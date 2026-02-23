Die Orchidee ist eine Pflanze, die bei guter Pflege eine ungewöhnlich grosse Blütenfülle zeigt und in den prächtigsten Farben erstrahlt. Ob Giessen, Umtopfen oder die generelle Pflege – mit diesen Tipps hast du lange Freude an deinen Pflanzen.

Vanessa Büchel

Es gibt nicht die eine Orchidee, sondern Tausende Arten mit Blüten in jeder Form und Farbe. Ihre hohe schlanke Form und die grazile Gestalt sowie die reduzierte Blattzahl machen sie in jedem Haushalt zu einer beliebten Zimmerpflanze. Einige wenige Ansprüche stellt die exotische Schönheit. Werden diese Bedürfnisse erfüllt, hast du in deinem Zimmergarten eine schöne Blume, die bis zu 20 Jahre alt werden kann.

Der beste Standort für Orchideen

Der Orchideen-Standort sollte möglichst hell sein. Idealerweise in der Nähe eines Fensters. Ist dies bei euch zu Hause nicht möglich, solltest du über den Einsatz einer speziellen Pflanzenleuchte, die du in Baumärkten erhältst, nachdenken. Damit die Blume ihre Blüten nicht vorzeitig fallen lässt, sollte man starke Temperaturschwankungen durch Zugluft vermeiden.

Wie pflanzt man Orchideen richtig um?

Ist die Pflanze zu dir ins Büro oder ins Haus gezogen, darf man sie zunächst in ihrem Topf belassen. Nach circa zwei bis drei Jahren wird es der Orchidee meist zu eng in ihrem Töpfli. Für den neuen Behälter solltest du nach einem durchsichtigen und circa zwei Zentimeter im Umfang grösseren Topf Ausschau halten. Wichtig ist, dass die Abzuglöcher für das Giesswasser ausreichend gross sind. Notfalls erweitert man diese selbständig.

Ein weiteres Auswahlkriterium sollte ein Absatz am unteren Ende sein, der verhindert, dass die Pflanze im Wasser steht. Staunässe verträgt die Orchidee nämlich gar nicht. Dementsprechend sollte man auch das Pflanzsubstrat auswählen. Nimm auf keinen Fall normale Blumenerde. Der Pflanzengrund sollte sehr luftdurchlässig und so locker sein, dass die Wurzeln darin nicht in der Nässe stehen. Mineralische Düngestoffe im Substrat sind hilfreich für die Entwicklung der Pflanze. Vor dem Orchideenumpflanzen sollte man abgestorbene Wurzelteile abschneiden, sodass die Pflanze neue Kraft bekommt.

Tipps für die optimale Pflege

Die Pflege von Orchideen bedeutet weniger Aufwand als du erwartest. Zum Giessen existieren verschiedene Theorien. Die einen schwören auf das wöchentliche Baden in weichem Wasser. Andere sagen, dass ein Fingerhut voll Wasser ausreicht. Am Allerwichtigsten ist jedoch: Setze die Pflanze niemals Staunässe aus und lass sie nicht austrocknen. Um diesen Balanceakt zu bewerkstelligen, besprenge die Blätter der Orchidee täglich mit kalkfreiem Wasser. Gelegentlich freut sich die Pflanze, wenn du den Staub mit einem feuchten Lappen entfernst. Eine Düngeportion regt im Frühjahr den Austrieb neuer Blüten an.

Sind alle Blüten verblüht, gönne deiner Orchidee eine Ruhepause und schneide Zweige erst ab, wenn diese in Gänze vertrocknet sind. Blüten sollte man ebenfalls immer von allein abfallen lassen. Die Orchidee wird es dir mit steigendem Alter mit immer mehr schönen Blüten danken.

