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Mode-Ikone im Alltag
Warum das T-Shirt ein Kleiderschrank-Genie ist

Am 21. Juni feiern wir offiziell das unspektakulärste Kleidungsstück der Welt und genau deshalb das wichtigste: das T-Shirt. Kein Glamour, keine Couture, meist nicht mal Bügelpflicht.
Publiziert: 18:24 Uhr
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Aktualisiert: 18:27 Uhr
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Ein T-Shirt passt einfach immer und zu fast allem.
Foto: Getty Images/iStockphoto

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Der internationale T-Shirt-Tag wird am 21. Juni gefeiert
  • Das T-Shirt ist Mode-Ikone und vielseitig einsetzbar
  • Seit Jahrzehnten beliebt von Politik bis Hollywood

Fangen wir mit den Fakten an: Das T-Shirt ist das diplomatische Genie der Garderobe. Es versteht sich mit allen. Mit Anzughose wird es plötzlich «Creative Director», mit Jeans «Sonntag», mit Bleistiftrock «Ich geh nur kurz ins Office», mit Pyjamahose «Wecke mich, wenn der Winter vorbei ist». Es ist das Einzige, das schon bei Vorstellungsgesprächen, Dates, Konzerten, Streiks, Kindergeburtstagen und Zoom-Meetings dabei war und sich nie beschwert hat, wenn Kaffee oder Tomatensauce im Spiel waren.

Dass es einen eigenen Tag bekommen hat, ist also nur fair. Andere Kleidungsstücke würden daraus direkt eine Diva-Nummer machen («Internationaler High-Heel-Day» wäre vermutlich mit rotem Teppich und Blasenpflastern). Das T-Shirt dagegen feiert leise: Es hängt einfach da, wartet, bis wir es wieder unterschätzen und rettet uns dann zum 487. Mal das Outfit.

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Eine Mode-Ikone durch die Jahrzehnte

Modehistorisch ist das T-Shirt übrigens auch ziemlich rebellisch unterwegs. Erst Unterwäsche, dann Arbeiterstück, dann Hollywood-Revoluzzer an James Dean und Marlon Brando, später Solidaritätsfläche für jede Demo und jeden Fanclub. Heute: wandelnde Litfasssäule mit Bandlogos, Political Statements, Ironie-Slogans, Retroprints oder einfach nur dem Namen eines Kaffees, den man noch nie bestellt hat, aber der gut aussieht. Wenn Kleidung Sprache ist, dann ist das T-Shirt definitiv Social Media.

Was fängt man nun mit dem internationalen T-Shirt-Tag an? Zum Beispiel:

  • Das ehrliche Lieblingsteil aus dem Schrank holen, das schon bessere Tage gesehen hat, und es trotzdem anziehen.
  • Endlich die Fehlkäufe von 2014 aussortieren (ja, das mit dem viel zu grossen Logo – es ist okay, loszulassen).
  • Ein altes Shirt upcyceln: abschneiden, einfärben, zum Crop Top, Pyjama oder Putzlappen machen. Kein T-Shirt muss als Schrankleiche sterben.
  • Einen Tag lang bewusst kein Statement-Tee tragen und merken, wie nackt es sich ohne Spruch anfühlt.

Und weil wir alle inzwischen etwas nachhaltiger denken (oder es zumindest versuchen), ist der T-Shirt-Tag auch ein guter Anlass für die unbequeme Frage: Wie viele brauche ich eigentlich wirklich? Die Antwort liegt irgendwo zwischen «zwei» und «sicher weniger, als gerade im Stapel auf dem Stuhl». Vielleicht wird aus dem Tag ja eine kleine Tradition: einmal im Jahr T-Shirt-Bilanz ziehen, Lieblinge feiern, Leichen weitergeben und beim nächsten Spontankauf kurz überlegen, ob es wirklich noch ein weisses Shirt «mit nur einem ganz kleinen Print» braucht.

Bis dahin gilt: Wer am 21. Juni im T-Shirt vor die Tür geht, ist korrekt gekleidet – ganz egal, ob plain white, Band-, Vintage-, Oversized-, Baby-Tee oder das unvermeidliche «Sorry I’m late»-Motto. Der Dresscode lautet offiziell: einmal ohne Dresscode, bitte.

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