Darum gehts Nicht nur Heidelbeeren: Viele Lebensmittel bieten mehr schützende Stoffe

Dunkle Schokolade, Goji-Beeren und Grünkohl sind überraschende Antioxidantien-Quellen

Matcha-Enthält Catechine, die Entzündungen hemmen

Gunda Bossel SEO Redaktorin

Antioxidantien sind natürliche Schutzstoffe, die unser Körper braucht, um sogenannte freie Radikale unschädlich zu machen – aggressive Moleküle, die unsere Zellen angreifen können. Diese entstehen etwa durch UV-Strahlung, Stress, Rauchen oder Umweltgifte. Wird es zu viel, spricht man von oxidativem Stress – dieser kann Zellschäden fördern und wird mit Alterung, Entzündungen und Krankheiten wie Krebs oder Herzproblemen in Verbindung gebracht. Antioxidantien wirken dem entgegen, stärken das Immunsystem und helfen, den Körper gesund zu halten.

Nicht nur Heidelbeeren entgiften unseren Körper, viele andere Lebensmittel sind hierfür sogar noch geeigneter. Foto: Pexels

Hier sind 20 überraschende Alternativen zu Heidelbeeren, die nicht nur gesund sind, sondern auch lecker schmecken und sich einfach in deinen Alltag integrieren lassen.

1 Dunkle Schokolade (ab 70 Prozent Kakao)

Wenn du die Schokolade als dunkle Variante geniesst, liefert sie dir eine gute Portion Antioxidantien. Foto: Unsplash

Reich an Flavonoiden, die das Herz stärken und die Stimmung heben. Ein kleines Stück täglich wirkt wahre Wunder. Also ersetze deine geliebte Milchschoggi einfach mit der dunklen Variante, und geniesse sie ohne schlechtes Gewissen.

2 Dörrzwetschgen (Pflaumen)

Ein wahres Powerfood: Dörrzwetschgen oder -Pflaumen enthalten etwa 8,59 mmol Antioxidantien pro 100 g. Sie sind damit ein kraftvolles Zellschutzmittel und eignen sich ideal als Snack für unterwegs. Besonders lecker schmecken sie auch zum Frühstück, wenn man sie über Nacht zusammen mit Milch und Porridge einweicht.

3 Grüner Tee

Matcha-Tee hat den Einzug in die Schweizer Haushalte gefunden und wird vielerorts als Kaffee-Ersatz getrunken. Foto: Unsplash

Matcha-Enthält Catechine, die Entzündungen hemmen und das Krebsrisiko senken können. Ideal als tägliches Getränk. Matcha-Tee liegt seit Neuestem auch sehr im Trend. Und du kannst ihn an vielen Orten kaufen und geniessen.

4 Goji-Beeren

Diese roten Beeren sind wahre Vitamin-C-Bomben und enthalten mehr als fünfmal so viel wie Heidelbeeren. Am besten schmecken sie als Snack unterwegs oder im Müsli oder Salaten.

5 Walnüsse

Walnüsse lassen sich hervorragend unterwegs knabbern. Foto: Unsplash

Die beliebten Nüsse liefern etwa 22 mmol Antioxidantien pro 100 g. Neben dem hohen Gehalt an gesunden Fetten punkten sie auch bei den Antioxidantien – perfekt im Müsli, auf dem Salat, in Brot und Kuchen oder als gesunde Zwischenmahlzeit.

6 Pekannüsse

Sie enthalten mehr Vitamin E als Heidelbeeren und sind ein leckerer Snack für zwischendurch. Die buttrigen Nüsse verleihen vielen Gerichten Biss und Geschmackstiefe und passen gut zu Desserts mit Ahornsirup, dunkler Schokolade oder Gerichten mit Süsskartoffeln.

7 Äpfel (mit Schale)

Reich an Flavonoiden und Phloridzin, die das Immunsystem stärken und Entzündungen reduzieren. Also einfach mal in einen ungeschälten (gut gewaschenen) Apfel beissen.

