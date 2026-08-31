Du willst deinem Gehirn etwas Gutes tun? Dafür brauchst du keine teuren Nahrungsergänzungsmittel. Ernährungsfachleute empfehlen einen überraschend einfachen Snack: Fisch aus der Dose.

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Ob Sardinen, Lachs oder Thunfisch: Fisch aus der Dose ist praktisch, lange haltbar und lässt sich ohne grossen Aufwand in eine Mahlzeit verwandeln. Gleichzeitig steckt darin eine Reihe von Nährstoffen, die für Gehirn und Nervensystem wichtig sind.

Drei Ernährungsexpertinnen empfehlen deshalb Fischkonserven als unkomplizierte Möglichkeit, mehr dieser Nährstoffe in den Alltag einzubauen.

Omega-3 für das Gehirn

Besonders interessant sind die Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA. Sie spielen eine wichtige Rolle für den Aufbau und die Funktion von Gehirn und Nervensystem. Vor allem fettreiche Fische wie Sardinen und Lachs liefern reichlich davon. Sardinen enthalten zudem viel Vitamin D. Auch Lachs kombiniert Omega-3-Fettsäuren mit Vitamin D. Thunfisch ist ebenfalls eine Quelle für DHA und EPA und lässt sich besonders einfach in Salate, Sandwiches oder Aufstriche integrieren.

Wichtig ist dabei: Dass ein Lebensmittel wichtige Nährstoffe für das Gehirn liefert, bedeutet nicht automatisch, dass es Gedächtnisprobleme verhindert oder Demenz stoppen kann. Die Gesundheit des Gehirns wird von vielen Faktoren beeinflusst.

Auch B-Vitamine spielen eine Rolle

Fisch liefert zudem verschiedene Vitamine der B-Gruppe. Sie sind unter anderem für den Energiestoffwechsel und die Funktion des Nervensystems wichtig. Auch Selen steckt in Fisch. Das Spurenelement wirkt im Körper unter anderem als Bestandteil antioxidativer Schutzsysteme. Dazu kommen weitere Mineralstoffe und Nährstoffe.

Für ein gesundes Gehirn kommt es allerdings nicht auf einen einzelnen Stoff an. Entscheidend ist vielmehr eine abwechslungsreiche Ernährung, die den Körper insgesamt gut mit Nährstoffen versorgt.

So wird die Dose zum schnellen Snack

Das Beste daran: Du musst dafür nicht lange in der Küche stehen: Für einen schnellen Fischsalat kannst du beispielsweise eine Dose Sardinen, Lachs oder Thunfisch mit klein geschnittenem Stangensellerie, etwas Pfeffer und einem Klecks griechischem Joghurt vermischen. Dazu passen Vollkorncracker oder frisches Gemüse wie Gurke, Peperoni und Karotten.

Auch als Brotaufstrich funktioniert die Mischung. Oder du gibst den Fisch direkt über einen Salat und ergänzt ihn mit Hülsenfrüchten, Vollkornprodukten und Gemüse.

Fischkonserven sind praktische Vorräte

Ein weiterer Vorteil: Fisch aus der Dose lässt sich problemlos auf Vorrat kaufen. Die Konserven sind lange haltbar und können genau dann zum Einsatz kommen, wenn im Kühlschrank gerade wenig zu finden ist. Achte beim Einkauf trotzdem auf die Zutatenliste. Je nach Produkt können Salz, Öl oder Saucen die Nährwerte deutlich verändern.

Und noch etwas: Fisch sollte nicht die einzige Quelle für wichtige Nährstoffe sein. Nüsse, Samen, Vollkornprodukte, Gemüse, Hülsenfrüchte und Obst gehören ebenfalls zu einer ausgewogenen Ernährung.

Kurz gesagt: Eine Dose Sardinen, Thunfisch oder Lachs kann eine praktische und nährstoffreiche Ergänzung deines Speiseplans sein. Für dein Gehirn zählt am Ende aber nicht der eine «Super-Snack», sondern das Gesamtpaket aus ausgewogener Ernährung und einem gesunden Lebensstil.

Dieser Artikel erschien erstmals auf Onet Kobieta, der Frauen- und Lifestyle-Rubrik des polnischen Nachrichtenportals Onet, das zur Ringier-Gruppe gehört.