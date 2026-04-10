DE
FR
Abonnieren

Start in den Frühling
Diese Gartenarbeiten solltest du im April erledigen

Im April erwacht die Natur wieder zum Leben und viele Pflanzen beginnen zu blühen. Hobby-Gärtner haben einiges zu tun.
Publiziert: 14:40 Uhr
|
Aktualisiert: 14:56 Uhr
Kommentieren
1/6
Monat für Monat gibt es Arbeiten im Garten, die es zu erledigen gilt. Im April ist es vor allem der Rasen.

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • April bringt Gartenarbeit und Pflanzenpflege in Schwung
  • Unberechenbares Wetter im April kann Pflanzen gefährden
  • Hilfreiche Gartentipps vom Profigärtner
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Vanessa Büchel

Im April verlegt sich das Leben langsam wieder nach draussen: Wir sitzen vermehrt im Garten und geniessen die lauen Temperaturen auf dem Sitzplatz. Damit die Aussicht auf den eigenen Garten auch ein Augenschmaus ist, muss dieser gehegt und gepflegt werden.

Monat für Monat gibt es Arbeiten im Garten, die es zu erledigen gilt. Im April ist es vor allem der Rasen: Er kann erstmals gemäht, vertikutiert und gedüngt werden. Bei Bedarf kann man jetzt auch den Rollrasen verlegen. Hobby-Gärtner mit einem Gemüsebeet können zudem Salat, Gemüse oder Kräuter sähen. Auf dem Sitzplatz werden die Platten mit dem Hochdruckreiniger geputzt, und die Blumentöpfe werden aus dem Winterlager geholt. 

Der April ist jedoch ein sehr unberechenbarer Monat, wo durchaus auch nochmals die Kälte hereinbrechen kann. Ist dann die ganze Arbeit dahin?

Wer hat den schönsten Garten der Schweiz?

Die Schweizer LandLiebe sucht gemeinsam mit der LANDI die schönsten Gärten, Balkone und Terrassen der Schweiz. Wer seinen grünen Lieblingsplatz zeigen möchte, hat bis zum 15. Juni 2026 Zeit, sich anzumelden. Eine vierköpfige Fachjury wählt danach drei Gärten sowie drei Balkone/Terrassen aus. Im September findet dann ein Public Voting der Top 3 pro Kategorie statt. Die Sieger werden in der November-Ausgabe der LandLiebe vorgestellt.

Hier geht es zur Teilnahme

Die Schweizer LandLiebe sucht gemeinsam mit der LANDI die schönsten Gärten, Balkone und Terrassen der Schweiz. Wer seinen grünen Lieblingsplatz zeigen möchte, hat bis zum 15. Juni 2026 Zeit, sich anzumelden. Eine vierköpfige Fachjury wählt danach drei Gärten sowie drei Balkone/Terrassen aus. Im September findet dann ein Public Voting der Top 3 pro Kategorie statt. Die Sieger werden in der November-Ausgabe der LandLiebe vorgestellt.

Hier geht es zur Teilnahme

Unberechenbares Aprilwetter

Ein Fachmann weiss Rat: Bei einer kurzen Abkühlung seien keine besonderen Massnahmen erforderlich, sagt er. «Die meisten Pflanzen halten dies aus.» Falls das Thermometer jedoch mehrere Tage unter null Grad fällt und der Boden gefriert, sollten laut Angaben des Gärtners empfindliche Pflanzen, falls möglich, geschützt werden. Topfpflanzen sollte man auf dem Sitzplatz oder der Terrasse windgeschützt platzieren.

Diese Pflanzen trotzen dem Frost
2:30
Erbsli, Radiesli, Randen:Diese Sorten darfst du vor den Eisheiligen einpflanzen

Die Natur beginnt zu blühen

Und welche Pflanzen darf man im April setzen? «Eigentlich schon alle, denn die Temperaturen sind um diese Zeit perfekt dafür.» Nebst Blumen könne man jetzt auch Bäume und Sträucher setzen.

Besonders schön blüht im Frühling die Zierkirsche, die mit rosaroten Blüten verzückt, oder die Magnolie. Leider ist der ganze Zauber nach kurzer Zeit aber wieder vorbei. Eine Must-have-Pflanze für den Frühling gäbe es laut dem Fachmann nicht: «Die Artenvielfalt ist aber derart gross, dass jeder eine Lieblingsblume oder -pflanze finden wird.»

Unser Gartenkalender

Gartenkalender: Jetzt gehen Gartenfreunde wieder ans Werk

Auch wenn es nicht immer so scheint: Der Frühling ist startklar. Nun zieht es Hobby-Gärtner wieder hinaus in die Natur. Lest hier, was es jetzt zu tun gibt.

BLUME, BLUMEN, GARTENCENTER, BLUMENHANDLUNG,
Keystone

Auch wenn es nicht immer so scheint: Der Frühling ist startklar. Nun zieht es Hobby-Gärtner wieder hinaus in die Natur. Lest hier, was es jetzt zu tun gibt.

Zum Kalender

Mehr zum nachhaltigen Garten
Bienen in Not – und wie du ihnen helfen kannst
Welttag der Bienen
Bienen in Not – und was du jetzt tun kannst
«Der klassische Rasen hat keine Zukunft»
Interview
Gärtnern im Klimawandel
«Der klassische Rasen hat keine Zukunft»
Umweltfreundlicher Gärtnern mit torffreier Erde
Nachhaltige Blumenerde
Umweltfreundlicher Gärtnern mit torffreier Erde
Unbekannte Helden unseres Ökosystems brauchen Hilfe
Wildbienen in Gefahr
Unbekannte Helden unseres Ökosystems brauchen Hilfe
Vom englischen Rasen hin zur Blumenwiese
Garten im Klimawandel
Vom englischen Rasen hin zur Blumenwiese


So einfach kann Gärtnern sein

Wie kann man auch als Gartenneuling ein kleines Stück Erde nutzvoll begrünen? Gartenexpertin Scarlet Allenspach gibt Tipps und Tricks rund ums Thema Garten.

Mehr findest du in unserem Dossier «Im Beet mit Blick»

Wie kann man auch als Gartenneuling ein kleines Stück Erde nutzvoll begrünen? Gartenexpertin Scarlet Allenspach gibt Tipps und Tricks rund ums Thema Garten.

Mehr findest du in unserem Dossier «Im Beet mit Blick»

Mehr Tipps
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen