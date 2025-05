Rotweinflecken auf Textilien sind lästig. Sie schmerzen auf weisser Kleidung, Tischdecken sowie auf Sofas und Teppichen. Wir verraten dir die Dos and Don'ts der Fleckenentfernung.

1/6 Rotwein auf weissem Teppich ist ärgerlich. Mit Tupfen, Mineralwasser und Salz kann der Schaden wenigstens gemildert werden.

Darum gehts Schnelles Handeln und richtige Methoden sind entscheidend für die Entfernung von Rotweinflecken

Tupfen statt Reiben, Material beachten und Mineralwasser als erste Hilfe

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Die Kombination von Gerb- und Farbstoffen in Rotweinen ist schwer wasserlöslich und verbindet sich auch besonders schnell mit den Fasern im Gewebe. Ist der Fleck erst auf dem Hemd, der Tischdecke — oder noch schlimmer auf Teppich und Sofa –, handelt man in der Hektik spontan und oft falsch.

Reiben macht alles schlimmer

Nach dem Malheur folgt der Griff zur Serviette. Viele reiben am Fleck und bewirken damit das Gegenteil ihres Ziels. Weil die Säure im Wein Gewebe aufrauen kann, dringt der Fleck noch tiefer ein. Besser mit der Serviette tupfen und den Rotwein so aufsaugen. Eine weisse Stoffserviette oder Küchenpapier sind perfekt.

Den Fleck eintrocknen lassen

Schnell tupfen und schnell behandeln sind das A und O beim Entfernen von Rotweinflecken. Wer wartet oder den Fleck auf der weissen Bluse mit einem Foulard kaschiert, hat später schlechtere Karten. Im Restaurant hilft kohlensäurehaltiges Mineralwasser. Das lässt sich diskret auftupfen, und meistens steht das Wasserglas schon vor einem.

Das Material nicht checken

Nicht alle Tricks und Hausmittel eignen sich für jeden Stoff. Bei Baumwolle und Leinen hilft Mineralwasser sehr gut. Wolle und Kaschmir lassen sich mit Trockenshampoo behandeln. Viskose und Seide brauchen eine besonders zarte Tupfbehandlung, damit der Stoff nicht aufraut. Teppiche und Polstermöbel werden oft mit Fleckenratgebern geliefert, die auf das Material abgestimmt sind. Auf die kann man sich verlassen.

Weisswein hinterher schütten

Das hört sich immer witzig an, sorgt aber höchstens für noch mehr Stimmung bei einer feuchtfröhlichen Party. Weisswein verdünnt zwar die Farbstoffe im Rotwein, aber wer möchte sich in Gesellschaft schon wie bei einem Wet-T-Shirt-Contest fühlen.

Zu scharfen Mitteln greifen

Fleckenentferner sind im Notfall meistens nicht verfügbar, teuer und blockieren wertvollen Platz in Schränken. Salz hat jeder. Salz saugt Feuchtigkeit, verhindert, dass Farb- und Gerbstoffe tiefer ins Gewebe dringen auf und kommt am besten nach der Mineralwasserbehandlung zum Einsatz. Mit Mineralwasser und Salz verblassen auch Rotweinflecken auf Polstermöbeln und Teppichen.

Resignieren und sich ärgern

Wenn alle Stricke reissen und der riesige Rotweinfleck auf dem Sofa jeden Abend für miese Stimmung sorgt, ist an der Zeit, Profis an den Stoff zu lassen. Die reinigen nicht nur, sondern können auf Wunsch den Stoff so behandeln, dass beim nächsten Missgeschick der Barolo auf dem Sofa einfach abperlt.