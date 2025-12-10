Spaziergänge in der Natur tun zu jeder Jahreszeit gut – besonders im Winter, wenn die Wälder verzaubert wirken. Die Blick-Community hat uns ihre liebsten märchenhaften Winterwälder in der Schweiz verraten. Die schönsten Tipps haben wir für euch zusammengestellt.

Im Winter locken in der Schweiz nicht nur Pisten und Berge, auch verschneite Wälder haben ihren Charme – bei Spaziergängen kann man dort allein oder zusammen mit seinen Lieben die Natur in der kalten Jahreszeit geniessen. Ein solcher Ausflug ist gesund, sorgt für Abwechslung und macht Freude, sofern man sich warm genug anzieht und die Route entsprechend der eigenen Fähigkeiten wählt.

Im ganzen Land gibt es schöne Wälder, die oft auch von Städten aus schnell erreicht werden können und sich für stimmungsvolle Ausflüge im Winter eignen. Wir haben hier die acht besten Tipps der Blick-Community gesammelt.

1 Buchwald zwischen Aarau, Küttigen und Erlinsbach AG

von Blick-Leserin Rachelle Langel

Man muss in der Schweiz nicht weit fahren, um zu Ausflugszielen in der Natur zu gelangen. Ein herrlicher Winterwald ist zum Beispiel der Buchwald zwischen Aarau AG, Küttigen AG und Erlinsbach AG. Dort kann man in der kalten Jahreszeit auf Spaziergängen einige kleine, zugefrorene Gewässer sehen. «So nah an der Stadt und dennoch herrscht im Wald Stille, welche einen zur Ruhe kommen lässt und hin und wieder begegnet man auch im tiefen Winter einem Reh. Ein kleines Paradies», schreibt Blick-Leserin Rachelle Langel zu ihrem Tipp.

2 Blattenbergwald bei Huttwil BE

von Blick-Leserin Daniela

Grandiose Ausblicke auf winterliche Landschaft kann man auf einem Ausflug in den dicht bewachsenen Blattenbergwald oberhalb von Huttwil BE geniessen. In der Region gibt es viel Waldgebiet zu entdecken. «Der Blattenbergwald hat viele kleine Pfade und einen völlig anderen Charakter als die anderen Wälder ringsrum», meint Blick-Leserin Daniela zu ihrem Winter-Ausflugs-Tipp für die Community.

3 Höhwald bei Kandersteg BE

von Blick-Leser Beat Samuel Fey

Ebenfalls sehr schön ist der Höhwald bei Kandersteg BE. Schaut man durch die hohen Tannen oder erreicht man einen Aussichtspunkt, kann man an einigen Stellen einen traumhaften Blick auf das umliegende Alpenpanorama werfen. Von kleinen Pfaden bis hin zu Naturfahrstrassen lässt sich der Wald auf verschiedenen Routen durchstreifen. Je nach Schneeverhältnissen kann man auch Schneeschuhwanderungen unternehmen, beispielsweise auf dem «Höh Trail».

4 God da Tamangur bei Val S-charl GR

von Blick-Leser Martin Eggli

Der höchste zusammenhängende Arvenwald Europas ist der God da Tamangur im Kanton Graubünden. In diesem Schweizer Naturwaldreservat kann man auf langen Spaziergängen Kraft tanken und die Natur auf sich wirken lassen. Blick-Leser Martin Eggli findet, dass der God da Tamangur «im Winterkleid schlicht märchenhaft» ist und empfiehlt ihn daher der Community für Ausflüge in der kalten Jahreszeit.

5 Wald in Lenzerheide GR

von Blick-Leserin Manuela Schneeberger

Schon der verschneite Wald, der sich in Lenzerheide GR befindet, ist an sich wunderschön. Umgeben von idyllischer Alpenlandschaft und je nach Route auch mit Aussicht auf den Heidsee, ist dieses Ausflugsziel ein Highlight für alle, die gerne in der Natur unterwegs sind. Ob kleiner Spaziergang in den Eichhörnchenwald oder eine längere Tour auf präparierten Wanderwegen – die dortige Auswahl an möglichen Routen ist gross.

6 Waldgebiet zwischen Solothurn und Rüttenen SO

von Blick-Leser Matthias Sauser

Ein lohnenswerter Winterausflug, der von der Solothurner Innenstadt aus schnell erreicht werden kann, ist ein Spaziergang durch das Waldgebiet in Richtung Rüttenen SO. Dort kann nicht nur die Verenaschlucht bewundert werden, die als Kraftort gilt, sondern auch die Einsiedelei St. Verena. Wer mag, kann online über die Gesellschaft der Einsiedelei St. Verena eine von vielen verschiedenen Führungen buchen.

7 Wald um Lommis TG

von Blick-Leser Michael Heiz

Im Kanton Thurgau wird von der Blick-Community ein Winterausflug in das Waldgebiet um Lommis empfohlen. «Der Wald ist einfach am schönsten», schwärmt Blick-Leser Michael Heiz. Auf diversen Routen kann dort die Natur erkundet und mit etwas Glück auch Wildtiere beobachtet werden.

8 Felsenegg ZH

von Blick-Leserin Isabel

Der malerische Wald auf der Felsenegg, die Teil der Albiskette ist, bietet sich für Ausflüge im Winter an. Von vielen Aussichtspunkten aus kann man unterwegs auf die Stadt Zürich und den Zürichsee blicken. Der Wald ist ein beliebtes Erholungsgebiet für Jung und Alt, und es gibt dort zahlreiche Wege, die nur darauf warten, erkundet zu werden.



