«Man muss das Tier in Ruhe lassen»

Bezüglich der Bergung sei alles geklärt, ergänzt der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern. «Wir müssen ihn bergen, so oder so.» Dafür steht unter anderem ein Katamaran zur Verfügung. Er appelliert aber: «Der Wal lebt noch»

Die Veterinärmedizinerin erläutert: «Wenn ich das Tier aus dem Flachwasser hole und es grossflächig verletze, habe ich nichts gewonnen. Man muss es in Ruhe lassen, dann kann es in Ruhe sterben. Das muss man akzeptieren.»

Der Wal-Experte erläutert, dass Teile von Timmys Körper nach seinem Tod der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden soll. Dass Timmy nun langsam sterben wird, ist für Umweltminister Backhaus «emotional ein Riesenthema». Er schliesst erneut aus, Timmy mit einer Waffe zu erlösen. Er zitiert das deutsche Tierschutzgesetz: «Niemand hat das Recht einem Tier Schaden zuzufügen.»