Der Avocado-Toast ist in aller Munde. Seit Jahren hat die knusprige und zugleich gesunde Zwischenmahlzeit Instagram- und TikTok-Accounts erobert. Mittlerweile kann jeder Avocados in kreative Köstlichkeiten verwandeln. Doch was ist eigentlich dran an diesem Food-Trend, der um die ganze Welt geht? Avocado-Toast ist das perfekte Frühstück für einen gelungenen Start in den Tag. Auch als Mittagssnack im Büro eignet sich der gesunde Food-Trend hervorragend. Die Zubereitung ist einfach, und es gibt unzählige Variationsmöglichkeiten. Hier ist eine davon.