Der Frühling steht vor der Tür, und die Lust auf sattes Grün steigt. Doch wie weckt man Garten und Balkon nach dem Winterschlaf richtig auf? Lena Huber (25), Ladenleiterin der LANDI Belp im Kanton Bern, weiss, worauf es jetzt ankommt.

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Es herrscht emsiges Treiben in der LANDI Belp im Kanton Bern. Zwischen aufgereihten Rasenmähern und beim Duft von frischer Erde steht eine junge Frau, die genau weiss, wo man jetzt anpacken muss. Lena Huber (25) leitet den Laden in ihrer Heimatgemeinde, die Liebe zum Gärtnern wurde ihr quasi in die Wiege gelegt. «Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, die Freude an den Blumen habe ich von meiner Mama geerbt», erzählt sie lächelnd.

Heute gibt sie dieses Erbe an ihre Kundschaft weiter. Ihr wichtigster Rat für alle Hobbygärtnerinnen und -gärtner: locker bleiben. «Man kann viele Sachen auch einfach mal ausprobieren und muss es nicht immer so machen, wie es im Buch steht», sagt Huber. Wer ob dem grünen Daumen unsicher ist, dem rät sie zu Sukkulenten oder Zwiebelpflanzen wie Narzissen und Tulpen. «Die verzeihen auch mal zu viel Sonne oder zu wenig Wasser.» Überhaupt sei das Giessen ein kritischer Punkt: Lena Huber empfiehlt, die Pflanzen lieber einmal zu trocken als zu nass zu halten. Eine vertrocknete Pflanze lasse sich oft noch retten, während eine durch Staunässe verfaulte Pflanze meist verloren ist.

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Timing und Schutz bei Spätfrost

Für den perfekten Start in die Gartensaison hat die Ladenleiterin eine klare Strategie, die bereits beim richtigen Timing beginnt. Sobald der Bodenfrost weg ist, könne es eigentlich losgehen. Doch Vorsicht sei geboten, da der Frühling tückisch sein kann. «Viele vergessen, dass blühende Pflanzen auch im April nachts oft noch Schutz brauchen oder bei Minustemperaturen reingenommen werden müssen.»

Um die grünen Lieblinge nach dem Winter zusätzlich zu stärken, empfiehlt sie natürliche Mittel wie Brennnesselextrakt, was die Gewächse robuster für das kommende Jahr macht.

Technikcheck und Möbelpflege

Auch die Technik und die Ausstattung dürfen zum Saisonstart nicht zu kurz kommen. «Ich empfehle, den Rasenmäher einmal im Jahr in den Service zu geben. Am besten einige Zeit vor der Saison, da das Service-Center zu Beginn und während der Saison erfahrungsgemäss stark ausgelastet ist», sagt Huber. Für alle, die wenig Zeit haben, sei ein Rasenmäherroboter eine Überlegung wert, da dieser für einen permanent gepflegten grünen Rasen sorgt, während man selbst die Freizeit geniessen kann.

Wer zudem lange Freude an seinen Holzmöbeln haben will, sollte diese jetzt abschleifen und neu lackieren, bevor sie spröde und alt sind.

Privat geniesst Lena Huber ihr grünes Reich auf dem Balkon, wo sie es am liebsten bunt mag. Zwischen Kräutern, Dahlien und Lavendel findet sie ihren Ausgleich zum Arbeitsalltag. Der perfekte Frühlingstag für Lena Huber ist, wenn die Sonne scheint, ihre Pflanzen in allen Farben blühen und sie draussen auf ihrer Lounge in aller Ruhe ein Buch lesen kann.

Ob grosser Garten oder kleiner Balkon, für die Expertin zählt am Ende nur eines: «Es muss sich so richtig heimelig anfühlen. Erst dann ist man wirklich daheim.»