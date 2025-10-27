Pasta kochen ist einfach und man kann bei den Nudeln nicht viel falsch machen – denkt man zumindest. Und doch passiert es immer wieder, dass die Pasta zu hart oder zu weich ist oder sogar verklebt. Hier sind einige Tricks, um das zu vermeiden.

Am 25. Oktober wurde der Weltpastatag gefeiert. Wer denkt, das Gericht könne nun jeder kochen, sei korrigiert, denn selbst bei so etwas Einfachem wie dem Kochen von Teigwaren schleichen sich immer wieder Fehler ein. Dabei ist es eigentlich ganz einfach! Mit nur ein paar Tipps und Tricks wird eure Pasta so schmecken, als käme sie direkt aus Italien. Hier sind die häufigsten Fehler bei der Zubereitung von Pasta im Überblick.

1 Zu wenig Salz im Kochwasser

Das ist der vielleicht grösste Fehler, den ihr machen könnt. Wenn ihr das Kochwasser für die Pasta nicht ordentlich salzt, schmecken die Teigwaren später absolut fade. Ihr könnt das Wasser ruhig ordentlich salzen. Probiert das Kochwasser. Wenn es fast versalzen schmeckt, ist es für die Pasta geradezu perfekt.

2 Öl im Kochwasser

Früher wurde häufig empfohlen, ein hochwertiges Öl mit ins Kochwasser für die Pasta zu geben. Das sollte dafür sorgen, dass die Teigwaren nicht verkleben. Öl im Kochwasser ist aber nicht nur eine Verschwendung des Öls, sondern sorgt leider auch dafür, dass die Sauce später nicht so gut an der Pasta haften bleibt. Gerade das ist aber bei einem guten Pastagericht wichtig. Damit die Teigwaren im Topf nicht zusammenkleben, gibt es andere Lösungen: Nehmt einen Topf, der gross genug ist, und rührt die Pasta während des Kochens immer wieder vorsichtig um. So kleben die Teigwaren garantiert nicht zusammen.

3 Pasta in nicht kochendes Wasser gegeben

Die Pasta kommt immer erst in den Topf, wenn das Wasser bereits kocht. Wenn ihr die Teigwaren in kaltes Wasser gebt, werden sie matschig und lösen sich auf. Ausserdem kleben sie so stark zusammen und werden auf keinen Fall al dente.

4 Pasta zu lange oder zu kurz kochen

Achtet immer auf die Empfehlung auf der Packung. Die Teigwarensorten haben unterschiedliche Kochzeiten. Als Faustregel gilt, dass Pasta im Durchschnitt acht bis zehn Minuten gekocht werden muss. Wenn ihr unsicher sind, fischt eine Nudel aus dem Topf und probiert diese. Die Pasta darf noch nicht ganz weich sein, da sie im Sieb und mit der Sauce ebenfalls noch etwas nachzieht.

5 Teigwarenwasser wegkippen

Wenn ihr die Teigwaren abgesiebt und zurück in die Pfanne gegeben habt, um sie mit der Sauce zu vermischen, solltet ihr immer ein paar Löffel Teigwarenwasser hinzugeben. Das sorgt für eine besondere Cremigkeit. Die Sauce verbindet sich gut mit der Pasta und klebt nicht zusammen.

6 Pasta abspülen

Schreckt die Pasta niemals mit kaltem Wasser ab. Dadurch spült ihr die Stärke von den Teigwaren ab, und die Sauce kann sich nicht gut an der Pasta anheften. Wenn ihr die Teigwaren abgesiebt habt und in die Pfanne gebt, um sie mit der Sauce zu vermengen, gebt zuerst immer ein paar Löffel Teigwarenwasser hinzu.

