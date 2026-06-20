Haferdrink zum Abnehmen

Ein simples Getränk aus Haferflocken liegt im Trend: Es soll lange satt machen und beim Abnehmen helfen. Doch was steckt wirklich dahinter? Ernährungsexperten ordnen ein und erklären, warum der Effekt oft überschätzt wird.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Haferdrink aus Haferflocken wird als natürlicher Sattmacher immer beliebter

Ballaststoffe in Haferflocken fördern Sättigung und unterstützen die Verdauung

Beliebtes Rezept: Haferflocken mit Wasser kochen, ziehen lassen, absieben

Blick Lifestyle

Immer mehr Menschen setzen auf einfache Ernährungstricks, um Gewicht zu verlieren oder gesündere Gewohnheiten aufzubauen. Besonders beliebt ist aktuell ein Getränk aus Haferflocken, das als natürlicher Sattmacher gilt.

Haferflocken als Sattmacher

Haferflocken gehören zu den nährstoffreichsten Grundnahrungsmitteln. Sie enthalten viele Ballaststoffe, die im Magen aufquellen und so für ein länger anhaltendes Sättigungsgefühl sorgen können. Genau dieser Effekt macht sie für viele Diäten interessant.

Das Getränk aus Haferflocken wird häufig als Alternative zu klassischem Porridge genutzt – besonders von Menschen, die morgens etwas Leichtes bevorzugen, aber trotzdem lange satt bleiben möchten.

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So wird der Haferdrink zubereitet

Für die einfache Variante werden Haferflocken mit Wasser aufgekocht und mehrere Stunden – idealerweise über Nacht – ziehen gelassen. Danach wird die Flüssigkeit abgesiebt. Wer möchte, kann den Drink mit etwas Honig oder Agavensirup leicht süssen. Am häufigsten wird er morgens vor dem Frühstück getrunken.

Welche Wirkung ist realistisch?

Hafer liefert Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe und kann die Verdauung unterstützen. Auch die Darmflora profitiert grundsätzlich von einer ballaststoffreichen Ernährung.

Ernährungsexperten betonen jedoch: Kein einzelnes Getränk führt automatisch zu Gewichtsverlust. Entscheidend bleibt die gesamte Ernährung sowie Bewegung und Lebensstil. Der Haferdrink kann also ein sinnvoller Bestandteil sein – aber kein Wundermittel.

Dieser Artikel erschien erstmals auf zena.blic.rs, dem Lifestyle-Portal des serbischen Mediums Blic, das zur internationalen Ringier-Gruppe gehört.