An einem warmen Sommerabend verbringt niemand gerne viel Zeit in der Küche. Deshalb muss es einfach sein und schnell gehen. Und natürlich auch leicht zu verdauen. Dieses Rezept für kalten Pastasalat eignet sich wunderbar für ein lauschiges Picknick oder fürs Grillieren im Wald oder in der Badi.