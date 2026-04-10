Im April erwacht die Natur wieder zum Leben und viele Pflanzen beginnen zu blühen. Hobby-Gärtner haben einiges zu tun.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft April bringt Gartenarbeit und Pflanzenpflege in Schwung

Unberechenbares Wetter im April kann Pflanzen gefährden

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Vanessa Büchel

Im April verlegt sich das Leben langsam wieder nach draussen: Wir sitzen vermehrt im Garten und geniessen die lauen Temperaturen auf dem Sitzplatz. Damit die Aussicht auf den eigenen Garten auch ein Augenschmaus ist, muss dieser gehegt und gepflegt werden.

Monat für Monat gibt es Arbeiten im Garten, die es zu erledigen gilt. Im April ist es vor allem der Rasen: Er kann erstmals gemäht, vertikutiert und gedüngt werden. Bei Bedarf kann man jetzt auch den Rollrasen verlegen. Hobby-Gärtner mit einem Gemüsebeet können zudem Salat, Gemüse oder Kräuter sähen. Auf dem Sitzplatz werden die Platten mit dem Hochdruckreiniger geputzt, und die Blumentöpfe werden aus dem Winterlager geholt.

Der April ist jedoch ein sehr unberechenbarer Monat, wo durchaus auch nochmals die Kälte hereinbrechen kann. Ist dann die ganze Arbeit dahin?

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Unberechenbares Aprilwetter

Ein Fachmann weiss Rat: Bei einer kurzen Abkühlung seien keine besonderen Massnahmen erforderlich, sagt er. «Die meisten Pflanzen halten dies aus.» Falls das Thermometer jedoch mehrere Tage unter null Grad fällt und der Boden gefriert, sollten laut Angaben des Gärtners empfindliche Pflanzen, falls möglich, geschützt werden. Topfpflanzen sollte man auf dem Sitzplatz oder der Terrasse windgeschützt platzieren.

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Die Natur beginnt zu blühen

Und welche Pflanzen darf man im April setzen? «Eigentlich schon alle, denn die Temperaturen sind um diese Zeit perfekt dafür.» Nebst Blumen könne man jetzt auch Bäume und Sträucher setzen.

Besonders schön blüht im Frühling die Zierkirsche, die mit rosaroten Blüten verzückt, oder die Magnolie. Leider ist der ganze Zauber nach kurzer Zeit aber wieder vorbei. Eine Must-have-Pflanze für den Frühling gäbe es laut dem Fachmann nicht: «Die Artenvielfalt ist aber derart gross, dass jeder eine Lieblingsblume oder -pflanze finden wird.»

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