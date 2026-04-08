Bei Pflanzen ist es ähnlich wie bei uns Menschen. Nicht jeder versteht sich mit jedem. Welche Pflanzen zusammen ins Beet gehören und welche nicht, erfahrt ihr hier.

Es gibt eine Vielzahl von Pflanzenkombinationen, die im Beet gut miteinander harmonieren und einander unterstützen können. Tomaten und Basilikum passen zusammen nicht nur zu leckeren Pastagerichten, sie wachsen auch gern zusammen im Garten. Basilikum hat einen starken Duft, der Schädlinge abwehren kann, die Tomaten befallen und die ätherischen Öle des Basilikums verbessern den Geschmack der Tomaten.

Auch wenn es seltsam klingt: Erdbeeren und Knoblauch sind gern zusammen. Knoblauch hilft dabei, Schädlinge abzuwehren, und Erdbeeren schaffen eine gesunde Bodenfeuchtigkeit für Chnöbli.

2:06 Wer geht mit wem ins Beet? Diese Pflanzen können sich nicht ausstehen

Willst du die ganze Übersicht, welche Pflanze sich mit welcher gut verträgt? Und welche sich nicht ausstehen können?

Hier ist die Tabelle mit guten und schlechten Nachbarn

Pflanze Gute Nachbarn Schlechte Nachbarn Buschbohnen Bohnenkraut, Erdbeeren, Gurken, Sellerie, Randen, Kohlarten, Kopfsalat, Schnittsalat, Tomaten Erbsen, Fenchel, Knoblauch, Lauch, Zwiebeln Endivien Fenchel, Kohlarten, Lauch, Stangenbohnen

Erbsen Dill, Fenchel, Gurken, Kohlarten, Mais, Kohlrabi, Kopfsalat, Radieschen, Rüebli, Zucchetti Bohnen, Kartoffeln, Knoblauch, Lauch, Tomaten, Zwiebeln Erdbeeren Borretsch, Buschbohnen, Knoblauch, Kopfsalat, Lauch, Radieschen, Schnittlauch, Spinat, Zwiebeln Kohlarten Fenchel Endivien, Erbsen, Nüsslisalat, Gurken, Kopfsalat, Schnittsalat, Salbei Bohnen, Tomaten Gurken Bohnen, Dill, Erbsen, Fenchel, Kohl, Kopfsalat, Kümmel, Lauch, Mais, Randen, Sellerie, Zwiebeln Tomaten, Radieschen Kartoffeln Dicke Bohnen, Kohlarten, Kohlrabi, Kümmel, Mais, Tagetes, Spinat Kürbis, Tomaten, Sellerie, Sonnenblumen Knoblauch Erdbeeren, Gurken, Himbeeren, Lilien, Rosen, Rüebli, Obstbäume, Randen, Tomaten Erbsen, Kohlgewächse, Stangenbohnen Kohlarten Bohnen, Dill, Endivien, Erbsen, Kartoffeln, Kopfsalat, Lauch, Sellerie, Spinat, Tomaten Erdbeeren, Knoblauch, Senf, Zwiebeln Kohlrabi Bohnen, Erbsen, Kartoffeln, Kopfsalat, Tomaten, Radieschen, Randen, Sellerie, Spinat, Lauch

Kopfsalat Bohnen, Dill, Erbsen, Erdbeeren, Gurken, Kohl, Lauch, Rüebli, Tomaten, Zwiebeln Petersilie, Sellerie Lauch Erdbeeren, Kohl, Kopfsalat, Sellerie, Rüebli, Tomaten Bohnen, Erbsen, Randen Petersilie Erdbeeren, Gurken, Ringelblumen, Spargeln, Tomaten, Zwiebeln Schnittlauch, Dill, Fenchel Rüebli Dill, Erbsen, Knoblauch, Lauch, Radieschen, Rettich, Schnittlauch, Tomaten, Zwiebeln

Radiesli/Rettich Bohnen, Erbsen, Kohl, Kopfsalat, Rüebli Gurken Sellerie Spinat, Buschbohnen, Gurken, Kohl, Lauch, Tomaten, Kohlrabi Kartoffeln, Kopfsalat, Mais Tomaten Buschbohnen, Knoblauch, Kohl, Kohlrabi Erbsen, Fenchel, Kartoffeln Zucchetti Kopfsalat, Lauch, Rüebli, Petersilie, Rettich, Radieschen, Randen, Sellerie, Spinat, Stangenbohnen, Zwiebeln

Zwiebeln Bohnenkraut, Erdbeeren, Dill, Kopfsalat, Rüebli, Randen Bohnen, Erbsen, Kohl

Wer hat den schönsten Garten der Schweiz? Die Schweizer LandLiebe sucht gemeinsam mit der LANDI die schönsten Gärten, Balkone und Terrassen der Schweiz. Wer seinen grünen Lieblingsplatz zeigen möchte, hat bis zum 15. Juni 2026 Zeit, sich anzumelden. Eine vierköpfige Fachjury wählt danach drei Gärten sowie drei Balkone/Terrassen aus. Im September findet dann ein Public Voting der Top 3 pro Kategorie statt. Die Sieger werden in der November-Ausgabe der LandLiebe vorgestellt. Hier geht es zur Teilnahme Die Schweizer LandLiebe sucht gemeinsam mit der LANDI die schönsten Gärten, Balkone und Terrassen der Schweiz. Wer seinen grünen Lieblingsplatz zeigen möchte, hat bis zum 15. Juni 2026 Zeit, sich anzumelden. Eine vierköpfige Fachjury wählt danach drei Gärten sowie drei Balkone/Terrassen aus. Im September findet dann ein Public Voting der Top 3 pro Kategorie statt. Die Sieger werden in der November-Ausgabe der LandLiebe vorgestellt. Hier geht es zur Teilnahme