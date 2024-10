Stress und Marius Bear singen 2025 bei Art on Ice

2025 geht die Schweizer Eislauf-Show in die nächste Runde. Mit dabei sind im kommenden Jahr Rapper Stress und Soul-Sänger Marius Bear. Letzterer stand beim Event bereits auf der Bühne – wenn auch sehr spontan.

Schweizer Meister Lukas Britschgi und Kimmy Repond treten auf

Eiskunstlauf trifft auf Musik – so lässt sich das Konzept von Art on Ice vereinfacht erklären. Auch im nächsten Jahr beehren zahlreiche Stimmen die Eislauf-Gala in Zürich, Freiburg und Davos. Die ersten zwei davon sind nun bekannt: Rapper Stress (47) und Sänger Marius Bear (31) werden den Event, der vom 6. bis 15. Februar durch die Schweiz tourt, beehren.

«Art on Ice war für mich schon immer etwas, das anders ist als andere Shows», schwärmt Stress. Seine Unplugged-Tour von diesem Jahr sei ähnlich gewesen. «Die ganze Show war eine Geschichte. Es ist sehr spannend für mich, bei Art on Ice nun ein Teil einer noch grösseren Geschichte zu sein. Dies ist eine Evolution, wie Shows heutzutage aussehen können. Ich bin sehr aufgeregt!»

Für Marius Bear ist es ein Wiedersehen

Ob er selbst auch auf dem Eis steht, weiss Stress nicht. Darüber sei noch nicht gesprochen worden. «Ich kann schon etwas eislaufen, aber keine Tricks», stellt er klar.

Weniger Übung hat Marius Bear. «Als Kind war ich noch ab und zu eislaufen. Heute kommt das selten vor», sagt er. Das Engagement bei Art on Ice ist für ihn ein Wiedersehen. 2023 war er dabei, als er für den krankheitshalber ausgefallenen Rag'n'Bone Man (39) kurzfristig einsprang und innert 48 Stunden seine Lieder lernen musste. «Ich freue mich sehr, nun meine eigenen Songs zu performen. Ich finde, sie passen perfekt in diese Eislaufwelt.»

Die besten aus der Schweiz, Europa und der Welt auf dem Eis

Spannend: Marius Bear und Stress kennen sich schon gut, Bear und Stress standen immer wieder gemeinsam auf der Bühne. «Wir haben auf meiner Tour viel Zeit miteinander verbracht. Ich lernte einen Menschen mit viel Tiefgang kennen», schwärmt Stress. Bei Art on Ice werden die beiden neben den eigenen Liedern gemeinsam den Song «God knows» zum Besten geben.

Aus der Eislaufwelt sind die Schweizer Meister und EM-Bronzegewinner von 2023, Lukas Britschgi (26) und Kimmy Repond (18), mit dabei. Auch die kürzlich vom Profisport zurückgetretene Alexia Paganini (22) ist Teil der Show. Zu den internationalen Eislauf-Stars vor Ort zählt die Europameisterin Loena Hendrickx (24) aus Belgien und der zweifache Europameister Adam Siao Him Fa (23) aus Frankreich. Zudem wird der Weltmeister Ilia Malinin (19) aus der USA sein Können unter Beweis stellen.



