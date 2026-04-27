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UV-Strahlen, Feinstaub & Co.
Was unsere Haut wirklich stresst

In der Hautpflege gilt eine Grundregel inzwischen als gesetzt: Ohne täglichen UV-Schutz geht es nicht.
Publiziert: vor 46 Minuten
|
Aktualisiert: vor 39 Minuten
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Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • UV-Strahlen und Feinstaub schädigen Hautzellen und fördern Hautalterung
  • Feinstaub dringt durch Poren ein, verursacht oxidativen Stress und Entzündungen
  • Dermatolog*innen empfehlen Reinigung, Antioxidantien und Sonnenschutz für Schutz
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Valeska Jansen
Style

Ungebremste UVA- und UVB-Strahlung schädigt die DNA der Hautzellen, beschleunigt Faltenbildung und erhöht langfristig das Risiko für Hautkrebs. Doch neben der Sonne rückt ein zweiter Gegner immer stärker in den Fokus: Luftverschmutzung – allen voran Feinstaub.

Nicht nur ein guter Sonnenschutz ist wichtig für eure Haut, auch spezielle Seren sollten in eure Alltagspflegeroutine integriert werden.
Foto: Getty Images

Gerade in Städten treffen UV-Strahlung und partikuläre Luftschadstoffe (Feinstaub, Abgase) gleichzeitig auf die Haut. Feine Partikel lagern sich im Laufe des Tages auf der Oberfläche ab, können über Poren und Haarfollikel eindringen und fördern oxidativen Stress sowie Entzündungsprozesse. Das Ergebnis sind ein irritierter Teint, verstopfte Poren und ein fahler Hautton – selbst dann, wenn die Pflege-Routine auf dem Papier stimmt.

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Dermatolog*innen empfehlen deshalb einen Dreiklang im Alltag:

  • Gründliche Reinigung morgens und abends, um Partikel, Talg und Schmutz zuverlässig zu entfernen.
  • Antioxidantien wie Vitamin C oder E in Serum oder Pflege, um freie Radikale zu neutralisieren, die durch UV und Feinstaub entstehen.
  • Einen breitbandigen Sonnenschutz, der UVA- und UVB-Strahlen blockt und so vor vorzeitiger Hautalterung und ernsthaften UV-Schäden schützt.

Feinstaub ersetzt den Sonnenschutz also nicht – er kommt als zusätzlicher Stressfaktor dazu. Wer seine Haut langfristig schützen möchte, muss beide Fronten im Blick behalten: Sonnencreme gegen UV-Strahlen, Reinigung und Antioxidantien gegen Umweltschmutz.

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