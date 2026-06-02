Früher ging es in den Ferien vor allem ums Abschalten. Heute wollen viele Reisende mehr: besser schlafen, Stress abbauen und etwas für ihre Gesundheit tun. Genau daraus entsteht derzeit ein milliardenschwerer Trend: sogenannte Longevity-Reisen.

Diese Luxusferien sollen dein Leben verlängern

Diese Luxusferien sollen dein Leben verlängern

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Longevity-Reisen kombinieren Wellness, Medizin und Erholung für ein längeres Leben

Marktvolumen von 18 Milliarden Dollar könnte bis 2033 auf 48 Milliarden steigen

Angebote reichen von Hightech-Bluttests bis zu Meditation in der Natur

Blick Lifestyle

Ein neuer Reisetrend macht sich breit: Dabei kombinieren Hotels und Resorts Wellness, medizinische Analysen und Erholung, um Gästen zu einem gesünderen und möglicherweise längeren Leben zu verhelfen.

Ferien werden zum Gesundheits-Check

In einigen Luxusresorts gehören Bluttests, Stoffwechselanalysen oder Schlafmessungen inzwischen zum Angebot. Ziel ist es, individuelle Programme zu erstellen, die auf die Bedürfnisse der Gäste zugeschnitten sind.

Dabei geht es nicht nur um Entspannung, sondern auch um Themen wie Schlafqualität, Regeneration, Herzgesundheit oder gesunde Ernährung.

Branchenexperten beobachten, dass immer mehr Menschen ihre Ferien bewusst als Investition in die eigene Gesundheit betrachten.

Ein Milliardenmarkt wächst rasant

Der Markt für sogenannte Longevity-Reisen wird derzeit auf rund 18 Milliarden Dollar geschätzt. Prognosen zufolge könnte sich das Volumen bis 2033 auf mehr als 48 Milliarden Dollar erhöhen.

Der Wunsch nach einem gesunden und aktiven Leben bis ins hohe Alter treibt die Entwicklung an. Entsprechend wächst das Angebot an Hotels, die Wellness mit wissenschaftlichen Erkenntnissen verbinden.

Manche setzen auf Hightech, andere auf die Natur

Während einige Resorts modernste Technologien einsetzen, verfolgen andere einen gegensätzlichen Ansatz.

Dort stehen Heilpflanzen, Meditation, traditionelle Rituale und Naturerlebnisse im Mittelpunkt. Die Idee dahinter: Weniger Stress, mehr Achtsamkeit und eine stärkere Verbindung zur Natur sollen das Wohlbefinden fördern.

Ob Hightech oder traditionelle Methoden – beide Konzepte verfolgen dasselbe Ziel: Körper und Geist in Balance zu bringen.

Freude könnte wichtiger sein als jeder Bluttest

Einige Anbieter setzen sogar auf einen überraschend einfachen Faktor: Lebensfreude.

Experten aus der Wellnessbranche verweisen darauf, dass Menschen mit einer positiven Lebenseinstellung oft gesünder altern. Deshalb gehören heute auch Aktivitäten wie gemeinsames Kochen, Naturerlebnisse oder kreative Workshops zu vielen Programmen.

Mehr als nur ein Luxusurlaub

Ob DNA-Analyse, Schlafcoaching oder Meditation am Strand – Longevity-Reisen verändern die Vorstellung vom klassischen Luxusurlaub.

Statt möglichst viele Sehenswürdigkeiten abzuhaken, wollen Reisende erholt, gesünder und mit neuer Energie nach Hause zurückkehren. Die Ferien werden damit zunehmend zu einer Investition in die eigene Zukunft.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.