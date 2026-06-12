Fahl und matt: Die Haut sah schon mal lebendiger aus? Dagegen hilft Essen und Trinken – denn mit den richtigen Lebensmitteln holst du dir ganz schnell strahlende Haut mit viel Glow zurück.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tipps für strahlende Haut: Ernährung beeinflusst Teint positiv

Brokkoli liefert Vitamin E, C und Beta-Carotin für gesunde Haut

Experten empfehlen täglich mindestens zwei Liter Wasser für bessere Haut

Im Sommer verändert sich unsere Haut oft sichtbar – die intensive Sonne, Hitze und viel Zeit draussen können sie schnell strapazieren. Statt frischem Glow wirkt der Teint manchmal unruhig, glänzend oder dehydriert.

Doch keine Sorge: Mit Glow-Drops, Highlighter und Bronzer lässt sich im Handumdrehen wieder ein strahlender Look zaubern. Noch wichtiger ist aber, die Haut auch von innen zu unterstützen. Mit den richtigen Lebensmitteln gibst du ihr alles, was sie braucht, um gesund, ausgeglichen und strahlend zu bleiben.

Welche Superfoods auf deinem Speiseplan nicht fehlen dürfen, erfährst du hier:

1 Wasser, Wasser, Wasser

Die Basis für einen strahlenden Teint ist ausreichend Flüssigkeit. Um die Durchblutung und den Stoffwechsel der Hautzellen anzuregen, sollten wir mindestens zwei Liter Wasser am Tag trinken. Eine gute Durchblutung erhöht die Schutzbarriere der Haut und lässt Unreinheiten weniger schnell entstehen.

2 Sauer macht lustig … äh, schön

Das Vitamin C aus Zitrusfrüchten hat eine antioxidative Wirkung und beugt ebenfalls Pickeln vor. Zusätzlich kurbelt es die körpereigene Produktion von Kollagen an, welches der Haut mehr Spannkraft und somit mehr Glanz verleiht.

3 Rüebli

Karotten enthalten eine Menge Beta-Carotin. Das zaubert nicht nur einen gebräunten Teint, sondern zusätzlich ein natürliches Strahlen. Was war noch mal Bronzer?

4 Grün, grün, grün sind all meine Tees

Dieser Tipp ist eine wahre Geheimwaffe in Sachen Glow. Grüner Tee vereint nämlich die Wirkung des Wassers mit seiner eigenen. Matcha- und Grüntee ist reich an Antioxidantien und schützt unsere Haut vor äusseren Einflüssen. Kleiner Tipp: Den morgendlichen Kaffee einfach mal gegen eine Tasse Tee eintauschen. Keine Sorge, der enthält auch Koffein.

5 Nüsse

Nüsse enthalten neben dem Antioxidans Vitamin E viel pflanzliches Eiweiss. Beides verbessert die Zellerneuerung der Haut und schützt vor dem Austrocknen.

6 Frischer Fisch

… und ganz besonders Lachs ist reich an gesunden Omega-3-Fettsäuren. Die spenden dem Gesicht Feuchtigkeit, straffen und schützen vor Unreinheiten.

7 Brokkoli

Das grüne Gemüse ist der Spitzenreiter unter den Glow-Foods. Vitamin E, Vitamin C UND Beta-Carotin bringen die Haut so richtig zum Strahlen. Und: Brokkoli schützt zusätzlich vor freien Radikalen, was der natürlichen Hautalterung entgegenwirkt.