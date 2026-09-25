Viel Gemüse, Olivenöl und Hülsenfrüchte statt ständig Fleisch und Fertigprodukte: Die mediterrane Ernährung gilt als besonders herzfreundlich. Mit diesen sechs einfachen Tipps integrierst du sie ohne grossen Aufwand in deinen Alltag.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die mediterrane Ernährung fördert Gesundheit mit Gemüse, Vollkorn und gesunden Fetten

Olivenöl, Hülsenfrüchte und fettreicher Fisch liefern wichtige Nährstoffe für Herz und Stoffwechsel

Schon eine zusätzliche Gemüseportion täglich verbessert deine Gesundheit und Ernährung nachhaltig

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Ein Teller Pasta mit frischen Tomaten, knackiges Gemüse mit Olivenöl oder ein Stück Fisch mit Kräutern: Die mediterrane Küche klingt nach Ferien und schmeckt nach Genuss. Doch sie kann noch mehr. Die Ernährungsweise, die sich an traditionellen Essgewohnheiten im Mittelmeerraum orientiert, wird mit verschiedenen gesundheitlichen Vorteilen in Verbindung gebracht, insbesondere für Herz und Stoffwechsel.

Dabei geht es nicht um eine strenge Diät oder Kalorienzählen. Vielmehr stehen pflanzliche Lebensmittel, hochwertige Fette und möglichst wenig stark verarbeitete Produkte im Mittelpunkt. Und das lässt sich auch in der Schweizer Küche ganz einfach umsetzen.

1 Gemüse darf ruhig die Hauptrolle spielen

Peperoni, Tomaten, Zucchetti, Spinat oder Rüebli: Gemüse gehört bei der mediterranen Ernährung möglichst oft auf den Teller. Es liefert wertvolle Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe.

Der einfachste Trick: Ergänze deine gewohnten Gerichte um eine Portion Gemüse. Gib Peperoni in die Pasta, serviere zum Zmittag einen Salat oder schieb am Abend ein Blech mit Zucchetti und Rüebli in den Ofen. Auch tiefgekühltes Gemüse ist eine praktische Alternative, wenn es schnell gehen muss.

Du musst also nun nicht gleich jede Mahlzeit umstellen. Schon eine zusätzliche Gemüseportion am Tag ist ein unkomplizierter Anfang.





2 Olivenöl statt Butter: Es kommt aufs Fett an

Olivenöl ist ein Klassiker der mediterranen Küche. Es enthält viele einfach ungesättigte Fettsäuren und kann eine gute Alternative zu gesättigten Fetten sein.

Verwende es für Salatsossen, zum Dünsten oder als würzige Ergänzung über gegartem Gemüse. Auch Rapsöl passt gut in eine ausgewogene Ernährung und ist in der Schweiz leicht erhältlich.

Wichtig ist nicht, möglichst wenig Fett zu essen, sondern häufiger auf gesunde Fettquellen zu setzen. Butter muss deshalb nicht komplett aus dem Kühlschrank verschwinden.

3 Hülsenfrüchte machen satt und bringen Abwechslung

Linsen, Kichererbsen und Bohnen liefern pflanzliches Eiweiss und Ballaststoffe. In der mediterranen Küche sind sie deshalb regelmässig Bestandteil von Suppen, Salaten und Hauptgerichten.

Du weisst nicht, wie du sie in deinen Speiseplan einbauen sollst? Ergänze eine Gemüsesuppe mit weissen Bohnen, gib Kichererbsen in den Salat oder ersetze bei der Bolognese einen Teil des Hackfleischs durch Linsen.

Besonders praktisch sind Hülsenfrüchte aus der Dose. Abspülen, dazugeben, fertig. So wird aus einem einfachen Alltagsgericht im Nu eine sättigende und gesunde Mahlzeit, die zugleich auch viele Proteine enthält.

