Der Frühling ist da. Mit den steigenden Temperaturen taucht auch die jährliche Frage auf, wie man Pflanzen richtig giesst. Unsere Garten-Expertin Scarlet Allenspach von Urbanroots liefert Antworten.

Beim Giessen scheitern viele Gartenanfänger. Es darf nicht zu viel und nicht zu wenig sein. Und dann hängt es auch noch vom Standort, von der Witterung und von der Pflanze selbst ab! Wichtig: Fühle mit deinem Finger, wie feucht die Erde ist. Ist sie trocken, solltest du nachgiessen. Das Wasser gibst du auf die Erde und nicht auf die Pflanze. Die Erde sollte stets feucht, nie über längere Zeit nass und auch nie ganz trocken sein.

1:38 Pflanzen richtig bewässern: Diese fünf Giess-Regeln musst du beachten

Wer hat den schönsten Garten der Schweiz? Die Schweizer LandLiebe sucht gemeinsam mit der LANDI die schönsten Gärten, Balkone und Terrassen der Schweiz. Wer seinen grünen Lieblingsplatz zeigen möchte, hat bis zum 15. Juni 2026 Zeit, sich anzumelden. Eine vierköpfige Fachjury wählt danach drei Gärten sowie drei Balkone/Terrassen aus. Im September findet dann ein Public Voting der Top 3 pro Kategorie statt. Die Sieger werden in der November-Ausgabe der LandLiebe vorgestellt. Hier geht es zur Teilnahme Die Schweizer LandLiebe sucht gemeinsam mit der LANDI die schönsten Gärten, Balkone und Terrassen der Schweiz. Wer seinen grünen Lieblingsplatz zeigen möchte, hat bis zum 15. Juni 2026 Zeit, sich anzumelden. Eine vierköpfige Fachjury wählt danach drei Gärten sowie drei Balkone/Terrassen aus. Im September findet dann ein Public Voting der Top 3 pro Kategorie statt. Die Sieger werden in der November-Ausgabe der LandLiebe vorgestellt. Hier geht es zur Teilnahme

Auch bei der Kälte

Ideal ist regelmässiges Giessen. Erst wenn es richtig heiss wird, dann ist eine Wassergabe pro Tag nötig. Die Pflanzen mögen einen weichen Strahl bei der Giesskanne. Bei der Saat lieber eine Brause. Darauf muss du sonst noch achten:

Lieber einmal richtig giessen als immer nur ein bisschen. Das Wasser soll die Wurzeln erreichen, daher ist es gut, wenn die Erde sich einmal komplett mit Wasser vollsaugen kann. Wenn immer nur die obere Erdschicht befeuchtet wird, fördert es auch das Keimen von Unkraut. Kleinere Topfpflanzen können auch mal in ein Wasserbad getaucht werden.



Viele Balkon- und Zimmerpflanzen gehen nicht durch Trockenheit ein, sondern weil sie zu nasse Füsse kriegen. Deshalb ist es wichtig, dass jedes Pflanzgefäss ein Loch hat. Ein Unterteller hilft, um zu sehen, wann du genügend gegossen hat



Je grösser der Topf, desto besser. Ein grösseres Erdvolumen kann mehr Wasser speichern und muss weniger gegossen werden.



Mulchen! Also den offenen Erdboden abdecken. Das senkt die Temperatur im Topf und vermindert die Verdunstung des Wassers. Mulchen ist zudem eine Option, dem Boden organische Substanzen nachzuliefern. Nimm abgebrühten Tee, Kaffee, trockenes Laub, Stroh, Brennnesseln oder trockene Abschnitte deiner Balkonpflanzen. Zerkleinern, dann die Erde rund um deine Pflanzen mit einer dünnen Schicht belegen!

Scarlet Allenspach ist Blick-Gartenexpertin und Gründerin von Urbanroots.