Die einfachen Gerichte sind die kompliziertesten, hört man oft. Aber Spaghetti Cacio e Pepe beweisen das Gegenteil: Pasta, Pecorino, schwarzer Pfeffer – das ist doch kein Hexenwerk, oder? Mit diesem Rezept wird es dir sicherlich gelingen – dank unserer ausführlichen Anleitung. Vielleicht nicht beim allerersten Versuch, denn es braucht ein wenig Übung. Aber keine Sorge, es wird auf jeden Fall köstlich schmecken.

Wir empfehlen, die besten Zutaten zu verwenden: Pecorino Romano DOP, Pasta al bronzo mit einer rauen Textur, um die Creme zu binden, und einen kräftigen Pfeffer (z. B. schwarzer Madagaskar-Pfeffer oder Kampot-Pfeffer). Viel Spass beim Kochen!