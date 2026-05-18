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So kommst du aus der Dauerschleife
Tipps gegen ständiges Scrollen und FOMO

Neue Plattform, gleiche Mechanik: Kaum gibt es ein neues Feature wie Instagram- oder WhatsApp-Broadcast-Channels, schiebt es sich einfach zusätzlich neben Instagram, Tiktok & Co. auf den Homescreen, und genau da beginnt das Problem.
Publiziert: vor 37 Minuten
|
Aktualisiert: vor 12 Minuten
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Foto: AFP
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Valeska Jansen
Schweizer Illustrierte

Social Media lebt davon, dass wir ständig das Gefühl haben, dabei sein zu müssen: Wer nicht reinschaut, könnte ein Update verpassen, exklusive Inhalte, einen Drop, irgendetwas Wichtiges. Dieses permanente «Was, wenn ich etwas versäume?» hat sogar einen Namen: FOMO – Fear of Missing Out.

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Neue Features, alter Effekt

Ob Broadcast-Channel, Close-Friends-Story, Live-Stream oder der nächste Hype-Dienst: Immer wieder werden Räume geschaffen, die sich besonders exklusiv anfühlen. Man ist «näher dran», bekommt vermeintlich mehr mit, und wer nicht dabei ist, hat das Gefühl, einen Trend oder ein Insider-Gespräch zu verpassen. Technisch funktionieren diese Formate unterschiedlich, aber sie folgen demselben Prinzip wie die grossen Plattformen: Aufmerksamkeit binden, möglichst oft und möglichst lange.

Immer neue digitale Plattformen fordern unsere Aufmerksamkeitsspanne heraus.
Foto: Getty Images

Wie Social Media unser Belohnungssystem kapert

Ob Feed, Likes, Reactions in Channels oder Push-Nachrichten – viele Plattformen setzen bewusst auf Mechanismen, die unser Belohnungssystem im Gehirn triggern. Jedes neue Like, jede Nachricht, jede Notification kann einen kleinen Dopamin-Kick auslösen, der sich angenehm anfühlt und uns dazu bringt, wiederzukommen. Untersuchungen zeigen: Ein relevanter Teil der Nutzer*innen zeigt bereits ein suchtartiges Nutzungsverhalten, besonders in jüngeren Altersgruppen. Wenn das reale Leben dann im Vergleich «langweilig» wirkt, greifen viele noch häufiger zum Handy, statt sich gezielt Offline-Freiräume zu schaffen.

Immer weniger junge Menschen schaffen sich Offline-Freiräume.
Foto: AFP

Wie man aus der Dauerschleife wieder herauskommt

Ganz ohne Social Media zu leben, ist für viele – auch beruflich – unrealistisch. Aber es gibt Strategien, die aus Dauer-Scrollen wieder bewusste Nutzung machen:

  • Feste Zeiten definieren: Zum Beispiel morgens und abends je 15–30 Minuten statt den ganzen Tag «zwischendurch».
  • Pushs reduzieren: Benachrichtigungen nur für wirklich Relevantes anlassen, alles andere stumm schalten.
  • App-Fasten testen: Einzelne Apps (z.B. am Wochenende oder ab 20 Uhr) bewusst pausieren und beobachten, was passiert, wenn nichts mehr dauernd blinkt.
  • Offline-Routinen zurückholen: Verabredungen, Spaziergänge, Bücher, Sport – Dinge, die nichts mit dem Screen zu tun haben, gezielt einplanen, nicht «nebenbei» machen.

So verschwindet die Anziehungskraft von Social Media nicht komplett, aber das Gleichgewicht verschiebt sich: Ihr entscheidet, wann ihr online seid – nicht umgekehrt.

Hilfe soll sogenanntes «App-Fasten» bieten.
Foto: KEYSTONE/dpa/PATRICK SEEGER
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