8 Granatäpfel

Granatäpfel schmecken pur oder auch auf dem Salat. Foto: Unsplash

Mit Punicalaginen und Anthocyaninen ausgestattet, bieten die roten Kerne des Granatapfels starken Zellschutz. Sie schmecken pur, in Porridge und Süssspeisen, und machen sich optisch wie auch geschmacklich fantastisch auf Salaten und zu Fleischgerichten.

9 Artischocken

Der essbare Blütenboden der Artischocke ist besonders reich an Chlorogensäure, die das Risiko für Diabetes und Herzkrankheiten senken kann. Hier ist ein tolles Rezept für die leckeren Powerpflanzen.

10 Haferflocken

Die Flöckchen enthalten Avenanthramide, die Entzündungen bekämpfen und das Herz schützen. Haferflocken schmecken am besten als Porridge, oder über Nacht eingeweicht. Zusammen mit Nüssen und Dörrpflaumen sind sie ein tolles Antioxidantien-Frühstück.

11 Süsskartoffeln

Mit Beta-Carotin ausgestattet, stärken die leckeren Knollen das Immunsystem und schützen vor freien Radikalen. Hier seht ihr, was die Süsskartoffel sonst noch alles kann.

12 Espresso

Wer hätte das gedacht? Auch Espresso steht auf der Liste der Antioxidantien-Wunder. Foto: Unsplash

Je nach Zubereitung enthält gebrühter Kaffee etwa 0,8 bis 2,5 mmol Antioxidantien pro 100 ml – also ist dieser ein überraschend wirkungsvolles Antioxidans-Getränk für den Alltag.

13 Kirschen

Mit 0,5–0,6 mmol pro 100 g übertreffen Kirschen die allseits so bekannte Heidelbeere deutlich. Also Augen auf nach den süssen Früchten, denn bald sind sie wieder reif!

14 Zitronen

Zitrusfrüchte sind reich an Vitamin C und Flavonoiden, die das Immunsystem stärken. So kannst du auch gerne zu Grapefruits oder Orangen greifen.

15 Grünkohl

Grünkohl ist voll mit Nährstoffen und hilft dir, gesund zu bleiben. Foto: Unsplash

Der Kohl ist vollgepackt mit Polyphenolen, Carotinoiden und Vitaminen C und E – ein echtes Superfood. Mit etwas Olivenöl im Ofen gebacken, wird der Grünkohl zum idealen Chipsersatz.

16 Knoblauch

Auch wenn der Geruch etwas eigenwillig ist und die Knolle nicht allen schmeckt: Knobli enthält Allicin, das entzündungshemmend wirkt und das Herz schützt.

17 Erdbeeren

Bald sind sie wieder reif: Erdbeeren sind reich an Vitamin C und Anthocyaninen, die das Herz-Kreislaufsystem unterstützen

.

18 Gurken

Mit hohem Wasseranteil und Antioxidantien sind Gurken ideal für die Hautgesundheit, zugleich sind sie im Sommer sehr erfrischend und haben nur wenige Kalorien.

19 Kokosnüsse

Statt zu Chips könntest du auch mal zu einer frischen Kokosnuss greifen. Foto: Unsplash

Kokosnüsse enthalten Laurinsäure, die das Immunsystem stärkt und Entzündungen hemmt. Man kann sie frisch, oder auch als Chips geniessen.

20 Avocados

Die Avocadofrucht ist eine einsamige Beere; sie zählt zum Obst und ist reich an gesunden Fetten und Antioxidantien, die das Herz schützen.

Du siehst, Antioxidantien sind nicht nur in Heidelbeeren zu finden – viele andere Lebensmittel bieten noch mehr dieser schützenden Stoffe. Indem du eine bunte Mischung aus diesen Lebensmitteln in deinen Speiseplan integrierst, kannst du dein Immunsystem stärken, Entzündungen reduzieren und das Risiko für chronische Krankheiten senken. Ob in Smoothies, Salaten oder als Snack zwischendurch – die Möglichkeiten sind vielfältig.