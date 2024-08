1/11 Ein Poulet-Curry mit Zucchini ist ein idealer Zmittag, den man am Vorabend vorbereiten kann.

Wer mittags was Leckeres essen will, muss nicht unbedingt auf die nächstgelegenen Take-aways oder Fertiggerichte zurückgreifen. Mit wenig Aufwand können schon einfache, leckere Gerichte am Vorabend zubereitet werden, erklärt Patrick Legenstein, Rezeptredaktor von Betty Bossi. Für die Verkostung am Arbeitsplatz gibt er folgende Tipps:

1. Aus eins mach zwei

Bei der Zubereitung des Abendessens kann mit wenigen Handgriffen in nur fünf bis zehn Minuten ein Lunch für den nächsten Tag vorbereitet werden. Dazu einfach einen Teil der Zutaten in doppelter Menge kochen und mit wenigen weiteren Zutaten den Lunch vorbereiten und im Kühlschrank bereitstellen.

2. Büro-Lunch aus dem Supermarkt

Wer keine Zeit für die Vorbereitung eines Lunchs hat, kann beim Detailhändler einkaufen und einen gesunden Zmittag zusammenstellen. Folgende Zutaten sind dazu ideal:

1 Portion Eiweiss,

2 Portionen Gemüse/Blattsalat,

Dressing.

Beispiele für die Eiweissportion: 2–3 hartgekochte Eier, Hüttenkäse, Weichkäse, Halbfettquark, Skyr, Délicorn-Aufschnitt, Bündnerfleisch, Hobelfleisch, Rohschinken, geräucherte Truten- oder Pouletbrust oder geräucherter Fisch.

3. Salatsaucen zum Selbermachen

Selbst gemachte Salatsaucen enthalten meist weniger Fett und Zucker als Fertigsalatsaucen und können in einer Flasche als Vorrat ins Büro mitgenommen werden. Wichtig: Sauce erst kurz vor dem Verzehr auf dem Salat verteilen, sonst wird dieser lampig.

