Für immer jung? Eine Studie aus Italien zeigt, wie verbreitet die Angst vor dem Altern ist. Ein Gerontologe erklärt, wie du dem Dorian-Gray-Syndrom entkommst.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ende 2024 waren 20 Prozent der Schweizer über 65 Jahre

Italien: 50 Prozent fürchten Attraktivitätsverlust, 47 Prozent fühlen sich nutzlos

Dünne Studienlage zu Altersangst in der Schweiz

Marian Nadler Redaktor News

Die Schweizer Bevölkerung altert. Ende 2024 waren knapp 20 Prozent der Bevölkerung über 65 Jahre alt – Tendenz steigend. Und auch bei unseren Nachbarn sieht es nicht besser aus. Eine neue Studie des EngageMinds Hub, dem Forschungszentrum für Konsumenten- und Gesundheitspsychologie am Campus der katholischen Universität Cremona (I) beschäftigte sich mit dem sogenannten Dorian-Gray-Syndrom.

Das Dorian-Gray-Syndrom beschreibt die Angst vor dem Altern und dem Verlust von Attraktivität. Betroffene definieren ihren Selbstwert stark über ihr Aussehen. Es handelt sich dabei nicht um eine offizielle Diagnose, sondern um ein psychologisches Konzept. Dorian Gray ist eine Romanfigur von Oscar Wilde (1854-1900), die selbst nicht altert – nur ihr Porträt.

So fühlen sich alte Menschen in der Schweiz

Die Ergebnisse der Studie, über die die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, sind deutlich: Jeder zweite Italiener fürchtet, mit dem Alter an Attraktivität zu verlieren, 47 Prozent fühlen sich weniger nützlich. Altern wird vor allem als Verlust von Kompetenz, Image und sozialem Status wahrgenommen.

Experte beobachtet «Massenphänomen»

Hierzulande finden sich so gut wie keine Erhebungen zum Thema Altersangst. Der Gerontologe Heinz Rüegger (72) betont aber, dass viele Menschen Angst vor dem Älterwerden hätten. «Das ist ein Massenphänomen», sagt Rüegger zu Blick.

Was das Gefühl angeht, sich nicht mehr für andere nützlich zu fühlen, sieht er beide Geschlechter gleich stark betroffen. Der Altersforscher vermutet aber auch, dass das Dorian-Gray-Syndrom eher Frauen als Männer betrifft, «weil der Alterungsprozess bei Frauen gesellschaftlich negativer bewertet wird».

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Die Angst vor einem gewissen Status-Verlust dürfte laut dem Experten dagegen eher ein Männerproblem sein. Der Gerontologe zu Blick: «Aber davor muss nur Angst haben, wer seinen Selbstwert ganz an diese früheren Funktionen bindet.»

Das sagt der Gerontologe über Altersangst

Er plädiert dafür, sich ein differenziertes Altersverständnis anzueignen. «Dann würde man erkennen: Altern ist ein nicht abgeschlossener Entwicklungsprozess, der auch seine Gewinn-Seiten hat, der Freiheiten und Reifungserfahrungen mit sich bringt und erwiesenermassen eine erstaunliche Lebenszufriedenheit möglich macht.»

Gerade das Alter könne eine Lebensphase sein, in der man frei wird von diesem Zwang, sich durch äussere jugendliche Erscheinung profilieren zu müssen oder zu wollen. «Es bringt mehr, wenn man lernt, sich selbst zu sein, bewusst sein Alter als zur eigenen Identität gehörend zu akzeptieren und sich eher an inneren Werten zu orientieren», rät der Wissenschaftler.

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