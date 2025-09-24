Lange hat das fettarme Milchprodukt im Kühlregal vor sich hin geschlummert, nun lassen Influencer weltweit den Hüttenkäse in kurzen Kochvideos wieder aufleben. Sie pimpen damit Superfood-Salate, aber auch Pasta, Lasagne oder Rösti.

Gemüsetaler, Sommereis oder Muffins- auf TikTok gehen Food-Videos mit der Zutat Hüttenkäse viral. Ob süss, salzig oder scharf, die Rezeptideen mit dem Frischkäse scheinen für Gen Z unerschöpflich. «Im Prinzip ist es ja eigentlich nichts anderes als ein proteinreiches Lebensmittel», sagt Ernährungsexpertin Prof. Dr. Christine Brombach, die an der ZHAW in Wädenswil zu Ernährungsverhalten forscht. Was vor vielleicht 20 Jahren Skyr war, sei jetzt eben Hüttenkäse, denn «jetzt ist auf einmal jemand auf die Idee gekommen, hey, wäre ja auch mal cool, statt einem anderen Protein angereicherten Produkt das zu versuchen und hat das dann gepostet». Und wie das in sozialen Medien so ist, sei das dann viral gegangen.

In England spürt der Handel den Hype: Der Absatz ist so hoch wie zuletzt vor 40 Jahren. Bei Migros ist der Hüttenkäse-Verkauf seit längerem stabil. Zuletzt in den 70er-Jahren, als die Fitness- und Gesundheitsbewegung populär wurde, erfreute sich «Cottage Cheese» einer grossen Beliebtheit: Das Milchprodukt war ein gern gesehenes Nahrungsmittel bei Diäten, da der hohe Eiweissgehalt in Kombination mit wenig Fett und Kohlenhydraten den Muskelerhalt und die gleichzeitige Fettverbrennung unterstützt. So enthalten 100 Gramm Hüttenkäse nur rund 4 Gramm Fett, aber 12 Gramm Proteine. «Es hat auch einen geringen Kohlenhydratgehalt und kann in vielerlei Gerichten eingebracht werden. Es ist sehr praktisch und flexibel», sagt Brombach. Mit rund 100 Kalorien pro 100 Gramm ist der magere Frischkäse zudem reich an Kalzium und liefert essentielle Aminosäuren, Magnesium sowie Vitamin B12. «Ich nehme Hüttenkäse als ein sehr spannendes Produkt wahr, weil es eben einen hohen Anteil von Nährstoffen hat, die wir brauchen», so die Ernährungsexpertin.

Avocado-Nachfolger auch in Schweizer Küche

Entstanden ist der cremig-körnige Käse, der in Geschmack und Konsistenz eher an Milch als an Käse erinnert, wohl als Nebenprodukt der Butterherstellung. In den USA wurde er besonders im 19. Jahrhundert populär, da er als einfach herzustellen und günstige Proteinquelle galt. Bei der Herstellung von Hüttenkäse wird pasteurisierte Milch mit Lab oder Milchsäurebakterien zum Gerinnen gebracht, wodurch sich der Käsebruch bildet - die feste Masse, die entsteht, wenn Milch gerinnt und sich in feste Bestandteile und flüssige Molke trennt. Schliesslich wird diese Masse geschnitten, erhitzt, abgetropft und gesalzen.

Der Hype um das leicht zu pimpende Kraftpaket hat auch die Schweizer Küche erreicht: Auf «Swissmilk» finden sich Hüttenkäse-Rezepte von den Rösti, über die Quiche bis zu Pancakes und Dips. «Dadurch, dass Hüttenkäse so neutral schmeckt - es hat jetzt keinen besonders süssen oder salzigen Geschmack, sondern ist leicht säuerlich und erfrischend - kann ich es ja in verschiedene Lebensmittel einbringen», sagt Christine Brombach.

Damit löst die körnige Frischkäsesorte wohl das Superfood «Avocado» ab, das in den 2010er-Jahren einen regelrechten Hype unter Food-Bloggern und in den sozialen Medien erlebte. Genau wie vor einigen Jahren die Avocado, wird nun «Cottage Cheese» zum Symbol für gesunde Ernährung und Lifestyle. «Man muss einfach wissen, dass es immer wieder solche Lebensmittel gibt. Morgen ist es vielleicht ein anderes Produkt», ergänzt Brombach. «Aber es passt halt so generell in diese Fitness-Protein-Trends rein, da es low carb, kalorienarm und reich an Nährstoffen ist.»

