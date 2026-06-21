Nach dem 40. Geburtstag verändert sich der Stoffwechsel – oft schneller, als uns lieb ist. Ernährungsexperten warnen: Nicht Süsses am Abend ist das Hauptproblem, sondern Fehler beim Frühstück, die Hunger, Heisshunger und Gewichtszunahme begünstigen.

So vermeidest du Gewichtszunahme nach 40

So vermeidest du Gewichtszunahme nach 40

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ernährungsexpert:innen warnen: Frühstück beeinflusst Gewicht und Energie besonders ab 40 Jahren

Zuckerreiche Mahlzeiten morgens führen zu Heisshunger und Energieabfall über den Tag

Empfohlen: Frühstück mit Protein, Ballaststoffen und gesunden Fetten für Stabilität

Blick Lifestyle

Viele Menschen glauben, dass sie vor allem durch den Verzicht auf Snacks oder Süsses zunehmen. Doch Ernährungsexpertinnen und -experten betonen: Die entscheidenden Weichen für Gewicht und Energie werden oft schon am Morgen gestellt – insbesondere beim Frühstück.

Der Stoffwechsel verändert sich nach 40

Mit zunehmendem Alter verlangsamt sich der Stoffwechsel. Das bedeutet: Der Körper verarbeitet Energie weniger effizient, und ungünstige Essgewohnheiten wirken sich stärker auf das Körpergewicht aus als in jüngeren Jahren.

Ein zuckerreiches Frühstück kann den Blutzucker zunächst schnell ansteigen lassen – und ihn danach ebenso rasch wieder abfallen lassen. Die Folge: Müdigkeit und Heisshunger über den ganzen Tag hinweg. Auch das Weglassen des Frühstücks kann kontraproduktiv sein, weil viele später mehr essen als nötig.

Diese 5 Frühstücksfehler lassen dich zunehmen

Expertinnen und Experten nennen typische Muster, die das Abnehmen erschweren:

1 Portionen werden unterschätzt

Selbst gesunde Lebensmittel können zur Kalorienfalle werden, wenn die Mengen zu gross sind. Regelmässiges Nachwiegen hilft, ein realistisches Gefühl für Portionen zu behalten.

Wähle Blick als bevorzugte Quelle in Google So siehst du unsere wichtigsten News, Hintergründe und Geschichten häufiger direkt in deinen Suchergebnissen. So siehst du unsere wichtigsten News, Hintergründe und Geschichten häufiger direkt in deinen Suchergebnissen. Als bevorzugte Quelle hinzufügen

2 Start in den Tag mit Zucker

Gipfeli, gezuckerte Cerealien oder süsse Aufstriche liefern schnelle Energie – aber kaum Sättigung. Der Energieabfall danach führt oft zu mehr Snacks.

3 Zu wenig Protein am Morgen

Eiweiss ist zentral für Muskelerhalt und Sättigung. Gute Quellen sind Eier, Joghurt, Hülsenfrüchte oder mageres Fleisch.

4 Fehlender Ballaststoff-Anteil

Ballaststoffe stabilisieren den Blutzucker und halten lange satt. Vollkornprodukte, Früchte, Gemüse oder Haferflocken gehören deshalb auf den Frühstückstisch.

5 Frühstück wird komplett ausgelassen

Wer morgens nichts isst, riskiert später starke Heisshungerattacken und eine schlechtere Kontrolle über die Gesamtenergiezufuhr.

So sieht ein gutes Frühstück nach 40 aus

Ideal ist eine Kombination aus Protein, Ballaststoffen und gesunden Fetten. Diese Mischung sorgt für stabile Energie, längere Sättigung und unterstützt einen ausgeglichenen Stoffwechsel. Denn schon kleine Anpassungen in der Morgenroutine können langfristig einen grossen Unterschied machen – besonders dann, wenn der Körper sensibler auf Ernährung reagiert als früher.

Dieser Artikel erschien erstmals auf Onet Kobieta, die Frauen- und Lifestyle-Rubrik des polnischen Nachrichtenportals Onet, welches zu Ringier Medien gehört.