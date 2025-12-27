Jess Glynne erlebt 2025 unerwarteten Erfolg mit ihrem Hit «Hold My Hand» aus dem Jahr 2015. Der Song wurde durch eine Reisewerbung und Tiktok-Trends zum britischen Lied des Jahres auf der Plattform. Glynne wird 2026 bei Art on Ice in der Schweiz auftreten.

Glynne ist erfolgreichste Frau in britischer Chartgeschichte mit sieben Nummer-1-Hits

Plötzlich nahm das Jahr 2025 eine ungeahnte Wendung für sie: Jess Glynne (36) feiert nämlich mit ihrem 2015 erschienenen Lied «Hold My Hand» ein Revival. Grund dafür sind soziale Medien und eine Werbung. Der Titel wurde für den Spot des Reiseunternehmens Jet2holiday verwendet und wurde auf den sozialen Medien schnell zur Hymne für Ferienpannen, am Ende gar zum britischen Tiktok-Lied des Jahres 2025.

«Das ist schon ein sehr lustiger Zufall. Keine Ahnung wie alles begann. Ich dachte auch nie, dass das so gross werden würde», sagt Jess Glynne im Gespräch mit Blick. «Unglaublich, dass ein Lied so lange nach seiner Veröffentlichung so viel Liebe erfährt.»

Social Media hat Musikwelt verändert

Jess Glynne ist nicht die erste Künstlerin mit so einem Momentum, weitere Beispiele gibt es viele. «Running Up That Hill» von Kate Bush (67) wurde dank der Netflix-Serie «Stranger Things» wieder populär, «Murder on the Dancefloor» von Sophie Ellis-Bextor (46) durch den Film «Saltburn». «Die Branche hat sich so verändert, viele Dinge geschehen jetzt anders als früher. Und das muss man einfach annehmen. Ich habe in diesem Jahr definitiv Liebe gespürt», so Jess Glynne.

Die Britin stand aber schon lange im Scheinwerferlicht, auch wenn der weltweite Tiktok-Trend ihr noch weitere Bekanntheit gab. Glynne ist in ihrer Heimat die erfolgreichste Frau in der Chartgeschichte. Mit sieben Nummer-1-Hits (u.a. «Rather Be», «These Days», «Don't Be So Hard on Yourself») lässt sie sogar Grössen wie Adele (37) und Dua Lipa (30) hinter sich. «Das zu hören, ist immer schwierig zu verstehen. Ich denke immer: ‹Wie verrückt, dass ich das bin.›», sagt Glynne. «Aber ich bin auch unglaublich dankbar.»

Sie ist bei Art on Ice 2026 dabei

Jess Glynne setzte sich in ihrer Karriere immer für die Stellung der Frau in der Musikbranche ein. Etwas, das sich in ihren über zehn Jahren im Geschäft zum Positiven gewandelt habe. «Es gab lange nicht viele Künstlerinnen, die wirklich aussagekräftige Musik hatten, die auch über Jahre gehört werden. Und viele wurden auch nicht ernst genommen», sagt die Freundin der britischen Ex-Fussballerin Alex Scott (41). «Aktuell kommen gerade sehr viele weibliche Talente in Grossbritannien hervor. Das ist schön zu sehen.»

Glynne gehört mit James Bay (35) zu den internationalen Musikstars von Art on Ice 2026 und wird dabei durch die Schweiz touren. «Es wird eine völlig neue Erfahrung für mich. So etwas habe ich noch nie gemacht», sagt sie. Neben ihr und James Bay sind auch Stefanie Heinzmann (36), Stress (48) und Noah Veraguth (38) beim 30-Jahr-Jubiläum vor Ort. Gemeinsam touren sie mit den Eislaufstars von Zürich über Lausanne nach Davos. «Die Schweiz ist so schön und die Leute total nett. Das wird eine tolle Zeit!»

Art on Ice gastiert vom 26. Februar bis 1. März 2026 im Hallenstadion Zürich, am 3. und 4. März 2026 in der BCF Arena in Freiburg und am 6. und 7. März 2026 im Eisstadion Davos. Tickets gibts bei Ticketcorner.