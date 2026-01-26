Trauermücken sind ein ungern gesehener Gast und von Fruchtfliegen oft schwierig zu unterscheiden. Hier kann man lesen, wie man die Plagegeister erkennt und was man gegen sie unternehmen kann.

Wenn ihr eure Zimmerpflanzen anhebt und sich kleine Fliegen erheben oder ihr beim Giessen in der Erde kleine, glasige Maden entdeckt, dann ist eure Pflanze von Trauermücken befallen. Die kleinen Insekten schwirren nicht nur nervig in der Luft herum, sondern schaden auch der befallenen Pflanze. Die Larven des Insekts ernähren sich von der Wurzel der Pflanze und beeinträchtigen so ihr Wachstum stark.

Auf den ersten Blick gleichen Trauermücken stark den Fruchtfliegen. Der grösste Unterschied liegt darin, dass Trauermücken sich in der Nähe von Topfpflanzen aufhalten und Fruchtfliegen Obst mögen. Wenn eure Pflanzen eingehen und ihr Fliegen in der Nähe des Topfs erkennt, dann ist euer Gewächs von Trauermücken befallen.

Kontakt zu anderen Pflanzen vermeiden

Trauermücken lieben Feuchtigkeit und nisten sich daher gern in der feuchten Erde der Topfpflanze ein. Bei diesen idealen Brutbedingungen kann ein Weibchen bis zu 200 Eier legen, aus denen nach rund einer Woche Larven schlüpfen. Das kann schwerwiegende Folgen für eure Pflanzen haben. Denn die Larven ernähren sich von der Wurzel des Gewächses und können Schädlinge wie Pilze oder andere Bakterien auf die Pflanze übertragen. Handelt also schnell, wenn ihr einen Befall erkennt.

Wirksame Hausmittel

Bei der Bekämpfung der Schädlinge muss nicht immer gleich zu biologischen oder chemischen Mitteln gegriffen werden. Viele Dinge, die ihr bereits zu Hause habt, können helfen.

Streichhölzer: Wichtig ist, dass die Streichhölzer bereits abgebrannt sind. Die Larven verenden durch die Schwefelbestandteile im Zündkopf. Dafür steckt ihr etwa drei bis vier Streichhölzer kopfüber in die Erde. Wichtig: Nach ein paar Tagen die Streichhölzer mit frisch abgebrannten austauschen.

Kies: Gebt eine etwa zwei bis drei Millimeter dicke Schicht Kies auf die Blumenerde. Das sorgt dafür, dass sich Trauermücken nicht in die Erde graben können. So können keine neuen Eier gelegt werden.

Mikrowelle: Eine etwas aufwendigere Methode, die Parasiten loszuwerden, ist der Einsatz einer Mikrowelle. Hierfür entfernt ihr die befallene Erde vorsichtig aus dem Topf – gebt dabei auf die Wurzeln acht. Die Erde in einer kleinen Schüssel sammeln und bis zu fünf Minuten in der Mikrowelle erwärmen. Das sollte alle Larven abtöten; die Erde könnt ihr anschliessend wiederverwenden.

Backpulver: Kann bei vielen unerwünschten Insekten eingesetzt werden. Das Backpulver gleichmässig auf der Erde verteilen, anschliessend mit einem Zerstäuber befeuchten. Die Folge: Die Larven gehen nach Aufnahme des Pulvers ein.

Petersilie: Einige Stängel klein schneiden und auf der Erde verstreuen. Das Ergebnis: Trauermücken meiden die nach Petersilie riechende Pflanze!

Schnittlauch: Auch der intensive Geruch von Schnittlauch hält Trauermücken fern. Einfach in der Nähe eine Staude Schnittlauch platzieren, und weg sind die unerwünschten Tiere.

Klebefallen: Besonders in Wohnungen eignen sich sogenannte Gelbsticker. Diese können einfach im Baumarkt gekauft werden. Die Täfelchen werden dann in die Erde gesteckt und fangen die nervigen Trauermücken auf. Die grelle Farbe lockt die Insekten an, und durch den Klebstoff bleiben diese einfach daran haften und sterben.

Trockenheit: Trauermücken mögen die Feuchtigkeit, daher empfiehlt es sich, die Pflanze für bis zu zwei Wochen nicht zu giessen. Die Erde trocknet oberflächlich ein, und die idealen Brutbedingungen für die Insekten gehen verloren.

Erde austauschen: Eine einfache und effektive Methode: Tauscht die komplette Erde der Pflanze einfach aus. Unbedingt den Blumentopf gründlich säubern, bevor neue Erde reingegeben wird.

Biologische Massnahmen gegen Trauermücken

Neben den Hausmitteln gibt es auch die Möglichkeit, die Insekten mit biologischen Hilfsmitteln zu bekämpfen. Hier eignen sich vor allem Nematoden, mikroskopisch kleine Fadenwürmer. Das mag etwas unappetitlich klingen, doch es ist eine sehr wirksame Methode.

Die Würmer werden ins Giesswasser gegeben und gelangen so in die Erde. Dort befallen sie die Plagegeister und geben Bakterien in die Blutbahn der Larven ab, die schliesslich verenden. In bis zu zwei Wochen sollte das Trauermücken-Problem dann behoben sein.

Chemische Hilfsmittel gegen die Schädlinge

Mittlerweile gibt es auch chemische Mittel, die effektiv gegen den Befall von Trauermücken helfen. Diese sollten aber als letzte Massnahme ergriffen werden. Hier solltet ihr unbedingt die empfohlene Dosierung des Herstellers beachten, ansonsten könnte das Mittel der Pflanze schaden, und sie geht ein.

So beugt ihr Trauermücken vor

Damit es gar nicht erst dazu kommt, dass sich Trauermücken in eurer geliebten Topfpflanze einnisten, sorgt dafür, dass die Erde nicht zu feucht ist. Dabei solltet ihr besonders die oberste Erdschicht gut im Auge behalten, diese sollte eher trocken gehalten werden. Stehendes Wasser solltet ihr unbedingt vermeiden! Eine Schicht Kies kann ebenfalls helfen, diese einfach auf der Oberfläche verteilen.

