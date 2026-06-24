Kein Land produziert mehr Wein als Italien. Die erste biozertifizierte Flasche kam 1993 auf den Markt. Mittlerweile ist Sizilien der grösste Bioweinproduzent des Landes, fast 40 Prozent der Rebfläche auf der Insel wird entsprechend kultiviert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der grösste Weinproduzent Italien forciert Biowein

Rund ein Fünftel aller Rebberge werden nach entsprechenden Richtlinien kultiviert

Im Piemont wurde 1993 der erste Biowein zertifiziert

Stefan Keller Redaktor Wein

Gianfranco Torellis Weingut liegt in Bubbio, unweit der Städte Canelli und Acqui Terme. Seit vier Generationen sind die Torellis Winzer in Bubbio. Sie begannen bereits 1987, ihre Rebberge biologisch zu bearbeiten.

In dieser Ecke des Piemonts ist man auf den Anbau der Moscato-Traube spezialisiert, daraus werden Asti Spumante und Moscato d'Asti gekeltert, perlende Süssweine, die ein piemontesisches Festessen abschliessen wie das Amen die Predigt.

Früh am Start

Der Asti Spumante ist die Domäne grosser Kellereien, der Moscato d'Asti mit dem Alkoholgehalt eines Biers wird von Winzern wie Gianfranco Torelli gepflegt, und oft ist dieser der erste Wein eines neuen Jahrgangs, der auf den Markt kommt.

Und so kam es denn, dass im Keller von Mario und Gianfranco Torelli im Januar 1993 eine Flasche Moscato San Gròd mit der Nummer T000001 etikettiert wurde, im Jahr, als es erstmals möglich wurde, zertifizierten biologischen italienischen Wein auf den Markt zu bringen.

Sizilien als Spitzenreiter

In Italien werden heute über 20 Prozent aller Rebberge nach biologischen Richtlinien bewirtschaftet und sind entsprechend zertifiziert. Die grössten Flächen findet man auf Sizilien, hier liegt der Anteil der Bioweinbaufläche bereits bei 40 Prozent. Sizilien hält damit einen Anteil von rund 30 Prozent aller italienischen Bioweine, am Weltmarkt gemessen liegt der Anteil bei 8 Prozent.

Bedeutende Flächen befinden sich auch in Apulien und in der Toskana. Vergleichsweise schwach vertreten ist Venetien, wo am meisten Wein produziert wird.