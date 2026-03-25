Ein kleines Organ des Immunsystems rückt plötzlich wieder in den Fokus der Wissenschaft, mit möglichen Folgen für unser Verständnis von Krebs und Überleben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Studien zeigen: Der Thymus bleibt auch bei Erwachsenen aktiv und wichtig

Gesunder Thymus steigert Erfolg von Immuntherapien und senkt Krankheitsrisiken

Patienten mit gutem Thymus lebten länger, laut Studie der Universität Aarhus War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gina Grace Zurbrügg

Forscher der Universität Aarhus in Dänemark stellen bisherige Annahmen infrage. Im Zentrum steht der Thymus – eine kleine Drüse, die oft als «vergessen» bezeichnet wird. Neue Erkenntnisse zeigen: Sie könnte viel wichtiger sein als gedacht. Der Thymus beeinflusst offenbar nicht nur das Risiko für Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sondern auch, wie gut Patienten auf moderne Krebstherapien ansprechen.

Die Drüse galt bei Erwachsenen lange als praktisch bedeutungslos, weil ihre Aktivität nach der Pubertät stark abnimmt. Doch aktuelle Studien deuten darauf hin, dass ihr Einfluss doch nicht ganz verschwindet – im Gegenteil.

Der unterschätzte Held des Immunsystems

Der Thymus ist eine kleine, oft unterschätzte Drüse – versteckt hinter dem Brustbein, zwischen den Lungen. Besonders in der Kindheit und Jugend läuft sie auf Hochtouren, später fährt sie ihre Aktivität deutlich zurück. Der Thymus ist ein zentrales Trainingslager für unser Immunsystem. Hier reifen sogenannte T-Zellen heran – Abwehrzellen, die Viren, Bakterien und sogar Krebszellen erkennen und bekämpfen. Lange ging man davon aus, dass der Thymus im Erwachsenenalter praktisch keine Rolle mehr spielt. Neue Studien, unter anderem veröffentlicht im Fachmagazin «Nature», zeichnen nun ein anderes Bild.

Denn auch im Erwachsenenalter bleibt offenbar eine Restaktivität bestehen. Sie beeinflusst, wie gut unser Körper mit Krankheiten klarkommt und sogar, wie wir auf Krebs reagieren.

Der Wächter unserer Gesundheit

Der Thymus ist offenbar weit mehr als nur ein Überbleibsel aus der Kindheit. Forschende gehen heute davon aus, dass er auch im Erwachsenenalter eine stille, aber wichtige Rolle spielt, als eine Art verborgener Regulator unserer Gesundheit.

Sein Zustand könnte dabei zum entscheidenden Hinweisgeber werden: Wie hoch ist das Risiko für Krankheiten? Und wie gut spricht jemand auf eine Therapie an? Genau solche Fragen könnten mithilfe des Thymus künftig präziser beantwortet werden – ein möglicher Schritt hin zu individuelleren Behandlungen.

«Das ist eine bedeutende und potenziell revolutionäre Erkenntnis», sagt Dr. Nikolai Birkbak von der Universität Aarhus. «Unsere Studien zeigen, dass ein gesunder Thymus sowohl das Krankheitsrisiko als auch den Erfolg einer Krebsbehandlung beeinflussen kann.»

Die Chance auf bessere Heilung

Im Fokus stand dabei die sogenannte Immuntherapie – eine moderne Behandlung, bei der die körpereigenen T-Zellen aktiviert werden, um Tumore gezielt anzugreifen. Es zeigte sich ein klarer Zusammenhang zwischen einem gesunden Thymus und dem Therapieerfolg.

Patienten mit einer gut erhaltenen Thymusfunktion sprachen deutlich besser auf die Behandlung an und hatten sogar bessere Überlebenschancen. «Unsere Studie zeigt klare Unterschiede», erklärt Prof. Dr. Birkbak. «Patienten mit einem gut funktionierenden Thymus reagieren besser auf die Immuntherapie und leben länger.» Diese Erkenntnisse könnten die Krebsbehandlung grundlegend verändern. Denn bisher liegt der Fokus oft vor allem auf dem Tumor selbst. «Unsere Ergebnisse zeigen, wie wichtig es ist, den gesamten Immunstatus eines Patienten zu berücksichtigen und nicht nur den Tumor», so Birkbak weiter.

So sabotiert unser Lebensstil den Thymus

Faktoren wie Rauchen, Übergewicht und Bewegungsmangel können den Funktionsverlust der Drüse beschleunigen. Der Körper produziert weniger neue T-Zellen – genau jene Abwehrzellen, die für eine starke Immunreaktion unerlässlich sind.

Die Unterschiede sind deutlich. «Wir sehen grosse Variationen darin, wie schnell sich der Thymus zurückbildet», erklärt Prof. Dr. Birkbak. «Das betrifft sowohl Unterschiede zwischen Männern und Frauen als auch ganz besonders den Lebensstil.»

Ein geschwächter Thymus kann ernste Folgen haben. Laut den Forschern steigt damit das Risiko für schwere Krankheiten – darunter Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auch das Risiko für einen frühzeitigen Tod kann zunehmen.

Schlüssel zu Gesundheit und Prävention

Die neuen Erkenntnisse machen Hoffnung, denn der Thymus könnte künftig eine wichtige Rolle bei der Früherkennung und Prävention spielen. Forscher gehen davon aus, dass sich eines Tages Menschen identifizieren lassen, bei denen sich der Thymus besonders schnell zurückbildet. Ziel soll es dann sein, diesen Prozess zu verlangsamen – und so das Risiko für schwere Krankheiten zu senken. «Das eröffnet neue Perspektiven», sagt Birkbak. «Es könnte sogar die Chancen verbessern, dass Patienten überhaupt erfolgreich behandelt werden können.»

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Die serbische Newsplattform gehört wie Blick zu Ringier.



