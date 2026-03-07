Fast alle haben einen Komposteimer, aber viele wissen nicht, was in den Kompost darf. Blick erklärt, was in den grünen Eimer gehört.

Was darf alles auf den Kompost?

Aufbereitete Abfällen können kompostiert werden, darunter Obst- und Gemüsereste

Corine Turrini Flury

Statt alles in den Müll zu werfen, lohnt es sich der Umwelt und auch dem eigenen Portemonnaie zuliebe, den Abfall zu trennen. Die kleinen grünen Komposteimer stehen inzwischen in vielen Haushalten.

Wertvoller Dünger für Gartenpflanzen

Wer einen eigenen Garten hat, kann seinen organischen Abfall durch das Kompostieren auch wiederverwerten. Kompost ist ein wertvoller Dünger für Gartenpflanzen und lässt sich in fruchtbare, nährstoffreiche Humuserde verwandeln.

Aber nicht alles, was in den Bioabfall kommt, darf auch auf den Kompost. Dazu gehören beispielsweise gekochte oder rohe Speisereste wie Fleisch, Wurst, Knochen, Milchprodukte, Backwaren oder Speiseöle. Diese Abfälle können Ratten und Mäuse anziehen.

Das kommt auf den Kompost:

• Obst- und Gemüsereste

• Rüstabfälle aus Küche und Garten

• Tee- und Kaffeesud mit Filterpapier

• zerkleinerte Schnittblumen und Topfpflanzen

• Kleintiermist von Pflanzenfressern

• Eierschalen

• Baum- und Strauchschnitt

• Unkraut (nicht im samenden Zustand)

• Vorsicht bei Unkräutern, die sich durch Ausläufer vermehren!

• Laub

• Gras- und Rasenschnitt

• Fallobst

• Baumnadeln

• Moose

• Erde von Topf- und Kübelpflanzen (schädlingsfrei)

So darf das Material auf den Kompost

Sämtliche Abfälle müssen, bevor sie auf den Kompost kommen, aufbereitet werden. Das heisst: Das Kompostmaterial auf Daumenlänge zerkleinern, hartschaliges Material wie Eierschalen zerdrücken und nicht organisches Material entfernen.

Das darf nicht kompostiert werden:

Fleisch, Fisch, Wurst

gekochte Speisereste

Holz- und Kohleasche

Schalen von Südfrüchten

Glas, Keramik, Metalle, Kunststoffe, Plastik

Windeln

Karton und Papier

Staubsaugerbeutel

Hunde- und Katzenkot

kranke Pflanzen oder Pflanzenteile

Wurzeln

Zigarettenstummel

Fette, Öl, Flüssigkeiten