer lange Schlittenfahrt, ein Riesenspass für die ganze Familie. Magisch wird es am Samstagabend, wenn der Laternenweg über die 374 Meter lange Hängebrücke «Skywalk» die Winterlandschaft in ein sanftes Lichtermeer taucht.

Skigebiet Schilt GL

Nach nur zehn Minuten Fahrt mit dem Skilift ist man auf über 1600 m ü. M. und kann unbeschwert die hervorragend präparierten Pisten geniessen, die für die ganze Familie geeignet sind. Auch für Snowboarderinnen und Snowboarder ist gesorgt: Eine Reihe von Naturschanzen und Wechten bieten viel Freude beim Freeriden. Das Gebiet überzeugt durch viel Sonne, gute Küche und faire Preise.

Sportbahnen Gampel-Jeizinen

Das Skigebiet befindet sich oberhalb von Gampel. Ab dem kleinen Weiler Jeizinen fährt man bequem mit dem Sesseli direkt zum Startpunkt der vier Lifte: zwei kleine Kinderschlepplifte, ein Tellerlilift und ein Bügellift bis auf 2200 m ü. M. Ein Selbstbedienungsrestaurant und die Schneebar sorgen für die Verpflegung, und dank der Gültigkeit des Magic Pass ist der Zugang besonders unkompliziert.

