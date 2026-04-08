Es gibt eine Vielzahl von Pflanzenkombinationen, die im Beet gut miteinander harmonieren und einander unterstützen können. Tomaten und Basilikum passen zusammen nicht nur zu leckeren Pastagerichten, sie wachsen auch gern zusammen im Garten. Basilikum hat einen starken Duft, der Schädlinge abwehren kann, die Tomaten befallen und die ätherischen Öle des Basilikums verbessern den Geschmack der Tomaten.
Auch wenn es seltsam klingt: Erdbeeren und Knoblauch sind gern zusammen. Knoblauch hilft dabei, Schädlinge abzuwehren, und Erdbeeren schaffen eine gesunde Bodenfeuchtigkeit für Chnöbli.
Willst du die ganze Übersicht, welche Pflanze sich mit welcher gut verträgt? Und welche sich nicht ausstehen können?
Hier ist die Tabelle mit guten und schlechten Nachbarn
|Pflanze
|Gute Nachbarn
|Schlechte Nachbarn
Buschbohnen
Bohnenkraut, Erdbeeren, Gurken, Sellerie,
Randen, Kohlarten, Kopfsalat, Schnittsalat,
Tomaten
Erbsen, Fenchel, Knoblauch, Lauch, Zwiebeln
Endivien
Fenchel, Kohlarten, Lauch, Stangenbohnen
Erbsen
Dill, Fenchel, Gurken, Kohlarten, Mais,
Kohlrabi, Kopfsalat, Radieschen, Rüebli,
Zucchetti
Bohnen, Kartoffeln, Knoblauch, Lauch,
Tomaten, Zwiebeln
Erdbeeren
Borretsch, Buschbohnen, Knoblauch,
Kopfsalat, Lauch, Radieschen, Schnittlauch,
Spinat, Zwiebeln
Kohlarten
Fenchel
Endivien, Erbsen, Nüsslisalat, Gurken,
Kopfsalat, Schnittsalat, Salbei
Bohnen, Tomaten
Gurken
Bohnen, Dill, Erbsen, Fenchel, Kohl,
Kopfsalat, Kümmel, Lauch, Mais, Randen,
Sellerie, Zwiebeln
Tomaten, Radieschen
Kartoffeln
Dicke Bohnen, Kohlarten, Kohlrabi, Kümmel,
Mais, Tagetes, Spinat
Kürbis, Tomaten, Sellerie, Sonnenblumen
Knoblauch
Erdbeeren, Gurken, Himbeeren, Lilien,
Rosen, Rüebli, Obstbäume, Randen, Tomaten
Erbsen, Kohlgewächse, Stangenbohnen
Kohlarten
Bohnen, Dill, Endivien, Erbsen, Kartoffeln,
Kopfsalat, Lauch, Sellerie, Spinat, Tomaten
Erdbeeren, Knoblauch, Senf, Zwiebeln
Kohlrabi
Bohnen, Erbsen, Kartoffeln, Kopfsalat,
Tomaten, Radieschen, Randen, Sellerie,
Spinat, Lauch
Kopfsalat
Bohnen, Dill, Erbsen, Erdbeeren, Gurken,
Kohl, Lauch, Rüebli, Tomaten, Zwiebeln
Petersilie, Sellerie
Lauch
Erdbeeren, Kohl, Kopfsalat, Sellerie, Rüebli,
Tomaten
Bohnen, Erbsen, Randen
Petersilie
Erdbeeren, Gurken, Ringelblumen, Spargeln,
Tomaten, Zwiebeln
Schnittlauch, Dill, Fenchel
Rüebli
Dill, Erbsen, Knoblauch, Lauch, Radieschen,
Rettich, Schnittlauch, Tomaten, Zwiebeln
Radiesli/Rettich
Bohnen, Erbsen, Kohl, Kopfsalat, Rüebli
Gurken
Sellerie
Spinat, Buschbohnen, Gurken, Kohl, Lauch,
Tomaten, Kohlrabi
Kartoffeln, Kopfsalat, Mais
Tomaten
Buschbohnen, Knoblauch, Kohl, Kohlrabi
Erbsen, Fenchel, Kartoffeln
Zucchetti
Kopfsalat, Lauch, Rüebli, Petersilie, Rettich,
Radieschen, Randen, Sellerie, Spinat,
Stangenbohnen, Zwiebeln
Zwiebeln
Bohnenkraut, Erdbeeren, Dill, Kopfsalat,
Rüebli, Randen
Bohnen, Erbsen, Kohl
Die Schweizer LandLiebe sucht gemeinsam mit der LANDI die schönsten Gärten, Balkone und Terrassen der Schweiz. Wer seinen grünen Lieblingsplatz zeigen möchte, hat bis zum 15. Juni 2026 Zeit, sich anzumelden. Eine vierköpfige Fachjury wählt danach drei Gärten sowie drei Balkone/Terrassen aus. Im September findet dann ein Public Voting der Top 3 pro Kategorie statt. Die Sieger werden in der November-Ausgabe der LandLiebe vorgestellt.
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Wie kann man auch als Gartenneuling ein kleines Stück Erde nutzvoll begrünen? Gartenexpertin Scarlet Allenspach gibt Tipps und Tricks rund ums Thema Garten.
Mehr findest du in unserem Dossier «Im Beet mit Blick»
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