In der Hautpflege gilt eine Grundregel inzwischen als gesetzt: Ohne täglichen UV-Schutz geht es nicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft UV-Strahlen und Feinstaub schädigen Hautzellen und fördern Hautalterung

Feinstaub dringt durch Poren ein, verursacht oxidativen Stress und Entzündungen

Dermatolog*innen empfehlen Reinigung, Antioxidantien und Sonnenschutz für Schutz War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Valeska Jansen

Ungebremste UVA- und UVB-Strahlung schädigt die DNA der Hautzellen, beschleunigt Faltenbildung und erhöht langfristig das Risiko für Hautkrebs. Doch neben der Sonne rückt ein zweiter Gegner immer stärker in den Fokus: Luftverschmutzung – allen voran Feinstaub.

Gerade in Städten treffen UV-Strahlung und partikuläre Luftschadstoffe (Feinstaub, Abgase) gleichzeitig auf die Haut. Feine Partikel lagern sich im Laufe des Tages auf der Oberfläche ab, können über Poren und Haarfollikel eindringen und fördern oxidativen Stress sowie Entzündungsprozesse. Das Ergebnis sind ein irritierter Teint, verstopfte Poren und ein fahler Hautton – selbst dann, wenn die Pflege-Routine auf dem Papier stimmt.

Dermatolog*innen empfehlen deshalb einen Dreiklang im Alltag:

Gründliche Reinigung morgens und abends, um Partikel, Talg und Schmutz zuverlässig zu entfernen.

Antioxidantien wie Vitamin C oder E in Serum oder Pflege, um freie Radikale zu neutralisieren, die durch UV und Feinstaub entstehen.

Einen breitbandigen Sonnenschutz, der UVA- und UVB-Strahlen blockt und so vor vorzeitiger Hautalterung und ernsthaften UV-Schäden schützt.

Feinstaub ersetzt den Sonnenschutz also nicht – er kommt als zusätzlicher Stressfaktor dazu. Wer seine Haut langfristig schützen möchte, muss beide Fronten im Blick behalten: Sonnencreme gegen UV-Strahlen, Reinigung und Antioxidantien gegen Umweltschmutz.