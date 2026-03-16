Das wohl wichtigste Zimmer der Wohnung feiert bald seine Wiedereröffnung – und es sieht noch aus, wie Kraut und Rüben? Zeit, die Balkon-Blamage in ein fancy Frühlingsparadies zu verwandeln. Mit diesen 7 Schritten gelingts auch dir ganz leicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Frühling naht: Jetzt den Balkon fit machen für die warme Jahreszeit

Pflanzen vorbereiten, neue setzen und Möbel pflegen für Balkonsaison

7 wichtige Arbeiten für einen perfekten Balkon im Frühling vorgestellt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Die ersten Vögel zwitschern, die Sonne blinzelt schon beim Morgenkaffee zum Fenster rein und die Wohnung ist voller Büsihaare? Dann wissen wir, dass der Frühling im Sauseschritt naht – und mit ihm die weit geöffnete Balkontür in unser sommerliches Lieblingszimmer. Zeit also, den geliebten Aussenbereich fit für den Frühling zu machen und flugs diese 7 Dinge zu erledigen:

1 Frühjahrsputz für den Balkon

Der Winter hinterlässt oft Schmutz und Staub. Kehre den Boden, den du anschliessend auch noch staubsaugen kannst, um wirklich den letzten Staub zu erwischen. Putze das Geländer und die Möbel mit einem feuchten Lumpen ab und entferne abgestorbene Pflanzenreste und Blätter aus Töpfen und Kästen.

2 Pflanzen frühzeitig vorbereiten

Mehrjährige Pflanzen können jetzt zurückgeschnitten werden, damit sie kräftig austreiben. Kontrolliere auch gleich, ob sie umgetopft werden müssen, und tausche die alte Erde gegen frische aus.

Wer hat den schönsten Garten der Schweiz? Die Schweizer LandLiebe sucht gemeinsam mit der LANDI die schönsten Gärten, Balkone und Terrassen der Schweiz. Wer seinen grünen Lieblingsplatz zeigen möchte, hat bis zum 15. Juni 2026 Zeit, sich anzumelden. Eine vierköpfige Fachjury wählt danach drei Gärten sowie drei Balkone/Terrassen aus. Im September findet dann ein Public Voting der Top 3 pro Kategorie statt. Die Sieger werden in der November-Ausgabe der LandLiebe vorgestellt. Hier geht es zur Teilnahme Die Schweizer LandLiebe sucht gemeinsam mit der LANDI die schönsten Gärten, Balkone und Terrassen der Schweiz. Wer seinen grünen Lieblingsplatz zeigen möchte, hat bis zum 15. Juni 2026 Zeit, sich anzumelden. Eine vierköpfige Fachjury wählt danach drei Gärten sowie drei Balkone/Terrassen aus. Im September findet dann ein Public Voting der Top 3 pro Kategorie statt. Die Sieger werden in der November-Ausgabe der LandLiebe vorgestellt. Hier geht es zur Teilnahme

3 Neue Pflanzen setzen

Frühblüher wie Stiefmütterchen, Primeln oder Narzissen können bereits im März gepflanzt werden. Auch Kräuter wie Petersilie und Schnittlauch gedeihen bei tiefen Temperaturen. Falls es nachts noch friert, kannst du trotzdem schon mal robuste Gemüsepflanzen wie Spinat, Feldsalat oder Radieschen aussäen. Sie vertragen kühlere Temperaturen und wachsen auch bei wechselhaftem Wetter gut. Ebenfalls geeignet sind Mangold, Rucola und Frühkartoffeln in grösseren Pflanzkübeln. Falls du Tomaten oder Paprika vorziehen willst, stelle sie in ein geschütztes Frühbeet oder nimm sie nachts nach drinnen.

4 Balkonmöbel checken und pflegen

Holzmöbel brauchen nach dem langen Winter oft eine neue Lasur oder Ölung, Metallmöbel können Roststellen haben, die behandelt werden sollten, vor allem, wenn es sich um Klappmöbel handelt. Kontrolliere auch die Sitzauflagen und reinige sie bei Bedarf – oder schau dich nach neuen Bezügen um, die sofort frischen Wind auf deinen Balkon bringen.

5 Balkonboden und Belag kontrollieren

Prüfe die Fliesen oder Holzdielen auf Beschädigungen. Falls nötig, repariere lockere Elemente oder ersetze defekte Platten. Auch das Geländer sollte einer gründlichen Prüfung unterzogen werden.

6 Insektenfreundliche Pflanzen einplanen

Du kannst dir bereits jetzt überlegen, wie du deinen Balkon gestalten möchtest: Bienen und Schmetterlinge freuen sich über Lavendel, Thymian und Blaukissen. Die bringen sowohl ein angenehmes Bienensummen als auch mediterranes Flair auf deinen Balkon. Auch die Clematis oder ein Fliederbäumchen machen sich gut, meistens überleben diese sogar den Schweizer Balkon-Winter und treiben im Frühjahr wieder fleissig aus.

7 Dekoration und Beleuchtung auffrischen

Solange die Abende noch dunkler sind, sorgen Lichterketten oder Solarlampen für eine gemütliche Atmosphäre. Auch neue Kissen, bunte Decken, Windlichter oder kleine Deko-Elemente verleihen dem Balkon Frühlingsflair und locken auch an noch kühleren Abenden schon nach draussen.