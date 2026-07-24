DE
FR
Abonnieren

Wasseransammlungen und Gase gezielt abbauen
Mit diesen Tricks wirkt der Bauch schon nach wenigen Tagen flacher

Ein flacher Bauch in nur wenigen Tagen? Gerade im Sommer kämpfen viele mit Blähungen und Völlegefühl. Eine Ernährungsberaterin verrät, wie man lästige Wassereinlagerungen loswird und den Bauch strafft – ganz ohne Hungern.
Publiziert: vor 34 Minuten
Kommentieren
1/4
Lästiges Wasser loswerden? Das ist innerhalb von nur wenigen Tagen möglich.
Foto: Getty Images/Image Source

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ernährungsexpertin erklärt effektiven Plan zur Verringerung von Wassereinlagen
  • Verzicht auf salzige Produkte, Kohl und Hülsenfrüchte zur Entlastung
  • Bis zu 3 Kilo Wasserverlust, Trink-Empfehlung: 2,5 Liter Wasser täglich
RMS_Portrait_AUTOR_758.JPG
Natalie Zumkeller

Ein flacher Bauch in Rekordzeit klingt verlockend. Laut Ernährungsberaterin Mia Pešić Jolović ist das auf völlig gesunde Weise möglich, wie sie der serbischen Plattform blic.rs verrät. Der Schlüssel: Ein gezielter Ernährungsplan, der den Körper entlastet und überschüssiges Wasser sowie Gase abtransportiert.

«In dieser kurzen Zeit wird kein Fettgewebe abgebaut», erklärt Jolović. «Aber durch die Reduktion von Wasseransammlungen und Gasen verringert sich die Spannung im Bauch. Das führt zu einer schlankeren Silhouette.»

Viel Kalium, wenig Salz

Der 3-Tage-Plan setzt auf Lebensmittel, die viel Wasser und Kalium enthalten. Hungern ist tabu! «Für ein paar Tage streichen wir bewusst Lebensmittel, die Gärung oder Wassereinlagerungen fördern», so die Expertin. Dazu gehören salzige Fertigprodukte, kohlensäurehaltige Getränke und künstliche Süssstoffe. Auch gesunde, aber schwer verdauliche Hülsenfrüchte oder Kohl fliegen vorübergehend vom Speiseplan.

Mehr zum Thema Gesundheit
Einfaches Morgengetränk als Diät-Hack
Haferdrink zum Abnehmen
Einfaches Morgengetränk als Diät-Hack
Diese Lebensmittel machen länger satt – und helfen so bei der Diät
So klappts ohne Verzicht
Mit diesen sechs Abnehm-Helfern purzeln die Pfunde
Ist Zuckerverzicht kontraproduktiv?
Studie überrascht mit Ergebnis
Ist Zuckerverzicht kontraproduktiv?
Welche Frucht ist die bessere Wahl?
Blaubeeren gegen Bananen
Welche Frucht ist die bessere Wahl?

Stattdessen rät Jolović zu kaliumreichen Gurken, Zucchetti und Mangold. Kombiniert wird das Gemüse mit mageren Proteinen wie Poulet, Trute, Eiern oder Fisch. Das macht satt und liefert Energie.

Viel trinken, sanft bewegen

Wer entwässern will, muss paradoxerweise viel trinken. 2 bis 2,5 Liter Wasser täglich sind ein Muss. Pflanzliche Tees wie Schachtelhalm oder Löwenzahn helfen sanft, ohne das mineralische Gleichgewicht zu stören. Bei Blähungen nach dem Essen beruhigt Pfefferminztee den Magen.

Sport ist während des Programms nicht zwingend nötig. Jolović warnt sogar vor harten Workouts: «Diese könnten den Körper zusätzlich belasten und zu Wassereinlagerungen führen.» Sie empfiehlt stattdessen abendliche Spaziergänge von 30 bis 45 Minuten.

Nach drei Tagen zeigt die Waage oft 2 bis 3 Kilogramm weniger an – ein reiner Wasserverlust. «Wichtiger als die ästhetische Veränderung ist aber die Entlastung der Verdauungsorgane und die Rückkehr zu mehr Vitalität», betont Jolović.

Vorsicht bei Sommerhitze: Sie fördert lästige Wassereinlagerungen. «Bei hohen Temperaturen weiten sich unsere Blutgefässe, um den Körper zu kühlen, wodurch Flüssigkeit leichter ins Gewebe gelangt.» Wer jetzt eiskalte Getränke hinunterkippt, riskiert einen Temperaturschock im Magen und verlangsamt die Verdauung. Besser ist Wasser bei Zimmertemperatur.

Der 3-Tage-Speiseplan

Tag 1 

  • Frühstück: Rührei (2 Eier) mit Mangold und Gurkensalat.
  • Mittagessen: Grilliertes Pouletfilet mit Karotten-Gurken-Salat.
  • Snack: 1 kleine Banane.
  • Abendessen: Grillierte Zucchetti mit Magerquark und Kürbiskernen.

Tag 2 

  • Frühstück: Haferflocken mit Apfel und Zimt.
  • Mittagessen: Fischfilet mit Petersilien-Kartoffelsalat.
  • Snack: Löwenzahntee und 10 Mandeln.
  • Abendessen: Cremesuppe aus Zucchetti und Karotten mit einem gekochten Ei.

Tag 3 

  • Frühstück: Wraps aus Trutenbrust, Frischkäse und frischem Gemüse.
  • Mittagessen: Poulet- oder Trutenbällchen mit Mangold-Zucchetti-Beilage.
  • Snack: Gurkensticks mit Zitronensaft.
  • Abendessen: Grüner Salat mit grilliertem Poulet.

Dieser kurzzeitige Plan ersetzt keine langfristige Ernährungsumstellung und sollte nicht länger als fünf Tage angewendet werden.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen