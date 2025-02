Am Donnerstagabend fand im Hallenstadion Zürich die «Art on Ice»-Premiere statt. Wie jedes Jahr ist das Publikum zahlreich zu dem beliebten Event erschienen – auch Schweizer Stars liessen sich das Spektakel nicht entgehen.

Grosse Emotionen an der Premiere von Art on Ice

1/17 Am Donnerstagabend fand im Hallenstadion Zürich die grosse «Art on Ice»-Premiere statt. Foto: DAVID BIEDERT

Knapp 10'000 Besucher versammelten sich für die spektakuläre Show

Knapp 10'000 Besucher haben sich am Donnerstagabend für die spektakuläre Premiere von «Art on Ice» im Hallenstadion Zürich versammelt. Eine der grössten Eventlocations der Schweiz verwandelt sich ab jetzt in eine Eishalle mit unverkennbarem Zauber. Während Madison Hubbell (33) und Gabriella Papadakis (29) als Duo für einen mutigen Tabubruch auf dem Eis sorgten, wurde Europaweltmeister Lukas Britschgi (26) vom Publikum mit tosendem Applaus geehrt.

Musikalisch wurde der Eiskunstlauf von Mega-Acts wie Paloma Faith (43), Birdy (28), Stress (47) und Marius Bear (31) begleitet. Die grosse Premiere hat auch in diesem Jahr Schweizer Prominenz ins Hallenstadion gelockt. So sassen Stars wie Nina Burri (47) und Remo Forrer (23) im Publikum. Zum Schluss wurden die Performer mit Standing Ovations von den begeisterten Zuschauern verabschiedet.

Eindrücke von der Art on Ice Premiere findest du in der Bildergalerie.