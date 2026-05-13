Was haben Fertigsnacks, Süssgetränke und Mikrowellengerichte gemeinsam? Sie wurden alle industriell hochverarbeitet, bevor sie in deiner Küche gelandet sind. Eine neue Studie zeigt einmal mehr: Die Produkte können dir wertvolle Lebenszeit rauben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Studie zeigt: Hochverarbeitete Lebensmittel erhöhen Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Chemische Zusatzstoffe und Texturen fördern Übergewicht und schaden der Gesundheit

Datenbasis: Über 100 Studien, weniger Verarbeitung verlängert Leben

Wiebke Köhne

Vergiss das Selberkochen: Bei uns landen immer öfter schnelle Mahlzeiten auf dem Teller. Bereits abgepackte Lebensmittel sparen Zeit, enthalten aber zu viel Fett, Salz und Zucker. Eine kürzlich veröffentlichte Studie aus dem «European Heart Journal» zu hoch verarbeiteten Lebensmitteln stellt fest: Wer zu viel Industrie-Food isst, riskiert seine Gesundheit.

Die Forscher führten keine eigenen Experimente durch, sondern nutzten bereits vorhandene Erkenntnisse aus aller Welt. Aus über 100 Studien konnten sie so Zusammenhänge zwischen Fertigprodukten und Herz-Kreislauf-Erkrankungen feststellen. Ihr Fazit: Ärzte unterschätzen den Einfluss der Ernährung noch immer massiv, wenn es um die Gesundheit geht.

Es liegt eben nicht nur an den Inhaltsstoffen

Zum einen sind Fertigprodukte extrem kalorienreich, zum anderen mangelt es ihnen an Vitaminen, Mineralien und Ballaststoffen. Bei Fertig-Nudelsuppen und Chips kann man es sich noch knapp denken. Aber auch bei Produkten mit guten Nährwerten lohnt sich ein Blick auf das Kleingedruckte: Häufig enthalten sie chemische Zusatzstoffe, um ihren Geschmack oder ihre Haltbarkeit zu verbessern. Diese können wiederum der Darmflora schaden und Entzündungen im ganzen Körper hervorrufen.

Die Studie kritisiert nicht nur die Inhaltsstoffe der Lebensmittel – auch die veränderten Texturen der Fertigspeisen machen Probleme. Das Essen zergeht einem wortwörtlich auf der Zunge. Dadurch wird weniger gekaut und das Sättigungsgefühl tritt erst verspätet ein. In Kombination mit dem hohen Kaloriengehalt kann das schnell zu Übergewicht führen.

Herz-Attacke aus der Tüte

Schlimm genug, aber dabei bleibt es nicht. Auch das Risiko für Typ-2 Diabetes, Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen soll durch den regelmässigen Verzehr von Fertigprodukten steigen. Insbesondere, wenn man sich zu einseitig ernährt. Umgekehrt sind sich die Forscher sicher: Je weniger verarbeitet deine Lebensmittel sind, desto grösser ist deine Chance auf ein langes, gesundes Leben.

Dieser Artikel erschien zuerst auf medonet.pl. Das polnische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.