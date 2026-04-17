Schaut ihr auch gerne ab und zu beim Kiosk rein und gönnt euch einen Schoggi-Riegel oder ähnliches? Damit ist jetzt Schluss! Wir wollen schliesslich nicht tonnenweise verarbeiteten Zucker in uns reinschaufeln. Welche Früchte euch aus der Patsche helfen? Lest ihr hier.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kakis, Bananen und Mangos als gesunde Alternativen für den Zvieri

Kakis enthalten bis zu 16 Prozent Zucker und viele Vitamine

Mango: 60 Kalorien, 80 Prozent Wasser, über 10 Vitamine War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Schweizer Illustrierte

Wir alle kennen das Verlangen nach einem Zvieri. Eine süsse, kleine Auflockerung, die uns aus dem schlaffen Mittagstief rausholt und einen kurzen Kick von Energie und Lebendigkeit schenkt. Doch wie war das noch gleich mit der Strandfigur? Wollten wir dieses Jahr nicht endlich mit dem Snacken aufhören und uns gesünder ernähren? Doch.

Zum Glück hat uns Mutter Natur fruchtige Kompromisse geschenkt, die Schleckmäuler UND Fitness-Freaks happy machen. Mit gesunden Vitaminen, Mineralien und vor allem natürlichem Fruchtzucker. Deshalb empfehlen wir euch künftig den Gang zur Fruchtschale statt zum Snack-Automaten. Dort greift ihr euch dann am besten …

… eine Kaki

Viele mögen die exotische Frucht nicht, aber ihr solltet ihr unbedingt mal eine Chance geben. Sie hat eine natürliche Süsse, manche schmecken sogar etwas Vanille-Aroma heraus. Das kommt nicht von ungefähr: Kakis können zu bis zu 16 Prozent aus Zucker bestehen. Kaki-Gegner bezeichnen die Frucht deshalb auch gerne mal als Kalorienbombe.

Kalorien hin oder her, Kakis enthalten jede Menge Vitamin A, B und C, die gut für Augen und Nerven sind und sogar die Abwehrkräfte stärken. Ausserdem liefert die exotische Frucht wichtige Mineralstoffe wie Kalium und Phosphor.

… eine Banane

Dass Bananen aufgrund ihres Zuckers wahre Energie-Booster sind, wissen wir inzwischen. Sie hat fast 100 Kalorien pro Stück und besteht vor allem aus Wasser und Kohlenhydraten. Das Gute daran? Eine Banane enthält fast kein Fett. Durch die Stärke wirkt sie dennoch sehr sättigend und verringert Heisshungerattacken.

… oder eine Mango

Mit nur 60 Kalorien pro Stück gewinnt die Mango im Kalorien-Rennen. Sie besteht zu 80 Prozent aus Wasser und ist deshalb unglaublich sättigend. Ein weiterer Pluspunkt: In der Mango sind neben mehr als zehn verschiedenen Vitaminen auch grosse Mengen an Mineralstoffen enthalten.