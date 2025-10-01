Diese Schweizer Stars singen am Jubiläum von Art on Ice

Seit 1996 etablierte sich Art on Ice zur festen Grösse im Schweizer Eventkalender. Zum Jubiläum durften Fans abstimmen, welche Schweizer Acts 2026 die Eislaufstars begleiten. Nun sind die Namen bekannt.

Darum gehts Art on Ice feiert 30. Geburtstag mit Stress, Noah Veraguth und Stefanie Heinzmann

Lukas Britschgi und Kimmy Repond treten direkt nach den Olympischen Spielen auf

Happy Birthday, Art on Ice! Die Eislaufshow wird 2026 30 Jahre alt. Und gönnt sich zum runden Geburtstag ein ganz spezielles Programm. Fans konnten online über die Auftritte von Schweizer Musik-Acts abstimmen, nun ist bekannt, wer gewonnen hat. Zu den Top 3 und damit zu den Showacts des nächsten Jahrs gehören der Rapper Stress (48), Sänger Noah Veraguth (38) und Musikerin Stefanie Heinzmann (36).

Nominiert waren nur bereits engagierte Musikerinnen, deshalb ist es auch ein Wiedersehen mit allen drei Acts. Stress begleitete den Event in diesem Jahr, Heinzmann 2019 und Noah Veraguth mit seiner Band Pegasus im Jahr 2018. «Die Show war etwas Besonderes für mich – die Bühne, die Atmosphäre, das Publikum», schwärmt Veraguth in einer Mitteilung des Veranstalters.

Lukas Britschgi und Kimmy Repond auf dem Eis

In den nächsten Monaten steht für ihn allerdings erst die Abschiedstournee mit Pegasus auf dem Programm. «Danach mit Stress und Stefanie bei Art on Ice zu performen, ist ein neues Kapitel für mich, das sich gleichzeitig wie ein Nachhausekommen anfühlt.»

Auch bekannt sind jetzt die ersten Namen der Profisportler, die auf dem Eis ihr Können unter Beweis stellen. Der Schaffhauser Europameister Lukas Britschgi (27) gehört dabei genauso zum Cast wie die EM-Bronzemedaillengewinnerin von 2023, Kimmy Repond (18). Beide werden direkt von den olympischen Spielen in Mailand zum Art on Ice anreisen. Welche internationalen Stars und welche weiteren Eislaufstars bei Art on Ice 2026 dabei sind, wird in den nächsten Wochen bekanntgegeben.

Art on Ice gastiert vom 26. Februar bis 1. März 2026 im Hallenstadion Zürich, am 3. und 4. März 2026 in der BCF Arena Freiburg und am 6. und 7. März 2026 im Eisstadion Davos.