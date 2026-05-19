Der Duft im Garten macht ihn zu einer kleinen Oase, in der du die Sinne verwöhnst und wunderbar entspannen kannst. Mit duftenden Blumen und aromatischen Pflanzen verwandelst du deinen Aussenbereich ganz einfach in ein kleines Paradies. Gerade im Mai ist der ideale Zeitpunkt, um neue Duftpflanzen zu setzen und den Garten auf den Sommer vorzubereiten.
Die Schweizer LandLiebe sucht gemeinsam mit der LANDI die schönsten Gärten, Balkone und Terrassen der Schweiz. Wer seinen grünen Lieblingsplatz zeigen möchte, hat bis zum 15. Juni 2026 Zeit, sich anzumelden. Eine vierköpfige Fachjury wählt danach drei Gärten sowie drei Balkone/Terrassen aus. Im September findet dann ein Public Voting der Top 3 pro Kategorie statt. Die Sieger werden in der November-Ausgabe der LandLiebe vorgestellt.
Die Schweizer LandLiebe sucht gemeinsam mit der LANDI die schönsten Gärten, Balkone und Terrassen der Schweiz. Wer seinen grünen Lieblingsplatz zeigen möchte, hat bis zum 15. Juni 2026 Zeit, sich anzumelden. Eine vierköpfige Fachjury wählt danach drei Gärten sowie drei Balkone/Terrassen aus. Im September findet dann ein Public Voting der Top 3 pro Kategorie statt. Die Sieger werden in der November-Ausgabe der LandLiebe vorgestellt.
Diese Pflanzen bringen Duft in deinen Garten
- Der Schwarze Johannisbeerensalbei (Salvia microphylla) begeistert mit seinem intensiven Duft nach frischen Früchten. Damit die Pflanze schön buschig wächst, solltest du sie regelmässig leicht zurückschneiden.
- Der Dufttabak (Nicotiana sylvestris) entfaltet sein betörendes Parfum besonders nach Einbruch der Dämmerung. Seine weissen Trompetenblüten leuchten im Mondschein und machen ihn zur perfekten Pflanze für laue Sommerabende.
- In den späten Abendstunden verströmt das Gemshorn (Matthiola bicornis) einen warmen Duft nach Vanille, Zimt und Nelken. Die zarten Blüten bezaubern von Juni bis Oktober den ganzen Garten.
- Bei der Duftnessel (Agastache Apricot Sunrise) sind nicht die orangefarbenen Blüten für den Duft verantwortlich, sondern die Blätter. Sie verströmen ein intensives Minzaroma. Die Pflanze braucht genügend Platz und erreicht eine Höhe von rund 70 Zentimetern.
- Reibst du die Blätter der Patchouli-Pflanze (Pogostemon cablin) zwischen den Fingern, entfaltet sich ein holzig-süsslicher Duft, der sofort an ferne Länder und den Charme vergangener Zeiten erinnert.
- Ein Hauch Provence darf natürlich nicht fehlen: Lavendel bringt mediterranes Flair in deinen Garten. Von Juli bis August zeigt er seine violetten Blüten und verströmt den typischen, beruhigenden Duft des Südens.
Wie kann man auch als Gartenneuling ein kleines Stück Erde nutzvoll begrünen? Gartenexpertin Scarlet Allenspach gibt Tipps und Tricks rund ums Thema Garten.
Mehr findest du in unserem Dossier «Im Beet mit Blick»
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