4 Vollkorn bringt mehr Abwechslung auf den Teller

Brot, Pasta und Reis sind bei der mediterranen Ernährung keineswegs verboten. Häufig werden jedoch Vollkornvarianten bevorzugt. Sie enthalten mehr Ballaststoffe als stark ausgemahlene Getreideprodukte.

Du musst deine Lieblingsgerichte dafür nicht aufgeben. Probiere Vollkornspaghetti, iss zum Frühstück Haferflocken oder greife beim Sandwich öfter zu Vollkornbrot. Wenn dir der Geschmack zunächst ungewohnt ist, kannst du helle und dunkle Pasta auch mischen.

Vollkornprodukte können dazu beitragen, dass du länger satt bleibst. Und sie lassen sich problemlos in die gewohnte Küche integrieren.

5 Öfter Fisch, weniger Wurst und verarbeitetes Fleisch

Fisch, Nüsse und Samen liefern wertvolle Nährstoffe. Besonders fettreiche Fischsorten wie Lachs, Sardinen oder Makrele enthalten Omega-3-Fettsäuren.

Ein guter Einstieg: Plane regelmässig ein Fischgericht ein oder streue Baumnüsse und Kürbiskerne über deinen Salat. Auch eine kleine Handvoll ungesalzene Nüsse eignet sich als Snack.

Rotes und verarbeitetes Fleisch wie Salami, Speck oder Wurst sollte dagegen seltener auf dem Speiseplan stehen. Du musst Fleisch nicht komplett streichen. Es lohnt sich aber, öfter Fisch oder pflanzliche Eiweissquellen zu wählen.

6 Geniesse deine Mahlzeiten bewusster

Bei der mediterranen Ernährung geht es nicht nur darum, was auf dem Teller liegt. Auch das gemeinsame Essen und der bewusste Genuss gehören vielerorts zur Esskultur.

Im hektischen Alltag ist eine ausgedehnte Mittagspause nicht immer drin. Trotzdem kannst du versuchen, dir beim Essen etwas mehr Ruhe zu gönnen. Leg das Smartphone beiseite, iss nicht nebenbei am Laptop und nimm dir Zeit für deine Mahlzeit.

Dafür braucht es kein aufwendiges Menü. Ein einfacher Salat, etwas Vollkornbrot und ein paar gute Zutaten reichen völlig. Und wenn du mit Familie oder Freunden isst, wird aus der Mahlzeit gleich noch ein schöner gemeinsamer Moment.

Keine strenge Diät, sondern eine langfristige Ernährungsweise

Die mediterrane Ernährung ist kein starres Regelwerk. Sie verlangt weder Verzicht auf jedes Lieblingsessen noch eine perfekte Umsetzung bei jeder Mahlzeit. Entscheidend ist vielmehr, wie du dich über längere Zeit ernährst. Es geht hier also mehr um eine Umstellung deiner täglichen Gewohnheiten als um eine typische (meist zeitlich begrenzte) Diät.

Warum ist die Mittelmeer-Ernährung so gesund?

Die Mittelmeer-Ernährung setzt auf eine Kombination aus Gemüse, Früchten, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten und ungesättigten Fettsäuren. Sie liefert viele Ballaststoffe und wichtige Nährstoffe, während stark verarbeitete Lebensmittel und gesättigte Fettsäuren eher reduziert werden. Studien bringen diese Ernährungsweise mit einem geringeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und günstigen Effekten auf Blutdruck, Cholesterin und Blutzucker in Verbindung. Entscheidend ist dabei das gesamte Ernährungsmuster und nicht ein einzelnes Lebensmittel.

Du musst also nicht gleich deinen gesamten Speiseplan umstellen. Such dir einen Tipp aus, der zu deinem Alltag passt. Denk beim Einkauf daran, mal zu neuen und anderen Produkten zu greifen. Vielleicht kommt diese Woche öfter Gemüse auf den Teller oder du probierst zum ersten Mal eine Linsen-Bolognese? So wird aus einem guten Vorsatz Schritt für Schritt eine neue und gesunde Alltags-Gewohnheit.