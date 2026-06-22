Kinder lieben es, draussen zu spielen und in der Sonne zu sitzen. An sehr heissen Sommertagen ist das nicht ungefährlich. Schnell kommt es zu Dehydration, Sonnenstich und Überhitzung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sommerhitze gefährdet Kinder, Symptome wie Übelkeit und Benommenheit ernst nehmen

Kühlung durch Schatten, nasse Umschläge und Trinken wichtig

Reagiert das Kind nicht innert 20 Minuten: sofort Arzt konsultieren

Schweizer Illustrierte

Der Sommer ist da! Und mit ihm die Hitze, an die sich unsere Körper gewöhnen müssen. In früheren Artikeln haben wir euch Tipps und Tricks gezeigt, wie ihr auf der Hitzewelle surfen könnt, statt euch von ihr überrollen zu lassen. Die besten Rezepte für hausgemachtes Eis am Stiel, lustige Ideen für Wasserspiele sowie wichtige Tipps zum Sonnenschutz und wie der Kinderwagen nicht zur Hitzefalle wird, sollten euch dabei helfen, die heissen Tage mit euren Kleinen unbeschadet zu überstehen.

Falls euch oder euren Kindern doch zu heiss wird, hier eine Anleitung, wie ihr eine Überhitzung, einen Sonnenstich oder eine Hitzeerschöpfung erkennt und richtig behandelt.

So erkennt ihr eine zu warme Körpertemperatur bei Babys und Kindern

Säuglinge und Kinder verfügen noch nicht über einen ausgeklügelten Temperaturhaushalt. Die kleinen Körper sind mit der Hitze schnell überfordert. Und zwar nicht nur, wenn sie an der Sonne waren, sondern auch, wenn sie zu warme Kleidung tragen, zu lange im Auto oder im Kinderwagen sitzen oder zu wenig Flüssigkeit zu sich nehmen.

Um die Körpertemperatur von kleinen Kindern zu überprüfen, braucht man kein Thermometer. Man legt dem Kind einfach die Hand in den Nacken. Fühlt dieser sich kühl und trocken an, ist alles in Ordnung, egal, ob das Kind warme Hände oder eine warme Stirn hat.

Achtung: Fühlt sich der Nacken jedoch schwitzig und heiss an, gilt, es, dem Kind sofort eine kühlere Umgebung zu schaffen. Ausziehen, durchlüften, nassmachen – alles ist erlaubt!

Diese weiteren Symptome weisen auf einen Hitzschlag oder einen Sonnenstich (die mildere Form eines Hitzschlags) hin:

Gerötete Gesichtshaut

Übelkeit und Erbrechen

Benommenheit

Schneller Puls

Schmerzen in Kopf und Nacken

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So leistet ihr Erste Hilfe bei Hitzschlag oder Sonnenstich

Weist euer Kind eines oder mehrere der oben genannten Symptome auf, bringt es sofort in den Schatten. Zieht ihm zu warme Kleidung aus. Gebt ihm etwas zu trinken und beginnt damit, seine Körpertemperatur zu kühlen.

Dabei ist es wichtig, den Kreislauf zu schonen. Man beginnt damit, feuchte Umschläge auf Händen und Füssen zu machen. Dann um den Nacken und auf der Stirn.

Das sind die Folgen von Überhitzung

In den meisten Fällen eines leichten Sonnenstichs lässt sich die Überhitzung mit den beschriebenen Massnahmen in den Griff kriegen. Sollte das Kind auf diese Massnahmen jedoch innerhalb von 20 Minuten nicht positiv reagieren, solltet ihr einen Arzt konsultieren. Sonst drohen Atembeschwerden und Kreislaufstörungen, und es kann lebensgefährlich werden.