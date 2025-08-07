Die einfachen Gerichte sind die kompliziertesten, hört man oft. Aber Spaghetti Cacio e Pepe beweisen das Gegenteil: Pasta, Pecorino, schwarzer Pfeffer – das ist doch kein Hexenwerk, oder? Mit diesem Rezept wird es dir sicherlich gelingen – dank unserer ausführlichen Anleitung. Vielleicht nicht beim allerersten Versuch, denn es braucht ein wenig Übung. Aber keine Sorge, es wird auf jeden Fall köstlich schmecken.
Wir empfehlen, die besten Zutaten zu verwenden: Pecorino Romano DOP, Pasta al bronzo mit einer rauen Textur, um die Creme zu binden, und einen kräftigen Pfeffer (z. B. schwarzer Madagaskar-Pfeffer oder Kampot-Pfeffer). Viel Spass beim Kochen!
Wasser in einem Topf erhitzen und die Pasta nach Herstelleranleitung darin kochen. Salzen Sie nicht zu stark, der Pecorino ist bereits gut gesalzen. Die Teigwaren sollten nur knapp mit Wasser bedeckt sein, um die Stärke zu konzentrieren.
Den Käse fein reiben und beiseite stellen. Zwei Teller im Ofen (ca. 50 Grad) erhitzen.
In einer Pfanne bei mittlerer Hitze den grob zerstossenen Pfeffer erhitzen. Viel Pfeffer verwenden, ca. halben Esslöffel pro Person, und er soll nicht zu fein gemahlen sein. Wenn der Pfeffer zu duften beginnt, giesse zwei Kellen Pastakochwasser dazu und stelle die Hitze ab, um den Pfeffer ziehen zu lassen.
Fülle die Teigwaren zwei Minuten vor Ende der angegebenen Kochzeit für die Pasta direkt in die Brühe mit Pfeffer um. Rühre gut um und gib bei Bedarf eine halbe Kelle Kochwasser hinzu.
Jetzt eine halbe Kelle Pastakochwasser über den Käse geben und ihn sofort mit Schneebesen cremig schlagen.
Auch die Teigwaren mit einer Zange in die Schüssel mit Käse geben und kräftig durchmischen. Wenn es dir zu trocken erscheint, nach und nach ganz kleine Mengen Kochwasser hinzugeben.
Nun Cacio e Pepe auf vorgewärmten Tellern servieren und mit dem Pecorino und Pfeffer nach Belieben garnieren. Guten Appetit!