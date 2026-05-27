Ein Abend ohne Mückenstiche? Mit Pflanzen wie Lavendel, Minze oder Zitronengras kann man Insekten auf natürliche Weise fernhalten. Ihre ätherischen Öle wirken als wirksame Barriere – dekorativ und umweltfreundlich zugleich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pflanzen wie Lavendel und Minze wehren Mücken mit Duftstoffen ab

Das Reiben der Blätter setzt ätherische Öle frei, die Insekten gezielt abschrecken

Zitronengras wirkt nachhaltig, der Schutz von Citronella hält nur 1 bis 3 Stunden

Blick Newsdesk

Ein Sommerabend ohne Summen, Stiche und ständiges Fuchteln – für viele bleibt das ein Wunschtraum. Doch die Lösung wächst oft direkt vor der Haustür. Viele Pflanzen setzen ätherische Öle frei, die Mücken gezielt irritieren und vertreiben. Minze und Lavendel helfen zudem als natürliche Erste Hilfe bei Mückenstichen. Basilikum und Rosmarin auf der Terrasse reichen allein oft nicht aus – erst ihr intensiver Duft entfaltet die volle Wirkung gegen Insekten.

Statt Chemie und Sprays setzen immer mehr Menschen auf natürliche Abwehr aus dem eigenen Garten. Pflanzen können mit ihrem Duft eine unsichtbare Barriere bilden – dekorativ, aromatisch und oft sogar essbar.

Wer Balkon oder Garten in einen kleinen Duftgarten verwandelt, profitiert gleich doppelt: angenehme Atmosphäre und frische Kräuter für die Küche – und eine natürliche Barriere gegen Mücken, die den Insektenbefall deutlich reduziert.

1 Zitronengras

Citronella gehört zu den bekanntesten Inhaltsstoffen in Insektenschutzmitteln und Duftkerzen gegen Mücken. In den Tropen wächst sie als Gras – bei uns übernimmt oft Zitronengras diese Rolle, das ähnlich intensiv duftet. Beide Pflanzen setzen ätherische Öle frei, die Insekten abwehren. Studien zeigen jedoch, dass «lokale Citronella-Präparate nur ein bis drei Stunden wirken», da die Wirkstoffe schnell verdunsten. Die Pflanze selbst im Topf oder Garten bietet deshalb einen nachhaltigeren Schutz. Die Zitronenmelisse wächst ebenfalls gut bei uns, duftet nach Zitrone und wirkt beruhigend. Sie wird häufig in Tees und Naturprodukten verwendet.

2 Lavendel

Lavendel ist mehr als eine Duftpflanze – seine Inhaltsstoffe wirken beruhigend auf Körper und Geist. Der Duft steht für Entspannung, ist für Mücken jedoch kaum zu ertragen. Das ätherische Öl gilt als eines der wirksamsten natürlichen Mittel gegen Insekten. Lavendel hält Mücken fern und zieht gleichzeitig Bienen und Schmetterlinge an. Er wächst am besten in voller Sonne und auf sandigem Boden. Gepflanzt wird er mit rund 50 Zentimetern Abstand, ein- bis zweimal wöchentliches Giessen reicht in der Regel aus.

3 Ringelblume

Die Ringelblume ist seit Jahrzehnten bei Hobbygärtnern beliebt – nicht nur wegen ihrer leuchtenden Farben, sondern auch wegen ihrer insektiziden Inhaltsstoffe. Ihre orange-gelben Blüten sind mehr als Zierde und gelten als vielseitiger Helfer für Gesundheit und Haushalt. Ihr charakteristischer Duft hält Insekten fern. Gleichzeitig ist sie pflegeleicht, braucht wenig Platz, blüht den ganzen Sommer über und kommt mit unserem Klima sehr gut zurecht.

4 Kapuzinerkresse

Die Kapuzinerkresse ist eine essbare, heilkräftige Blume, die im Garten viele Schädlinge auf natürliche Weise fernhält. Sie wächst als Kletterpflanze, bildet auffällige Blüten und hat runde, essbare Blätter. Im Gegensatz zu klassischen Abwehrpflanzen wirkt sie als Köderpflanze: Sie zieht Blattläuse gezielt an und schützt so Kulturen wie Tomaten, Gurken, Zucchini und Rosen. Ihr stechender Eigengeruch kann zusätzlich leicht mückenabwehrend wirken, ist aber deutlich schwächer als bei Lavendel oder Zitronengras. Die Pflanze braucht mindestens sechs Stunden Sonne pro Tag. Ihre Blüten sind würzig und verfeinern Sommersalate.

5 Rosmarin

Rosmarin ist nicht nur ein Gewürz – seine ätherischen Öle wirken auch als natürliches Mückenschutzmittel. Die robuste Pflanze lässt sich leicht im Topf oder im Garten ziehen und hält Insekten fern. Rosmarin eignet sich ideal für Marinaden und sommerliche Gerichte. Er wird frisch oder getrocknet verwendet, auch als Tee oder Öl. In der Naturheilkunde kommt er bei Schmerzen, Entzündungen und Schlafproblemen zum Einsatz. Rosmarinwasser wird zudem zunehmend als Haarpflege genutzt.

6 Basilikum

Basilikum enthält Verbindungen, die als natürliches Mückenschutzmittel wirken, wie Studien zeigen. Die Pflanze ist sehr einfach anzubauen und gehört zu den Klassikern im Sommergarten. Neben der abwehrenden Wirkung auf Insekten lockt sie auch Bestäuber an und unterstützt so die Biodiversität im Garten.

7 Minze

Pfefferminze ist eine stark duftende Pflanze mit Menthol, das biozide Eigenschaften besitzt. Sie hält Mücken, Milben und andere Schädlinge fern. Sie wächst sehr schnell und fast wie Unkraut, weshalb sie sich gut für Anfänger eignet. Damit sie sich nicht unkontrolliert ausbreitet, sollte sie im Topf gehalten werden. Pfefferminztee ist als einer der besten Tees für die Verdauung bekannt, zudem wirkt er antibakteriell und kann Menstruationsbeschwerden lindern. Äusserlich angewendet kann er schmerzlindernd wirken. Studien deuten zudem darauf hin, dass Pfefferminzöl den Blutdruck senken kann.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.