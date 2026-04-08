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Mischkultur im Beet
Diese Pflanzen verstehen sich gut

Bei Pflanzen ist es ähnlich wie bei uns Menschen. Nicht jeder versteht sich mit jedem. Welche Pflanzen zusammen ins Beet gehören und welche nicht, erfahrt ihr hier.
Publiziert: vor 58 Minuten
|
Aktualisiert: vor 53 Minuten
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Bei Pflanzen ist es ähnlich wie bei uns Menschen: nicht jeder versteht sich mit jedem.
Foto: Getty Images

Es gibt eine Vielzahl von Pflanzenkombinationen, die im Beet gut miteinander harmonieren und einander unterstützen können. Tomaten und Basilikum passen zusammen nicht nur zu leckeren Pastagerichten, sie wachsen auch gern zusammen im Garten. Basilikum hat einen starken Duft, der Schädlinge abwehren kann, die Tomaten befallen und die ätherischen Öle des Basilikums verbessern den Geschmack der Tomaten.

Auch wenn es seltsam klingt: Erdbeeren und Knoblauch sind gern zusammen. Knoblauch hilft dabei, Schädlinge abzuwehren, und Erdbeeren schaffen eine gesunde Bodenfeuchtigkeit für Chnöbli.

Diese Pflanzen sind im Beet die optimalen Nachbarn
2:06
Wer geht mit wem ins Beet?Diese Pflanzen können sich nicht ausstehen

Willst du die ganze Übersicht, welche Pflanze sich mit welcher gut verträgt? Und welche sich nicht ausstehen können?

Hier ist die Tabelle mit guten und schlechten Nachbarn

PflanzeGute NachbarnSchlechte Nachbarn

Buschbohnen

Bohnenkraut, Erdbeeren, Gurken, Sellerie,

Randen, Kohlarten, Kopfsalat, Schnittsalat,

Tomaten

Erbsen, Fenchel, Knoblauch, Lauch, Zwiebeln

Endivien

Fenchel, Kohlarten, Lauch, Stangenbohnen


Erbsen

Dill, Fenchel, Gurken, Kohlarten, Mais,

Kohlrabi, Kopfsalat, Radieschen, Rüebli,

Zucchetti

Bohnen, Kartoffeln, Knoblauch, Lauch,

Tomaten, Zwiebeln

Erdbeeren

Borretsch, Buschbohnen, Knoblauch,

Kopfsalat, Lauch, Radieschen, Schnittlauch,

Spinat, Zwiebeln

Kohlarten

Fenchel

Endivien, Erbsen, Nüsslisalat, Gurken,

Kopfsalat, Schnittsalat, Salbei

Bohnen, Tomaten

Gurken

Bohnen, Dill, Erbsen, Fenchel, Kohl,

Kopfsalat, Kümmel, Lauch, Mais, Randen,

Sellerie, Zwiebeln

Tomaten, Radieschen

Kartoffeln

Dicke Bohnen, Kohlarten, Kohlrabi, Kümmel,

Mais, Tagetes, Spinat

Kürbis, Tomaten, Sellerie, Sonnenblumen

Knoblauch

Erdbeeren, Gurken, Himbeeren, Lilien,

Rosen, Rüebli, Obstbäume, Randen, Tomaten

Erbsen, Kohlgewächse, Stangenbohnen

Kohlarten

Bohnen, Dill, Endivien, Erbsen, Kartoffeln,

Kopfsalat, Lauch, Sellerie, Spinat, Tomaten

Erdbeeren, Knoblauch, Senf, Zwiebeln

Kohlrabi

Bohnen, Erbsen, Kartoffeln, Kopfsalat,

Tomaten, Radieschen, Randen, Sellerie,

Spinat, Lauch


Kopfsalat

Bohnen, Dill, Erbsen, Erdbeeren, Gurken,

Kohl, Lauch, Rüebli, Tomaten, Zwiebeln

Petersilie, Sellerie

Lauch

Erdbeeren, Kohl, Kopfsalat, Sellerie, Rüebli,

Tomaten

Bohnen, Erbsen, Randen

Petersilie

Erdbeeren, Gurken, Ringelblumen, Spargeln,

Tomaten, Zwiebeln

Schnittlauch, Dill, Fenchel

Rüebli

Dill, Erbsen, Knoblauch, Lauch, Radieschen,

Rettich, Schnittlauch, Tomaten, Zwiebeln


Radiesli/Rettich

Bohnen, Erbsen, Kohl, Kopfsalat, Rüebli

Gurken

Sellerie

Spinat, Buschbohnen, Gurken, Kohl, Lauch,

Tomaten, Kohlrabi

Kartoffeln, Kopfsalat, Mais

Tomaten

Buschbohnen, Knoblauch, Kohl, Kohlrabi

Erbsen, Fenchel, Kartoffeln

Zucchetti

Kopfsalat, Lauch, Rüebli, Petersilie, Rettich,

Radieschen, Randen, Sellerie, Spinat,

Stangenbohnen, Zwiebeln


Zwiebeln

Bohnenkraut, Erdbeeren, Dill, Kopfsalat,

Rüebli, Randen

Bohnen, Erbsen, Kohl

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