Wer kennt sie nicht: Die ältere Dame oder den älteren Herrn, die fast jeden Tag am Fenster sitzen und stundenlang das Treiben draussen beobachten? Schnell heisst es dann: «Die sind halt neugierig.» Doch dieser Eindruck täuscht gewaltig:

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Neugier? Sensationslust? Kontrollsucht? Ganz und gar nicht: Für viele Seniorinnen und Senioren ist der Blick aus dem Fenster weit mehr als das und hat überhaupt nichts mit Kontrolle oder Neugier zu tun. Gerade wer nicht mehr so gut zu Fuss ist oder das Haus nur noch selten verlässt, bleibt so mit der Welt draussen verbunden. Vorbeiziehende Menschen, spielende Kinder oder der Wechsel der Jahreszeiten bringen Abwechslung in den Alltag und geben dem Tag Struktur.

Studie bringt Interessantes ans Licht

Zu diesem Schluss kommt auch eine britische Studie der Swansea University. Dafür befragten Forschende 42 Menschen über 65 Jahre, die aufgrund eingeschränkter Mobilität nur selten das Haus verliessen. Viele von ihnen beschrieben den Ausblick aus dem Fenster als wichtigen Teil ihres Alltags. Sie freuten sich über vertraute Abläufe genauso wie über Veränderungen: Die Arbeit auf einer Baustelle, das Nachbarskind das nun plötzlich laufen kann, das wechselnde Wetter, der herzige Hund. Das gab ihnen das Gefühl, trotz ihrer eingeschränkten Bewegungsfreiheit weiterhin am Leben draussen teilzuhaben.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Was der Blick aus dem Fenster mit der Psyche macht

Oft bleibt es aber nicht beim blossen Beobachten. Manche denken sich Geschichten zu den Menschen aus, die täglich vorbeigehen. Wohin ist wohl der Mann im Anzug unterwegs? Warum wirkt die Frau mit dem Hund heute so nachdenklich? Wie hat das Kind so schnell Velo fahren gelernt? Solche kleinen Fantasien halten den Geist aktiv und helfen vielen älteren Menschen, sich mit ihrer Umgebung verbunden zu fühlen.

Die Forschenden betonen allerdings, dass der Fensterblick kein Wundermittel gegen Einsamkeit ist. Ihre Ergebnisse zeigen vielmehr, dass er das Wohlbefinden fördern und helfen kann, den Alltag sinnvoll zu strukturieren, besonders dann, wenn die Mobilität eingeschränkt ist.

Der Fensterplatz kann sogar Sicherheit geben

Der Fensterplatz erfüllt noch einen weiteren Zweck. Bereits in den 1980er-Jahren beschrieb der britische Geograf Graham D. Rowles den Bereich vor dem Fenster als eine Art «Beobachtungszone». Wer regelmässig dort sitzt, wird mit der Zeit selbst zu einem vertrauten Anblick im Quartier. Fehlt diese Person plötzlich über längere Zeit, kann das Nachbarn auffallen. Das kann im besten Fall dazu führen, dass jemand nach dem Rechten sieht.

Warum Angehörige den Fensterplatz keinesfalls belächeln sollten

Wer seine Eltern oder Grosseltern oft am Fenster sitzen sieht, muss sich deshalb also keine Sorgen machen. Im Gegenteil: Der feste Platz am Fenster kann helfen, den Tag zu strukturieren und das Interesse an der Umwelt wachzuhalten. Fachleute raten deshalb, diese Gewohnheit nicht vorschnell als «Herumsitzen», «Langeweile» oder «Neugier» abzutun. Oft steckt das starke und verständliche Bedürfnis dahinter, mit dem Leben draussen verbunden zu bleiben.

Wir alle, also Angehörige, Freunde oder Nachbarn können das unterstützen: Etwa indem wir uns dazusetzen, gemeinsam das Geschehen vor dem Fenster beobachten oder über die Menschen und Ereignisse draussen ins Gespräch kommen. Schon solche kleinen Momente können den Alltag bereichern.

Ein kleiner Gruss kann viel bewirken

Manchmal braucht es auch «von unten gesehen» gar nicht viel: ein kurzes «Grüezi» der Nachbarin, ein Winken der Schulkinder auf dem Heimweg oder die kleine Handbewegung der Pöstlerin, die vorbeikommt. Solche kleinen Begegnungen können älteren Menschen am Fenster wirklich sehr viel Freude bereiten. Sie zeigen: Ich werde gesehen, ich gehöre dazu.

So entsteht eine stille Verbindung zwischen der Welt draussen und der Person hinter dem Fenster – ein kleiner Moment der Nähe, der den Alltag heller machen kann.

Der Blick nach draussen verbindet uns alle

Eigentlich kennen viele dieses Gefühl – unabhängig vom Alter. Wer schon einmal krank war, nach einer Operation zu Hause bleiben musste oder wegen einer Verletzung längere Zeit nicht hinauskonnte, hat vielleicht selbst erlebt, wie spannend plötzlich das Leben vor dem Fenster wird. Menschen kommen und gehen, Kinder spielen, die Jahreszeiten wechseln.

Was von aussen wie blosses Beobachten aussieht, ist oft viel mehr: Der Blick aus dem Fenster erinnert daran, dass das Leben weitergeht – und dass man trotz der eigenen vier Wände noch immer ein Teil davon ist.