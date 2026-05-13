Weil es immer wärmer wird, verschiebt sich auch der Vegetationszyklus der Reben. In Teilen Frankreichs blühten die Reben schon Ende April. Das gab es noch nie. Leider hat die frühe Blüte nicht nur Vorteile.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Noch die blühten die Reben in Frankreich so früh wie dieses Jahr

Die Winzer rechnen bereits dem Beginn der Traubenlese im Juli

Für die Weinqualität ist das nicht unbedingt ein Vorteil.

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Zehn Tage früher als im Jahr 2025 habe die Rebblüte begonnen, meldeten Produzenten dem französischen Branchenblatt «Vitisphère», und orakelten, dass die Traubenernte dieses Jahr schon im Juli beginnen könnte.

In warmen Lagen in Bordeaux begann die Blüte am 27. April, in Südfrankreich wurden die ersten Käppchen einen Tag später abgeworfen. Beim Käppchenwurf werden Narbe und Staubbeutel für die Selbstbefruchtung freigegeben.

Lesebeginn: 100 Tage nach der Blüte

Die Blüte gehört mit zu den heikelsten Phasen im Vegetationszyklus, denn sie entscheidet über den Traubenertrag im Herbst. Von Ende April bis Mitte Mai kann es noch empfindlich kalt werden und eine optimale Bestäubung der Blüten verhindern. Unbefruchtete Blüten fallen ab. Die Traube hat weniger Beeren, sie verrieselt.

Auch wenn die Rebblüte nicht den Eisheiligen Mitte Mai zum Opfer fällt, die frühe Blüte verlegt die Traubenreife in die heisse, trockene Jahreszeit.

Hitzestress und Sonnenbrand

Reben sind keine Mimosen und die traditionellen roten Sorten im Süden wie Grenache, Carignan oder Mourvèdre vertragen Hitze und weniger Wasser ganz gut.

Mehr Probleme haben Nordlichter wie Riesling, Sauvignon blanc, Chardonnay und Pinot noir, die einen langen Vegetationszyklus haben und spät reifen.

Ist es diesen Cool-climate-Sorten zu heiss, atmet die Pflanze schneller, der Säuregehalt in den Trauben sinkt, was zu laschen Weinen führen kann. Auch kann zu viel Sonne die Beerenhaut verbrennen.

Mehr Zucker, aber unreife Gerbstoffe

Das Verhältnis von Alkohol, Säure und Gerbstoffe in der Traube kann bei einer frühen, schnellen Reife aus der Balance geraten. Vor dreissig Jahren war der Zuckergehalt in den Beeren das Mass aller Dinge.

Heute sind Faktoren wie Säure und Gerbstoffe genauso wichtig. Reifen die Beeren zu rasch, schnellt der Zuckergehalt in die Höhe, die Säure sinkt und es muss gelesen werden, auch wenn die Gerbstoffe noch nicht optimal reif sind.