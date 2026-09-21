Apulien gilt als Primitivo-Land. Mit dem Weisswein Erbaceo haben Franco Ventricelli und sein Weingut Colli della Murgia vor über 30 Jahren einen Longseller lanciert. Die Basis bilden die beiden regional verbreiteten Sorten Minutolo und Greco.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Im Primitivo-Land Apulien gibts auch bemerkenswerte Weissweine

Mit dem Erbaceo von Colli della Murgia ist Franco Ventricelli ein Longseller gelungen

Die Weisssweincuvée besteht aus den Sorten Minutolo und Greco

Franco Ventricelli hat vor über 30 Jahren dem apulischen Weisswein mit dem Erbaceo zu neuem Ansehen verholfen. Gemeinsam mit dem weissen Tufjano und dem roten Selvato bildet er sein Lebenswerk.

Das Weingut wird heute von seinen drei Kindern mitgetragen: Agronom Vito, Önologe Niccolò und Lebensmitteltechnologin Maria. Es verfügt über einen modernen Keller, einen Verkaufsraum und Gästezimmer.

Vom Schaum- zum Weisswein

Franco Ventricelli und sein damaliger Partner Valentino Dibenedetto wollten ursprünglich einen Schaumwein machen, angeregt vom traditionellen, leicht prickelnden Verdeca di Gravina. Was sie zu produzieren vermochten, war ihnen nicht gut genug, also setzten sie auf Stillwein.

Der Erbaceo, zu Beginn eine Cuvée aus Trebbiano und Chardonnay, wurde erstmals aus Trauben der Ernte 1991 gekeltert. Die Kundschaft reagierte begeistert auf den bislang unbekannten Geschmack eines apulischen Weissweins. Vom Echo beflügelt, brachten die beiden bereits wenig später den Rotwein Selvato auf den Markt, eine Mischung aus Primitivo und Aglianico.

Entdeckung einer raren Sorte

Im Valle d’Itria entdeckte Franco Ventricelli die Sorte Minutolo und pfropfte sie in seinen Weingärten auf alte Rebstöcke. Was er erntete und daraus kelterte, fand Ventricelli ganz und gar aussergewöhnlich, und so füllt er seit 2002 einen Teil als reinsortigen Tufjano ab. Den anderen Teil verwendet er seit 2004 für den Erbaceo und mischt ihn mit Greco-Trauben. Diese beiden Sorten ersetzten also Trebbiano und Chardonnay.

Im Primitivo-Land bildet das Weingut Colli della Murgia eine weisse Insel: Rund die Hälfte der jährlichen Produktion von 200'000 Flaschen – alles biozertifiziert – sind Weissweine. 70 Prozent der Gesamtproduktion werden in Apulien und anderen italienischen Regionen getrunken, auch das ist aussergewöhnlich.