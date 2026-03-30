Wende im Drama um den gestrandeten Buckelwal. Das Tier hat es scheinbar geschafft, sich zu befreien. Es schwimmt Richtung Hafen.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Der gestrandete Buckelwal scheint sich ein zweites Mal befreit zu haben. Finn, so nennen ihn die Forscher vor Ort, ist abgetaucht und schwimmt Richtung Hafen. Auf den Kameras ist er nicht mehr zu sehen.

Eigentlich müsste Finn Richtung offenes Meer davonschwimmen. Der Hafen wäre die falsche Route. Die Rettungskräfte wollen nun versuchen, den Wal in die richtige Richtung zu lenken.

Laut «Focus» ist die Wasserschutzpolizei erneut ausgerückt. Die Beamten sind auf der Suche nach dem Buckelwal. Das zuständige Umweltministerium hat bestätigt, dass sich der Wal bewegt hat.

+++ Update folgt. +++